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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı

    Başkent Pekin'de açıklanan beş yıllık ekonomik plana göre Çin, ileri teknolojilerin gelişimini desteklemeye yönelik yapacağı büyük yatırımlarla ABD'yi geçmeyi hedefliyor.
    08 Mart 2021, 17:00 (22 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    7

    Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı
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    Çin beş yıl içinde, çiplerden yapay zekaya ve kuantum bilişimine kadar gelişmiş teknolojilerin ilerlemesini hızlandırma planlarını ortaya koyarken, ABD ile teknoloji yarışında da çıtayı yükseltti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir

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    Çin'in teknoloji endüstrisi başta ABD ticaret savaşları olmak üzere salgının ekonomik belirsizliklerinden çok etkilendi ve ülke yakın gelecekte bu gidişata son vermek istiyor. Wall Street Journal'ın raporuna göre Çin, yıllık yasama toplantısında ülke teknolojisini ilerletmeye yönelik beş yıllık planlarını açıkladı: Yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda laboratuvarlar oluşturulacak, eğitim programları teşvik edilecek ve diğer araştırmalar için ödenekler artırılacak.

    Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı
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    Çin için hayatta kalma mücadelesi olabilir

    Çin hükümeti, 2021'de temel araştırmalara yapılan harcamaları yüzde 10,6 artıracağını ve 10 yıllık bir araştırma stratejisi oluşturacağını da duyurdu. Çin'in 5G kullanılabilirliği ve ürettiği yapay zeka araştırmaları hacmi gibi bir dizi teknolojik avantajı mevcut. Zira ülke, tamamen sürücüsüz taksilerin gerçek müşterilere hizmet verdiği birkaç ülkeden biri.

    Ancak bu aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesi de olabilir. ABD ticaret kısıtlamaları, kısmen son teknoloji çip üretimi eksikliğinden dolayı Huawei ve ZTE gibi şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. ABD ayrıca Ar-Ge konusunda da lider durumda ve Biden yönetimi 5G, yapay zeka ve elektrikli arabalar için yapılan ilerlemelere yönelik harcamaları artırıyor. Eğer Çin, tecrübeli olduğu birçok alanda gelişimini sürdüremezsa, ABD'nin gersinde kalma riski mevcut.



    https://www.engadget.com/china-five-year-plan-for-technology-225618577.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    T travmasurgeon (erhan joker) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçeceği teknolojide, ABD den üretim için Çin’e gönderilen teknoloji. İnsanların anlamadığı şey Ar-Ge, ABD’de
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    Bluepower 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en iyi üniversiteleri olan Caltech, MIT, Stanford ve buralarda eğitim görmek için tüm dünyadan gelen üstün zekalı öğrenciler ABD'de. Tüm dünyadaki zeki ve başarılı insanların çalışmak istediği slikon vadisi ABD'de. Kendi halkının bile kaçmak için uğraştığı baskıcı rejimler ancak ayak işlerini yapar veya kopyalar. Bu heriflerin ülkesinde vpn'siz internete bile giremiyorsun dünyadan haberleri yok Trump'ın başlattığı batıdan çine akan muslukları kesme işi tamamlanırsa 1 ayda kuzey koreye dönerler.
    Dünyanın en iyi üniversiteleri olan Caltech, MIT, Stanford ve buralarda eğitim görmek için tüm dünyadan gelen üstün zekalı öğrenciler ABD'de. Tüm dünyadaki zeki...
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    Jon_Kar 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aynen kardeşim



    Daha 14 nm işlemci dökümü yapamıyorsun

    ABD Avrupalı şirketleri hackleyip verilerini çalarsiniz anca



    Cep telefonu montajı ile teknoloji geliştirme aynı şey degil
    Aynen kardeşim Daha 14 nm işlemci dökümü yapamıyorsun ABD Avrupalı şirketleri hackleyip verilerini çalarsiniz anca Cep ...
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    - -MoDeStUs- 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olurda yakın gelecekte Abd yerine Çin Dünya lideri olursa Abd yi mumla değil kibritle arar durursunuz.Abd umarım uzun yıllar liderlik statüsünü sürdürmeye devam eder.
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    mezun2021itü 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    çin partisinin propagandası takmayın bu kadar onlar anca çalar orijinal bir şey üretmek zordur siz hiç ünlü çin bilim adamı duydunuz mu
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    mezun2021itü 5 sa. ( Mesaj Silindi ) mezun2021itü
    kendi müttefikleri olan rusyadan bile uçak projesi çalmışlardı
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    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bi de bizim halimize bak
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    Başbilen (kemal salkım) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kopyalama cihazı yapda al al kopyala hırsızlık yapıcam diye zaman harcama
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    SuperVisör (mahir cam) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abd de 2 işlemci firması var intel amd vs lerde var microsoft var vs bunlar oldukça çin abd yi geçme şansı olmaz bunları üretemez abd baya yol almış bir kere parası dolarda degerli bütün dünya dolarla dönüyor bu bile yeter abd yi kimse geçemez..
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    HA-DH 13 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    çin'in bunları satın alma olasılığı var bakınız: tencent. oyun sektörünü ele geçirdi adamlar.
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    darkaura 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    cin ile abd arasindaki sert teknoloji rekabeti yapay zekayi cok tehlikeli yerlere tasiyabilir. atom bombasindan bile cok daha tehlikeli bir silahin kapisini aralayabilir. isler ciddilesirse iki tarafda sonunu dusunmeden hic bir etik ahlak kurali tanimadan en guclu yapay zekayi yapma yarisina gireceklerdir, keza yapay zekada bir kac sene one gecen karsi tarafa sanayi devrimi kadar fark atacak demektir. yulari bosalmis yapay zekanin nerelere gidecegini tahmin etmesi imkansiz.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Hangi zaman diliminden bahsediyoruz? Ben yakın gelecekte bu kadar gelişmiş bir yapay zekâ oluşturulabileceğine ihtimal vermiyorum.
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    monacomen 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin ABD'yi geçebilir. Çünkü rekabet edenlerin hepsi insan. İnsan ise hırslı, zeki, sinsi ve acımasız bir varlıktır. Durdurmaya çalıştıkça inadına savaşır ve aklına koyar ise başarı için her şeyi göze alır. Çin'liler de insan olduğuna göre ben yüzde elli başarı şansı veriyorum.
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    Mr. Jingles 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli karıştırılan şey Çin’in teknolojiyi geliştirdiği sanrısı. Çin esasında taklit ve tersine mühendislik üzerine kurulmuş bir altyapıya sahip. Teknoloji geliştirmiyor. Varolan teknolojileri ucuz iş gücüyle sunup düşük fiyat ile muadil ürün üretmek üzerine altyapı oluşturmuş durumda. Teknolojiyi hala batı bloğu geliştiriyor. Çin de bunun muadilini üretiyor sadece.
    Yanıtla +5
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    Bluepower 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en iyi üniversiteleri olan Caltech, MIT, Stanford ve buralarda eğitim görmek için tüm dünyadan gelen üstün zekalı öğrenciler ABD'de. Tüm dünyadaki zeki ve başarılı insanların çalışmak istediği slikon vadisi ABD'de. Kendi halkının bile kaçmak için uğraştığı baskıcı rejimler ancak ayak işlerini yapar veya kopyalar. Bu heriflerin ülkesinde vpn'siz internete bile giremiyorsun dünyadan haberleri yok Trump'ın başlattığı batıdan çine akan muslukları kesme işi tamamlanırsa 1 ayda kuzey koreye dönerler.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    B Batuhangover01 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Bluepower
    Baya haklısın çini sikeyim dünyanın göt deliği
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    WB 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cin’in abd yi gececegine inaniyorum. Ama cin de acimasiz ve zalimdir, dunyaya amerikadan daha cok kan kusturacagina eminim..
    Yanıtla +2
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    1873 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    çin, ABD ve
    6 etiket daha teknoloji bilim ticaret savaşı yapay zeka kuantum teknolojileri Bilim ve Teknoloji
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