Tümleşik Ses Kartları Performans Değerlendirmesi Video inceleme

Ses kartları bir PC'den keyif alınabilmesi için monitör gibi olmazsa olmaz bileşenlerden biri halini aldılar. Bundan 6-7 sene önce anakartlar üzerinde ses kartı olması ek bir özellik sayılırken günümüzde tümleşik 7+1 ses kartları standart halini aldılar. Artık istesek de istemesek de aldığımız her anakart üzerinde bir ses kartı var.
Peki bu ses kartlarının kaliteleri ne durumda? 3 boyutlu ses hızlandırma teknolojilerinden hangilerine destek veriyorlar? Yani harici kaliteli bir ses kartı çözümünün yerini tutabiliyorlar mı? Bu videomuzda bu sorulara cevap arıyor ve 6 farklı anakart, 1 adet PCI ses kartının 3 boyutlu ses hızlandırma yeteneklerini ve ses çıkış kalitesini inceliyoruz.
Video incelemelerimizde bu güne kadar hep yeni donanımları sizlere tanıtırken bu donanımların piyasadaki rakiplerine göre performans değerlendirmelerine yer verdik. Bundan sonra genel analiz ve değerlendirme videolarımızla da sizlerle olacağız.
ANAKARTLAR
- ASUS Commando
- ASUS 690G HDMI M2A-VM
- MSI P35 Platinum
- MSI P6N Diamond
- MSI 7093 (ATI Xpress 200)
- EPOX Optimus AF 590
SES Kartları
- Creative Audigy 2ZS
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Biz ses ve birçok sinlay çeşitlerini osiloskop ile ölçüyoruz
ayrıca ses sistemlerini sadece ses olarak görürmemesinin gerektiğini düşünüyorum zira
Bazı öğreci ler ve elektronikle uğlaşan insanlar ses girişlerini veri girişi gibi kulanıyorlar örnek osiloskop vs..