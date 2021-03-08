TÜBİTAK'ın "Bilimde Kadının Sesi" paneli bugün saat 20.00'de canlı yayında

TÜBİTAK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir panel düzenliyor. YouTube’da canlı olarak yayınlanacak “Bilimde Kadının Sesi” panelinde kadınların bilim dünyasına katkıları konuşulacak.İlginizi Çekebilir Türkiye’de ilk kez Covid-19 için insanlı aşı testine başlanıyor
Bilimde Kadının Sesi paneli ile değerli bilim kadınlarımız bir araya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak panelin moderatörlüğünü Melda Yücel Kocaalp üstleniyor. Panele konuşmacı olarak 3 kadın bilim insanı ve konuk olarak TÜBİTAK Başkanı katılacak.
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Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Mayda Gürsel – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü
- Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar – Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
- Veteriner Hekim A. Begüm Buğdaycı Açıkkol – Kobay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Prof. Dr. Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı
Yayını bugün saat 20.00’de aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...