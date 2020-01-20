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    Yeni Volkswagen Golf GTI'ın kamuflajsız görüntüsü paylaşıldı

    Yeni nesil Volkswagen Golf GTI, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Hafif hibrit desteğini de arkasını alması beklenen otomobilin arka bölümünü gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.
    2 gün
    5,2b
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    11
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Volkswagen Golf GTI'ın kamuflajsız görüntüsü paylaşıldı
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    Yeni Volkswagen Golf’ün geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılmasının ardından gözler yeni nesil Golf GTI’a çevrilmiş durumda. Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılması beklenen yeni Volkswagen Golf GTI’ın kamuflajsız görüntüsü ortaya çıktı.

    Wilcoblok isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüde yeni Volkswagen Golf GTI’ın yalnızca arka tarafını görebiliyoruz. Bagaj kapağının üzerindeki büyük spoyler, standart modele kıyasla daha agresif görünen arka difüzör ve çift egzoz çıkışı yeni Golf GTI’ın ilk göze çarpan detayları oluyor.

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    Yeni Volkswagen Golf GTI’da, 18 inç olması muhtemel görünen yeni tasarım jantların kullanıldığını görüyoruz. Otomobilin en çok eleştiri alan parçaları bu yeni jantlar olmuş, fakat şirketin bu konuda farklı seçenekler de sunacağını düşünmek çok da yanlış olmaz.

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    Yeni Volkswagen Golf GTI’daki logonun alt kısmı beyaz bantla kapatılmış. Standart modelde bu alanda “Golf” yazısının yer aldığını biliyoruz. Bu bölümün yeni Golf GTI’da saklanmış olması, akıllara Golf yazısı yerine GTI rozetinin kullanılabileceği ihtimalini getiriyor. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için Mart ayındaki dünya prömiyerini beklememiz gerekecek.

    Yeni Volkswagen Golf GTI’ın 2.0 litrelik turbo benzinli TSI motorun güncellenmiş versiyonundan beslenmesi ve 245 beygir güç üretmesi bekleniyor. Hafif hibrit desteğinin de bulunacağı söylenen araçta üretilen güç ve tork, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzımanla ön tekerleklere aktarılacak. Serinin en tepesindeki Golf R ise Temmuz ayındaki Goodwood Hız Festivali’nde görücüye çıkarılacak.



    https://www.instagram.com/wilcoblok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Erasmus78 2 gün en beğenilen
    Haberin başlığında Kamuflajsız görüntülendi yazıyor ama görsel kamuflajlı. Şimdi buna click bait desek fırça da yeriz yönetimden anasını satayım.
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    nikony 2 gün
    Çirkin.
    Yanıtla +7
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    Renault S.A. 2 gün
    Araba çöp jantlar arabadan çöp, çöp oğlu çöp bir araç
    Yanıtla +5
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    BekirHan 2 gün
    Elektrikli motorların gücü ve verimi hakkında muhtemelen zerre bilgisi olmadan gelip burada yorum yapmak ciddi komik... Örneğin; 2017 e-golf' ün sınırlandırılmış tork değeri 280 Nm, 2017 golf gti' ın peak tork değeri 350 Nm.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    deli_ziya 2 gün BekirHan
    sevmiyorum arkadaşım. elektrikli araçları sevmiyorum. ben motor, egzantrik, egzoz sesini seviyorum. mekanik olmalı otomobil dediğin.
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    hevdidik 2 gün
    Golf sen harikasın
    Yanıtla +3
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    Erasmus78 2 gün en beğenilen
    Haberin başlığında Kamuflajsız görüntülendi yazıyor ama görsel kamuflajlı. Şimdi buna click bait desek fırça da yeriz yönetimden anasını satayım.
    Yanıtla +11
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    Sipihrz 2 gün
    Tabi tıklanma adına siz paylaşmadınız

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    SC0RPI0N 2 gün
    Nedense sarı sitede gereksiz yüksek fiyatlarda satılmalarından sebep bana alman arabalari çok gereksiz geliyor acaba bu diğer ülkelerde de böylemi
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    Renault S.A. 2 gün
    Araba çöp jantlar arabadan çöp, çöp oğlu çöp bir araç
    Yanıtla +5
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    nikony 2 gün
    Çirkin.
    Yanıtla +7
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    deli_ziya 2 gün
    gelin vazgeçin şu elektrikli otomobil sevdasından. işte böyle aslan gibi klasik petrol bazlı güçlü motorlara sahip otomobiller üretin. elektrikli araçlara bırakın küçük çocuklar binsin.
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    5172 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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