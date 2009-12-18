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Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve
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Apple'ın hakkında uzun süredir konuşulan tablet bilgisayarı için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da pazara hareketlilik kazandırdığı söylenebilir. Zira Asus başta olmak üzere dünya devi baz isimlerin tablet bilgisayar hazırlığına başladığı biliniyor. Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Tayvan merkezli HTC firması için de bu yönde bazı iddialar gündeme gelmiş olsa da firma sessizliğini koruyor. Ancak Timur Pınar isimli bir Türk tasarımcı, HTC Evolve adını verdiği yeni bir tablet bilgisayar konseptiyle firmanın ilgisini çekebilir.

HTC için yapılmış resmi bir çalışma olmasa da hazırlanan konsept hem tasarım hem de teknik özellikleriyle ilgi uyandırmayı başarıyor. Yuvarlatılmış hatlara sahip olan tasarım, dokunmatik ekrana sahip. Ekran konusunda asıl ilgi çekici detay ise tasarımın gizlenmiş ikinci bir ekrana sahip olması. Yine dokunmatik özellikte olan OLED teknolojili bu ekran, ana ekrandaki kaydırma çubuğu kullanıldığında yan taraftan otomatik olarak çıkıyor ve tasarımcıya göre Photoshop gibi uygulamalarda ciddi kolaylıklar sağlayabilir.

Tasarımcının donanım tercihlerine baktığımızda ise işlemci olarak Intel Atom, 1.5GB kapasiteli bellek ve 128GB kapasiteli SSD ve Google Android OS işletim sistemine yer verdiğini görüyoruz. Yeni nesil teknolojilerin de unutulmadığı tablet bilgisayarda iki adet USB 3.0 konnektörüne yer verilmiş.

HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi, kamera ve mikrofon gibi detayların da unutulmadığı tasarımda kablosuz iletişim için WiFi ve/veya Bluetooth desteği de mümkün. Android OS yerine çalışmaları devam eden Chrome OS işletim sisteminin daha uygun olacağını düşündüğümüz konsept çalışması, özellikle ikinci ekran gibi ince düşünülmüş detaylarıyla beğenimizi kazanmayı başardı. Umuyoruz ki tasarım çalışması HTC tarafından da görülür ve Timur Pınar'ın çalışması bir şekilde değerlendirmeye alınır.

Tasarım çalışmasının yurt dışı yansımaları: Yanko Design, Ubergizmo, Pocket Tables

Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve
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Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve
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Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve
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Türk tasarımcıdan tablet bilgisayar konsepti: HTC evolve
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EdnanBey 11 ay
Hort
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DH Misafiri 9 yıl
Yukaridaki yoruma cevaben: Tasarımcı iç yapıdan veya teknolojiden anlamaz diyerek senin bu işlerden nekadar anladığını gösteriyorsun sadece. Evet mühendis iç yapıdan sorumludur ama dış yapıyıda yapar demek safsatadan ibarettir. Mühendis dışı yaparsa o ürün ne kadar yenilikçi olursa olsun hiç bir işe yaramaz, atıl kalır.
"Tasarımcı sadece çizim yapar, teknolojiden anlamaz" demişsin (birde altını çizerek) herhalde bir kuyruk acın var veya bu işlerden anlamıyorsun, internette ahkam kesip bir nevi tatmin oluyorsun. Son yıllarda tasarım ile mühendislik arasındaki çizgi git gide flulaşıyor mühendisler ile tasarımcıların beraber çalışması sonucunda herz amankinden daha özgün ve kullanlışlı ürünler ortaya çıkıyor, tabi kime anlatıyoruz oda var.
Basmakalıp tek boyutlu yorumlarından sonra bilmeyenlere demişsin, asıl durumu kendin bilmiyorsun, ama şimdi öğrendin.
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showstopper41 9 yıl
Şık ve ergonomik olmuş. Zaten iyi tasarımda önce bu iki kriter gelir.
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Dovahkiin 9 yıl
Tasarımla herşey hallolsaydı ohooo...
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DH Misafiri 9 yıl
Yukaridaki yoruma cevaben: Tasarımcı iç yapıdan veya teknolojiden anlamaz diyerek senin bu işlerden nekadar anladığını gösteriyorsun sadece. Evet mühendis iç yapıdan sorumludur ama dış yapıyıda yapar demek safsatadan ibarettir. Mühendis dışı yaparsa o ürün ne kadar yenilikçi olursa olsun hiç bir işe yaramaz, atıl kalır.
"Tasarımcı sadece çizim yapar, teknolojiden anlamaz" demişsin (birde altını çizerek) herhalde bir kuyruk acın var veya bu işlerden anlamıyorsun, internette ahkam kesip bir nevi tatmin oluyorsun. Son yıllarda tasarım ile mühendislik arasındaki çizgi git gide flulaşıyor mühendisler ile tasarımcıların beraber çalışması sonucunda herz amankinden daha özgün ve kullanlışlı ürünler ortaya çıkıyor, tabi kime anlatıyoruz oda var.
Basmakalıp tek boyutlu yorumlarından sonra bilmeyenlere demişsin, asıl durumu kendin bilmiyorsun, ama şimdi öğrendin.
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terapi_triyaki 9 yıl
Bir Türk kardeşimizin yapması ne kadar güzel bir olay
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BroK€NSaf€ty 9 yıl
Türklerinde böyle şeylerde parmağının olması çok gurur verici :) umarım günün birinde bizde İşlemci anakart hdd ekran kartı üretiriz :) örnek ekran kartı (istanbul x1453 serisi :D 2gb gddr5 vs :)
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