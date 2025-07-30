20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz araç fırsatı için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Hangi otomobillere ÖTV muafiyeti uygulanacak?
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre; 20 yaş ve üstü araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Yalnızca elektrik motorlu araçlar değil, içten yanmalı motora sahip otomobiller de bu destekten yararlanabilecek. Togg T10X, Renault Clio, Renault Duster, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Fiat Egea gibi otomobillere ÖTV muafiyeti getirilecek.
Bu düzenlemeyle eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltılması, trafik güvenliğinin artması, yerli araç üretimi ve kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.
Meclis tatilde
Daha önce hurda teşviki için TBMM’ye çeşitli milletvekilleri tarafından kanun teklifleri sunulmuştu. CHP Milletvekili Şevkin’in teklifinin gündeme alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. TBMM’nin tatile girdiğini ve 1 Ekim Çarşamba günü tatilin biteceğini hatırlatalım.
Türkiye’de Üretilen Otomobiller
- Togg T10X
- Fiat Egea
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Renault Clio Hatchback
- Renault Duster
- Renault Megane Sedan
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
- Ford Transit Custom Van
- Ford Tourneo Custom Minibüs
- Ford Transit
- Volkswagen Transporter & Caravelle