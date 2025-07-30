20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz araç fırsatı için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

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Tam Boyutta Gör Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe gelmesiyle birlikte genel olarak fiyatlarda artışlar yaşandı. Vatandaşların ÖTV’siz şekilde daha uygun fiyata otomobil satın alabilmesi için hurda teşviki içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Hangi otomobillere ÖTV muafiyeti uygulanacak?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre; 20 yaş ve üstü araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Yalnızca elektrik motorlu araçlar değil, içten yanmalı motora sahip otomobiller de bu destekten yararlanabilecek. Togg T10X, Renault Clio, Renault Duster, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Fiat Egea gibi otomobillere ÖTV muafiyeti getirilecek.

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Bu düzenlemeyle eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltılması, trafik güvenliğinin artması, yerli araç üretimi ve kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Meclis tatilde

Daha önce hurda teşviki için TBMM’ye çeşitli milletvekilleri tarafından kanun teklifleri sunulmuştu. CHP Milletvekili Şevkin’in teklifinin gündeme alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. TBMM’nin tatile girdiğini ve 1 Ekim Çarşamba günü tatilin biteceğini hatırlatalım.

Türkiye’de Üretilen Otomobiller

Togg T10X

Fiat Egea

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Renault Clio Hatchback

Renault Duster

Renault Megane Sedan

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Ford Transit Custom Van

Ford Tourneo Custom Minibüs

Ford Transit

Volkswagen Transporter & Caravelle

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Hurda teşviki ÖTV'siz araç için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

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