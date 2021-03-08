Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı

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Çin beş yıl içinde, çiplerden yapay zekaya ve kuantum bilişimine kadar gelişmiş teknolojilerin ilerlemesini hızlandırma planlarını ortaya koyarken, ABD ile teknoloji yarışında da çıtayı yükseltti.

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Çin'in teknoloji endüstrisi başta ABD ticaret savaşları olmak üzere salgının ekonomik belirsizliklerinden çok etkilendi ve ülke yakın gelecekte bu gidişata son vermek istiyor. Wall Street Journal'ın raporuna göre Çin, yıllık yasama toplantısında ülke teknolojisini ilerletmeye yönelik beş yıllık planlarını açıkladı: Yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda laboratuvarlar oluşturulacak, eğitim programları teşvik edilecek ve diğer araştırmalar için ödenekler artırılacak.

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Çin için hayatta kalma mücadelesi olabilir

Çin hükümeti, 2021'de temel araştırmalara yapılan harcamaları yüzde 10,6 artıracağını ve 10 yıllık bir araştırma stratejisi oluşturacağını da duyurdu. Çin'in 5G kullanılabilirliği ve ürettiği yapay zeka araştırmaları hacmi gibi bir dizi teknolojik avantajı mevcut. Zira ülke, tamamen sürücüsüz taksilerin gerçek müşterilere hizmet verdiği birkaç ülkeden biri.

Ancak bu aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesi de olabilir. ABD ticaret kısıtlamaları, kısmen son teknoloji çip üretimi eksikliğinden dolayı Huawei ve ZTE gibi şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. ABD ayrıca Ar-Ge konusunda da lider durumda ve Biden yönetimi 5G, yapay zeka ve elektrikli arabalar için yapılan ilerlemelere yönelik harcamaları artırıyor. Eğer Çin, tecrübeli olduğu birçok alanda gelişimini sürdüremezsa, ABD'nin gersinde kalma riski mevcut.

https://www.engadget.com/china-five-year-plan-for-technology-225618577.html

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