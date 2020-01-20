Yeni Volkswagen Golf GTI'ın kamuflajsız görüntüsü paylaşıldı

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Yeni Volkswagen Golf’ün geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılmasının ardından gözler yeni nesil Golf GTI’a çevrilmiş durumda. Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılması beklenen yeni Volkswagen Golf GTI’ın kamuflajsız görüntüsü ortaya çıktı.

Wilcoblok isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüde yeni Volkswagen Golf GTI’ın yalnızca arka tarafını görebiliyoruz. Bagaj kapağının üzerindeki büyük spoyler, standart modele kıyasla daha agresif görünen arka difüzör ve çift egzoz çıkışı yeni Golf GTI’ın ilk göze çarpan detayları oluyor.

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Yeni Volkswagen Golf GTI’da, 18 inç olması muhtemel görünen yeni tasarım jantların kullanıldığını görüyoruz. Otomobilin en çok eleştiri alan parçaları bu yeni jantlar olmuş, fakat şirketin bu konuda farklı seçenekler de sunacağını düşünmek çok da yanlış olmaz.

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Yeni Volkswagen Golf GTI’daki logonun alt kısmı beyaz bantla kapatılmış. Standart modelde bu alanda “Golf” yazısının yer aldığını biliyoruz. Bu bölümün yeni Golf GTI’da saklanmış olması, akıllara Golf yazısı yerine GTI rozetinin kullanılabileceği ihtimalini getiriyor. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için Mart ayındaki dünya prömiyerini beklememiz gerekecek.

Yeni Volkswagen Golf GTI’ın 2.0 litrelik turbo benzinli TSI motorun güncellenmiş versiyonundan beslenmesi ve 245 beygir güç üretmesi bekleniyor. Hafif hibrit desteğinin de bulunacağı söylenen araçta üretilen güç ve tork, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzımanla ön tekerleklere aktarılacak. Serinin en tepesindeki Golf R ise Temmuz ayındaki Goodwood Hız Festivali’nde görücüye çıkarılacak.

https://www.instagram.com/wilcoblok/

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