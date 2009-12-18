Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve

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Apple'ın hakkında uzun süredir konuşulan tablet bilgisayarı için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da pazara hareketlilik kazandırdığı söylenebilir. Zira Asus başta olmak üzere dünya devi baz isimlerin tablet bilgisayar hazırlığına başladığı biliniyor. Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Tayvan merkezli HTC firması için de bu yönde bazı iddialar gündeme gelmiş olsa da firma sessizliğini koruyor. Ancak Timur Pınar isimli bir Türk tasarımcı, HTC Evolve adını verdiği yeni bir tablet bilgisayar konseptiyle firmanın ilgisini çekebilir.

HTC için yapılmış resmi bir çalışma olmasa da hazırlanan konsept hem tasarım hem de teknik özellikleriyle ilgi uyandırmayı başarıyor. Yuvarlatılmış hatlara sahip olan tasarım, dokunmatik ekrana sahip. Ekran konusunda asıl ilgi çekici detay ise tasarımın gizlenmiş ikinci bir ekrana sahip olması. Yine dokunmatik özellikte olan OLED teknolojili bu ekran, ana ekrandaki kaydırma çubuğu kullanıldığında yan taraftan otomatik olarak çıkıyor ve tasarımcıya göre Photoshop gibi uygulamalarda ciddi kolaylıklar sağlayabilir.

Tasarımcının donanım tercihlerine baktığımızda ise işlemci olarak Intel Atom, 1.5GB kapasiteli bellek ve 128GB kapasiteli SSD ve Google Android OS işletim sistemine yer verdiğini görüyoruz. Yeni nesil teknolojilerin de unutulmadığı tablet bilgisayarda iki adet USB 3.0 konnektörüne yer verilmiş.

HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi, kamera ve mikrofon gibi detayların da unutulmadığı tasarımda kablosuz iletişim için WiFi ve/veya Bluetooth desteği de mümkün. Android OS yerine çalışmaları devam eden Chrome OS işletim sisteminin daha uygun olacağını düşündüğümüz konsept çalışması, özellikle ikinci ekran gibi ince düşünülmüş detaylarıyla beğenimizi kazanmayı başardı. Umuyoruz ki tasarım çalışması HTC tarafından da görülür ve Timur Pınar'ın çalışması bir şekilde değerlendirmeye alınır.

Tasarım çalışmasının yurt dışı yansımaları: Yanko Design, Ubergizmo, Pocket Tables

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