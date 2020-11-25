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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklıklar yenilendi

    Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 ve 700 Gen 2 kulaklık modelleri yeni nesil konsollara uyum sağlayacak şekilde yenilendi. Bu kez ROCCAT iştirakinin de katkısı var.
    10 dk.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklıklar yenilendi
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    Rakibi ROCCAT firmasını satın aldıktan sonra teknolojilerini ve yöntemlerini bünyesine aktaran Turtle Beach, yeni modellerinde bu tecrübeleri kullanmaya başladı. Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kablosuz kulaklıklar bu odakta yenilendi.

    Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 özellikleri ve fiyatı

    Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklık modelleri firmanın sevilen ürünleri arasındaydı. Yeni nesil konsolların tanıtılması ile birlikte bu iki model de yenilendi. Artık Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için en iyi ses tecrübesini sunacak.

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    Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 modeli 50mm NanoClear performans odaklı dinamik sürücülerini koruyor. Super Hearing teknolojisi ile düşmanın adımlarını takip edebileceksiniz. Dolby Atmos destekli Windows Sonic ses teknolojisi de mekansal ses sunuyor.

    Gövde ve kulaklık kısmında ROCCAT imzalı konfora odaklanan malzemeler kullanılmış. Çok yönlü mikrofon; sohbetlerde en berrak aktarımı amaçlıyor. 1000mAh kapasiteli bataryası ise 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

    Bu modelin farkı 2.4GHz ve Bluetooth bağlantılarını aynı anda sunması. 2.4GHz bağlantısı için Xbox Wireless desteği varsa doğrudan bağlantı kuruluyor. Yoksa opsiyonel olarak bir adaptör almanız gerekiyor. Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 modeli 150$ fiyat etiketine sahip.

    Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklıklar yenilendi
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    Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 özellikleri ve fiyatı

    Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 modeli yine konfora odaklı ancak 50mm neodim sürücüler biraz daha düşük performans sunuyor. Bluetooth bağlantısı mevcut değil ve 900mAh kapasiteli batarya 15 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kulaklıklar PS5 ve Xbox Series için ayrı ayrı satılıyor.



    https://www.turtlebeach.com/pages/stealth-600-700-gen-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
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