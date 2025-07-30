Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’ye ikinci yüzer doğal gaz platformu geliyor: Ne kadar üretim yapacak?

    Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer doğal gaz üretim platformunun 2027'de Türkiye'ye hareket edeceğini duyurdu. Gemi günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretecek.

    Türkiye ikinci yüzer doğal gaz üretim gemisini satın alıyor! Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretim çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı. Türkiye’nin Osman Gazi yüzer platformunun ardından şimdi de ikinci yüzer platformu satın alacağını duyurdu.

    Karadeniz Gaz Sahası’nda projenin ilk fazı tamamlandı ve 12 kuyuda yaklaşık olarak günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Projenin ikinci fazı olarak Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim gemisi olan Osman Gazi platformunun 2026’nın yaz aylarında hizmete başlaması bekleniyor. Bu platformunun faaliyete girmesi ile günlük üretim 20 milyon metreküpe yükselecek. Bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanırken, Osman Gazi ile birlikte 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak.

    Projenin üçüncü fazında ikinci yüzer doğal gaz üretim platformu faaliyete girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikinci yüzer üretim platform hakkında, "O da inşallah 2027'nin aralık ayında Uzak Doğu'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek." dedi.

    İkinci gemi günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretecek

    İkinci yüzer platformun 2028’de hizmete alınması hedefleniyor. Henüz ismi belirlenmeyen yeni geminin günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretmesi bekleniyor. İkinci gemiyle birlikte Karadeniz’den günlük 40 milyon metreküp doğal gaz çıkarılacak ve 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia rio 1.4 cvvt bosch bulaşık makinesi e09 hatası nasıl düzeltilir sağlık ocağından rapor nasıl alınır saçma komik sorular ve cevapları benzinli araç siyah duman nasıl kesilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum