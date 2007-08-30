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Tümleşik Ses Kartları Performans Değerlendirmesi Video inceleme

11 yıl
71b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ses kartları bir PC'den keyif alınabilmesi için monitör gibi olmazsa olmaz bileşenlerden biri halini aldılar. Bundan 6-7 sene önce anakartlar üzerinde ses kartı olması ek bir özellik sayılırken günümüzde tümleşik 7+1 ses kartları standart halini aldılar. Artık istesek de istemesek de aldığımız her anakart üzerinde bir ses kartı var.

Peki bu ses kartlarının kaliteleri ne durumda? 3 boyutlu ses hızlandırma teknolojilerinden hangilerine destek veriyorlar? Yani harici kaliteli bir ses kartı çözümünün yerini tutabiliyorlar mı? Bu videomuzda bu sorulara cevap arıyor ve 6 farklı anakart, 1 adet PCI ses kartının 3 boyutlu ses hızlandırma yeteneklerini ve ses çıkış kalitesini inceliyoruz.

Video incelemelerimizde bu güne kadar hep yeni donanımları sizlere tanıtırken bu donanımların piyasadaki rakiplerine göre performans değerlendirmelerine yer verdik. Bundan sonra genel analiz ve değerlendirme videolarımızla da sizlerle olacağız.

ANAKARTLAR

  • ASUS Commando
  • ASUS 690G HDMI M2A-VM
  • MSI P35 Platinum
  • MSI P6N Diamond
  • MSI 7093 (ATI Xpress 200)
  • EPOX Optimus AF 590

SES Kartları

  • Creative Audigy 2ZS

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
alc 888 mi yoksa 889 mu karar veremedim sanırım 888 olanı 8.kanal 889 olanı ise 6.kanal sizce anakart alırken hangisini almalıyım...gıgabyte anakart daha iyi geldi
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KUM23 11 yıl
300 YTL ye anakart aldım üzerinde 8 kanal HD yazıyo ama ses 5 para etmez bende eski bi kartım vardı SBLİVE 5+1 canavar gibi ömürlük
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denizfeneri34 11 yıl
16bit 44khz ses sistemi çok eskidi be usta ayrıca ses sistemlerinin tes değerlendirirmesini yetersiz gördüm
Biz ses ve birçok sinlay çeşitlerini osiloskop ile ölçüyoruz

ayrıca ses sistemlerini sadece ses olarak görürmemesinin gerektiğini düşünüyorum zira
Bazı öğreci ler ve elektronikle uğlaşan insanlar ses girişlerini veri girişi gibi kulanıyorlar örnek osiloskop vs..
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rec 11 yıl
Güzel test
ASUS Commando sahibi olarak en kötü ses kartı bende varmış
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FaTeeH 11 yıl
güzel inceleme keşke olanak olsada diğer ses yongalarınıda inceleseydiniz
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