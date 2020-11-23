Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı

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Huawei’nin kamera paketi ve 5nm Kirin yonga seti ile adından söz ettiren amiral gemisi Mate 40 Pro ülkemizde ön siparişe başlıyor. Kaliteden ödün vermeyen telefon yine yüksek bir fiyat etiketine saihp.

Huawei Mate 40 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 Pro modeli 6.76 inçlik OLED ekranında 2772x1344 piksel çözünürlük sunuyor ve kenarlardan 88 derece kavise sahip. Yazılım ile ekran kenarlarını iyi kullanan telefon buna Ufuk Ekran adını vermiş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken nokta çentik biraz geniş. Diğer taraftan Mate 30 ile gördüğümüz ekrana dokunarak ses kontrolü özelliği kaldırılmış ve ses kontrol tuşu geri gelmiş.

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Huawei Mate 40 Pro modeline Kirin 9000 yonga seti güç veriyor. 5nm sürecinde geliştirilen Kirin 9000 yonga setinde 1x3.13 GHz Cortex-A77, 3x2.54 GHz Cortex-A77 ve 4x2.05 GHz Cortex-A55 çekirdekleri yer alıyor. 24 kümeli Mali-G78 grafik biriminin kullanıldığı yonga seti yapay zeka tarafında da gelişmiş.

50MP çözünürlüğündeki ana kamera RYYB dizilimine sahip ve pazarın en büyük sensörü olma iddiasında. Yanında 20MP çözünürlüğünde ultra geniş sinema sensörü ve 12MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör yer alıyor. 7x optik ve 50x melez yakınlaştırma mümkün. Yapay zeka destekli Ultra Clarity modu sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

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Ön kamera yuvasında 2 farklı sensör mevcut. 3D ToF sensör ile derinlik verileri ölçülürken 13MP çözünürlüğündeki ile birlikte hem geniş açılı hem de daha yüksek kaliteli özçekimler yapılabiliyor. Ayrıca gelişmiş 3D yüz tanıma özelliği de mevcut.

Huawei Mate 40 Pro modelinde 4400mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Hızlı şarj ise kablolu olarak 66W ve kablosuz olarak 50W şeklinde belirlenmiş.

Huawei Mate 40 Pro modeli 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama kapasitesi ile geliyor. Ülkemizde 13999TL ile Huawei mağazasında ön siparişler başladı. Teslimatın 21 Aralık tarihinde başlayacağı belirtiliyor.

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-mate-40-pro.html#part-2

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