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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TÜBİTAK'ın "Bilimde Kadının Sesi" paneli bugün saat 20.00'de canlı yayında

    TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilimde Kadının Sesi paneli 8 Mart saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Panelde kadınların bilime katkıları üzerine konuşulacak.
    08 Mart 2021, 17:55 (Güncellendi, 21 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TÜBİTAK'ın
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    TÜBİTAK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir panel düzenliyor. YouTube’da canlı olarak yayınlanacak “Bilimde Kadının Sesi” panelinde kadınların bilim dünyasına katkıları konuşulacak.

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    Bilimde Kadının Sesi paneli ile değerli bilim kadınlarımız bir araya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak panelin moderatörlüğünü Melda Yücel Kocaalp üstleniyor. Panele konuşmacı olarak 3 kadın bilim insanı ve konuk olarak TÜBİTAK Başkanı katılacak.

    Ayrıca Bkz. "Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı"

    Konuşmacılar:

    • Prof. Dr. Mayda Gürsel – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü
    • Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar – Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
    • Veteriner Hekim A. Begüm Buğdaycı Açıkkol – Kobay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
    • Prof. Dr. Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı

    Yayını bugün saat 20.00’de aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz.



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    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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