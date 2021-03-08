TÜBİTAK'ın "Bilimde Kadının Sesi" paneli bugün saat 20.00'de canlı yayında

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TÜBİTAK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir panel düzenliyor. YouTube’da canlı olarak yayınlanacak “Bilimde Kadının Sesi” panelinde kadınların bilim dünyasına katkıları konuşulacak.

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Bilimde Kadının Sesi paneli ile değerli bilim kadınlarımız bir araya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak panelin moderatörlüğünü Melda Yücel Kocaalp üstleniyor. Panele konuşmacı olarak 3 kadın bilim insanı ve konuk olarak TÜBİTAK Başkanı katılacak.

Ayrıca Bkz. "Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı"

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mayda Gürsel – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar – Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Veteriner Hekim A. Begüm Buğdaycı Açıkkol – Kobay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı

Yayını bugün saat 20.00’de aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz.

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