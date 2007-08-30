Tümleşik Ses Kartları Performans Değerlendirmesi Video inceleme

Ses kartları bir PC'den keyif alınabilmesi için monitör gibi olmazsa olmaz bileşenlerden biri halini aldılar. Bundan 6-7 sene önce anakartlar üzerinde ses kartı olması ek bir özellik sayılırken günümüzde tümleşik 7+1 ses kartları standart halini aldılar. Artık istesek de istemesek de aldığımız her anakart üzerinde bir ses kartı var.

Peki bu ses kartlarının kaliteleri ne durumda? 3 boyutlu ses hızlandırma teknolojilerinden hangilerine destek veriyorlar? Yani harici kaliteli bir ses kartı çözümünün yerini tutabiliyorlar mı? Bu videomuzda bu sorulara cevap arıyor ve 6 farklı anakart, 1 adet PCI ses kartının 3 boyutlu ses hızlandırma yeteneklerini ve ses çıkış kalitesini inceliyoruz.

Video incelemelerimizde bu güne kadar hep yeni donanımları sizlere tanıtırken bu donanımların piyasadaki rakiplerine göre performans değerlendirmelerine yer verdik. Bundan sonra genel analiz ve değerlendirme videolarımızla da sizlerle olacağız.

ANAKARTLAR

ASUS Commando

ASUS 690G HDMI M2A-VM

MSI P35 Platinum

MSI P6N Diamond

MSI 7093 (ATI Xpress 200)

EPOX Optimus AF 590



SES Kartları

Creative Audigy 2ZS