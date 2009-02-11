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TSMC'nin Ocak ayı satışlarında %58 düşüş yaşandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC'nin Ocak ayı satışlarında %58 düşüş yaşandı
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AMD-ATi ve Nvidia başta olmak üzere çok sayıda firma adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, Ocak 2009 rakamlarını açıkladı. Son çeyrekte diğer pek çok firma gibi ciddi kayıp yaşayan ve yeniden yapılanmaya gideceğininin sinyallerini veren firmanın kayıpları, global ekonomideki darboğaza paralel olarak Ocak ayında da devam etti.

Yapılan açıklamalara göre TSMC'nin Ocak satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %59'a varan oranda düştü. Konsolide edilmemiş satışları 367 milyon dolar olarak gerçekleşen ve Aralık ayına göre %5, Ocak 2008'e göre ise %9 düşüş yaşayan firmanın kullanım onranı da %40'ın altına geriledi. Konsolide edilmiş satışlarda da durum farklı değil.

387 milyon dolar olarak yazılan Ocak 2009 satışları bir önceki aya göre %9, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %58'lik kayıp anlamına geliyor.


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After_Dark 10 yıl
Vay hallerine aç kaldılar ozaman!!!!!
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einhander 10 yıl
gelır azaldı donanım fıyatları bu krıze tam olarak adapte olamadı bunun sonucunda satıslar azaldı satıslar azalında baglantılı kurumların tamamı gercekten buyuk kayıplar verdı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
iyi olmuş
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max975 10 yıl
bu kriz işte
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