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    20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz araç fırsatı için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile 20 yaş ve üstü araç sahiplerine hurda teşviki ile ÖTV'siz araç alım imkanı getiriliyor. Teklif kabul edilirse yalnızca yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak.

    Hurda teşviki ÖTV'siz araç için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu Tam Boyutta Gör
    Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe gelmesiyle birlikte genel olarak fiyatlarda artışlar yaşandı. Vatandaşların ÖTV’siz şekilde daha uygun fiyata otomobil satın alabilmesi için hurda teşviki içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

    Hangi otomobillere ÖTV muafiyeti uygulanacak?

    CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre; 20 yaş ve üstü araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Yalnızca elektrik motorlu araçlar değil, içten yanmalı motora sahip otomobiller de bu destekten yararlanabilecek. Togg T10X, Renault Clio, Renault Duster, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Fiat Egea gibi otomobillere ÖTV muafiyeti getirilecek.

    Bu düzenlemeyle eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltılması, trafik güvenliğinin artması, yerli araç üretimi ve kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

    Meclis tatilde

    Daha önce hurda teşviki için TBMM’ye çeşitli milletvekilleri tarafından kanun teklifleri sunulmuştu. CHP Milletvekili Şevkin’in teklifinin gündeme alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. TBMM’nin tatile girdiğini ve 1 Ekim Çarşamba günü tatilin biteceğini hatırlatalım.

    Türkiye’de Üretilen Otomobiller

    • Togg T10X
    • Fiat Egea
    • Hyundai i10
    • Hyundai i20
    • Hyundai Bayon
    • Renault Clio Hatchback
    • Renault Duster
    • Renault Megane Sedan
    • Toyota C-HR
    • Toyota Corolla
    • Ford Transit Custom Van
    • Ford Tourneo Custom Minibüs
    • Ford Transit
    • Volkswagen Transporter & Caravelle
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