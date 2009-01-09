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TSMC'nin gelirleri Aralık ayında %31.8 oranında düştü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC'nin gelirleri Aralık ayında %31.8 oranında düştü
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Küresel ekonomik kriz etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Nvidia başta olmak üzere fabrikası olmayan yarıiletken firmaları adına üretim yapan TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firması Aralık ayı mali rakamlarını açıkladı. TSMC'nin Aralık ayı gelirleri bir önceki aya göre %31.8, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %54.8 düşerek 396.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın son aylarında hissedilmeye başlanan krizin etkilerine rağmen yılın daha erken dönemlerinde sergilenen performans ile TSMC'nin gelirleri geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %2.6 artış ile 9.69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Etkileri devam eden kriz dolayısıyla yılın ilk çeyreğinde sergilenecek performans TSMC ve diğer pek çok firma adına bu yılın kalan kısmı için önemli bir gösterge olacak.


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yenerbalcı 10 yıl
çin gribi bulaşmış
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max975 10 yıl
eee biraz az kar esinler
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