Türkiye'de hibrit araç üretimine Hyundai de katılıyor

Türkiye’de hibrit araç üretimi yapan markalar arasına Hyundai de katılıyor. Bu yıldan itibaren hibrit üretimi yapan fabrikalar zincirine katılmaya hazırlanan şirket, İzmit’teki fabrikasında hibrit versiyona sahip iki model üretecek.

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Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı

Önümüzdeki yaz üretimine başlanıp, yıl bitmeden de satışa sunulması beklenen yeni nesil Hyundai i20, Koreli üreticinin Türkiye’deki hibrit atağının ilk adımı olacak. Yeni i20’nin ardından, 2021 yılında da yepyeni bir B-SUV gelecek. Hibrit motor seçeneğine sahip olacağı söylenen bu yeni model de İzmit’te üretilecek ve önümüzdeki yılın Mart ayında üretim bandına çıkarılacak. Yine İzmit’te üretimine başlanan yeni i10 ise bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak.

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Böylece Türkiye, Hyundai’nin hibrit ve elektrikli araç satış hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olacak. Bunun yanı sıra Hyundai, uzun zaman sonra ilk kez İzmit’teki fabrikasında üç model bir arada üretir hale gelecek. 1997 yılından bu yana üretim yapan fabrikanın yıllık 245 bin adetlik kapasitesi bulunuyor. Hyundai, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve yeni modeller için yapılan hazırlık gereği üretime bir ay ara verileceğini duyurmuştu.

Bu konuda öncü şirketlerden biri olan Toyota, Türkiye’de C-HR ve Toyota Corolla Sedan modellerinin hibrit versiyonlarını üretiyor. Oyak Renault, Bursa’daki fabrikasında hibrit ve plug-in hibrit motor üretimine başladı. Ford Otosan da Gölcük tesislerinde PHEV (şarj edilebilir hibrit) ticari aracı Transit Custom’ı üretmeye başladı.

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