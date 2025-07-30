Türkiye’ye ikinci yüzer doğal gaz platformu geliyor: Ne kadar üretim yapacak?

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretim çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı. Türkiye’nin Osman Gazi yüzer platformunun ardından şimdi de ikinci yüzer platformu satın alacağını duyurdu.

Karadeniz Gaz Sahası’nda projenin ilk fazı tamamlandı ve 12 kuyuda yaklaşık olarak günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Projenin ikinci fazı olarak Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim gemisi olan Osman Gazi platformunun 2026’nın yaz aylarında hizmete başlaması bekleniyor. Bu platformunun faaliyete girmesi ile günlük üretim 20 milyon metreküpe yükselecek. Bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanırken, Osman Gazi ile birlikte 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak.

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Projenin üçüncü fazında ikinci yüzer doğal gaz üretim platformu faaliyete girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikinci yüzer üretim platform hakkında, "O da inşallah 2027'nin aralık ayında Uzak Doğu'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek." dedi.

İkinci gemi günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretecek

İkinci yüzer platformun 2028’de hizmete alınması hedefleniyor. Henüz ismi belirlenmeyen yeni geminin günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretmesi bekleniyor. İkinci gemiyle birlikte Karadeniz’den günlük 40 milyon metreküp doğal gaz çıkarılacak ve 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak.

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Türkiye ikinci yüzer doğal gaz üretim gemisini satın alıyor!

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