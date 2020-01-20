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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de hibrit araç üretimine Hyundai de katılıyor

    Güney Koreli üretici Hyundai, İzmit'teki fabrikasını yeni modeller için hazırlamaya başladı. Söz konusu fabrikada hibrit versiyona sahip iki model üretilecek. İşte o modeller:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de hibrit araç üretimine Hyundai de katılıyor

    Türkiye’de hibrit araç üretimi yapan markalar arasına Hyundai de katılıyor. Bu yıldan itibaren hibrit üretimi yapan fabrikalar zincirine katılmaya hazırlanan şirket, İzmit’teki fabrikasında hibrit versiyona sahip iki model üretecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı

    Önümüzdeki yaz üretimine başlanıp, yıl bitmeden de satışa sunulması beklenen yeni nesil Hyundai i20, Koreli üreticinin Türkiye’deki hibrit atağının ilk adımı olacak. Yeni i20’nin ardından, 2021 yılında da yepyeni bir B-SUV gelecek. Hibrit motor seçeneğine sahip olacağı söylenen bu yeni model de İzmit’te üretilecek ve önümüzdeki yılın Mart ayında üretim bandına çıkarılacak. Yine İzmit’te üretimine başlanan yeni i10 ise bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak.

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    Böylece Türkiye, Hyundai’nin hibrit ve elektrikli araç satış hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olacak. Bunun yanı sıra Hyundai, uzun zaman sonra ilk kez İzmit’teki fabrikasında üç model bir arada üretir hale gelecek. 1997 yılından bu yana üretim yapan fabrikanın yıllık 245 bin adetlik kapasitesi bulunuyor. Hyundai, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve yeni modeller için yapılan hazırlık gereği üretime bir ay ara verileceğini duyurmuştu.

    Bu konuda öncü şirketlerden biri olan Toyota, Türkiye’de C-HR ve Toyota Corolla Sedan modellerinin hibrit versiyonlarını üretiyor. Oyak Renault, Bursa’daki fabrikasında hibrit ve plug-in hibrit motor üretimine başladı. Ford Otosan da Gölcük tesislerinde PHEV (şarj edilebilir hibrit) ticari aracı Transit Custom’ı üretmeye başladı.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DH Misafiri 2 gün en beğenilen
    devletin nerdeyse %99'u ithal araç kullanıyor. hani nerede milliyetçiliğiniz? bu adamlardan alsanıza. gelmiş ülkede fabrika kurmuş. siz anca merdeces audi ww bmw ye binin. sorarlarsa milliyetçiyiz dersiniz.
    devletin nerdeyse %99'u ithal araç kullanıyor. hani nerede milliyetçiliğiniz? bu adamlardan alsanıza. gelmiş ülkede fabrika kurmuş. siz anca merdeces audi ww bm...
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    Yanıtla +32
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    khytr89 2 gün
    Togg cular gelmeden belirtiyim ki belirtilen firmalara ait ülkemizdeki fabrikalarda çalışanlarda bizim vatandaşımız. Bu markaları almıyorsanız almayın ama almaya niyeti olanın bari aklını karıştırmayın.
    Togg cular gelmeden belirtiyim ki belirtilen firmalara ait ülkemizdeki fabrikalarda çalışanlarda bizim vatandaşımız. Bu markaları almıyorsanız almayın ama almay...
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    Yanıtla +19
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    yabancı34 2 gün
    helal olsun burdan japon ve guney koreli kardeslerimize tebriklerimi iletiyorum ne varsa onlarda var...
    Yanıtla +5
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    Silenforce 1 gün
    İsterse 20 tane model üretsinler.Toyota Corolla Hybrid ilk çıktığında sıfırı 100.000'e satılıyordu.Şimdi ikinci eli 150.000 devlet milletini bu şekilde silkelemeye devam ettiği sürece 200-300 araç yerli montaj olsa bir halt olmaz.Orda meclis dışında kanka kanka takıl,mecliste yumruk yumruğa.Anadolu çocuğu yemez bunları hepsinin sonu geldi.Bu düzen değişir,krizle gelen krizle gider.
    Yanıtla +3
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    firat_kilic 1 gün
    topraktan demiri söküp götürmenin diğer yoluda araç üretmek... dolar 6x kat ile topraktan demir mineralini söküyor bu araçlar 100$ kar ile dışarı satılırken gemi ile giderken kendimiz almaya kalktığımızda çooook pahalıya alıyoruz.. sanki kendi ülkemizde yaşayan düşmanlarız !!!!
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    DH Misafiri 2 gün
    Devletin ülkemize yatırım yapan markalara kolaylık sağlaması gerekmektedir. Bu markalar kaç yıldır bu topraklarda araç üretiyorlar Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar (Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Fiat, Mercedes-Benz, Renault) vs vs. Devletimiz VW gibi ülkemize yatırım yapmayan markalara yaptığı kolaylığın indirimin yarısını bu markalara yapmadı maalesef. VW yapılan jestin hiçbiri diğer markalara yapılmadı
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 gün
    Devletin ülkemize yatırım yapan markalara kolaylık sağlaması gerekmektedir. Bu markalar kaç yıldır bu topraklarda araç üretiyorlar Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar (Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Fiat, Mercedes-Benz, Renault) vs vs. Devletimiz VW gibi ülkemize yatırım yapmayan markalara yaptığı kolaylığın indirimin yarısını bu markalara yapmadı maalesef. VW yapılan jestin hiçbiri diğer markalara yapılmadı
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bulentcandan 2 gün
    i20'nin hibrit versiyonunun üretilmesi tamamen Avrupa pazarı odaklıdır çünkü malum sebeplerden dolayı Avrupa'da emisyon standartlarının giderek sıkılaştırılması sonucu üreticiler bunu yapmak zorundalar.



    Elektrikli Corsa ve 208 Avrupa'da iyi dikiş tutturursa Hyundai da vakit kaybetmeden i20 için elektrikli seçeneğini pazara sunar bence.







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    DH Misafiri 2 gün en beğenilen
    devletin nerdeyse %99'u ithal araç kullanıyor. hani nerede milliyetçiliğiniz? bu adamlardan alsanıza. gelmiş ülkede fabrika kurmuş. siz anca merdeces audi ww bmw ye binin. sorarlarsa milliyetçiyiz dersiniz.
    Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khytr89 2 gün
    Togg cular gelmeden belirtiyim ki belirtilen firmalara ait ülkemizdeki fabrikalarda çalışanlarda bizim vatandaşımız. Bu markaları almıyorsanız almayın ama almaya niyeti olanın bari aklını karıştırmayın.
    Yanıtla +19
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    yabancı34 2 gün
    helal olsun burdan japon ve guney koreli kardeslerimize tebriklerimi iletiyorum ne varsa onlarda var...
    Yanıtla +5
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