TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ağustos 2024)

- En iyi televizyon modelleri (Ağustos 2024) 📺
- 55" televizyon tavsiyeleri
- 1️⃣Toshiba 55UA3E63DT
- 2️⃣TCL 55C755
- 3️⃣Samsung 55QN85D
- 65" televizyon tavsiyeleri
- 4️⃣JVC LT-65VA7405T
- 5️⃣TCL 65C745
- 70" üzeri televizyon tavsiyeleri
- 6️⃣Toshiba 70QG5E63DT
- 7️⃣TCL 75C755
- 8️⃣ Samsung 75QN85C
- OLED TV tavsiyeleri
- 9️⃣Vestel 55OG9930
- 🔟LG OLED55CS3VA
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ağustos ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|Mağaza 🛒
|Toshiba 55UA3E63DT
|15.449 TL
|Hepsiburada
|TCL 55C855
|37.429 TL
|Hepsiburada, Amazon
|JVC LT-65VA7405T
|16.899 TL
|Amazon, Hepsiburada
|TCL 65C745
|40.877 TL
|Hepsiburada
|Toshiba 70QG5E63DT
|33.300 TL
|Amazon, Hepsiburada
|TCL 75C755
|43.585 TL
|Hepsiburada
|Samsung 55QN85C
|43.500 TL
|Hepsiburada, Amazon
|TCL 65C845
|55.999 TL
|Amazon, Hepsiburada
|Samsung 75QN85C
|73.185 TL
|Hepsiburada
|Vestel 55OG9930
|36.249 TL
|-
|LG OLED55CS3VA
|48.392 TL
|Hepsiburada
55" televizyon tavsiyeleri
1️⃣Toshiba 55UA3E63DT
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 55 inç
Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.
👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.
2️⃣TCL 55C755
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 55 inç
TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
3️⃣Samsung 55QN85D
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 100/120Hz
- İşletim Sistemi: Tizen 8.0
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 70 inç
Samsung 55QN85D kullanıcı yorumları 💭
👨 Televizyon hakkında olumsuz bir sey söylemek imkansız. Ekran kalitesi muazzam düzeyde. Tv nin kendi hoparlörleri bile sinema kalitesinde.
👩 Ürün çok iyi. Ürün hakkında söylemecek pek söz yok, renkler göz alıcı ve Neo QLED'in farkını karşısına geçince anlıyorsunuz.
65" televizyon tavsiyeleri
4️⃣JVC LT-65VA7405T
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 55 inç
JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.
👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
5️⃣TCL 65C745
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C745 kullanıcı yorumları 💭
👨 TCL beni şaşırttı gerçekten çok güzel televizyon. bu modeli seçmemdeki sebep playstationda oyun oynamak ve filim izlemekti gayet başarılı bir ürün. televizyonumu teslim aldıktan 1 saat sonra ise 2 saat içerisinde yetkili servis gelip kurdu. tavsiye ederim
👩 Ürün gerçekten kaliteli verilen paranın hakkını veriyor almak isteyenlere tavsiye ederim
70" üzeri televizyon tavsiyeleri
6️⃣Toshiba 70QG5E63DT
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 70 inç
Toshiba 70QG5E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Beklediğimden çok daha iyi fiyatına göre alınabilecek en kaliteli ürün hem görüntü hem ses hemde 3 yıl garantili
👩 Ses performansı, görüntü kalitesi ve menülerinize hızı çok başarılı, fiyat/performans olarak üst düzey bir televizyon
7️⃣TCL 75C755
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 70 inç
TCL 75C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
8️⃣ Samsung 75QN85C
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Tizen
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W
- Boyut: 55 inç
Samsung 75QN85C kullanıcı yorumları 💭
👨Uzun süre araştırmalarımın sonucunda oled’e paranız yetmiyorsa biçilmiş kaftan 85c mini led. Ps5 de oyun için mükemmel kendi oyun ayarlarını otomatik ayarlıyor. Fiyatı daha da çıkmadan kaçırmamanız gereken bir televizyon.
👩 Şu an alınabilecek fiyat performans ürünü 120 hz miniled olması yetiyor ayarları güzel yapılınca oled ekrandan farkı yok
OLED TV tavsiyeleri
9️⃣Vestel 55OG9930
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Android
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: OLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 55 inç
Vestel 55OG9930 kullanıcı yorumları 💭
👨 Enerji tüketimi yüksek olsa da OLED panelin sunduğu görüntüler çok güzel. Ayrıca uygun fiyatıyla müthiş bir televizyon. TV yayınlarında görüntü kalitesi ortalama ama Netflix, Youtube gibi uygulamalarda çok iyi.
👩 Uygun fiyatlı OLED TV arayanlar için televizyon görüntüsü kalitesi sesi herseyi harikaa.
🔟LG OLED55CS3VA
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: webOS
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB
- Ekran Türü: OLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 55 inç
LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭
👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..
👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,
Farklı televizyonların bulunduğu tv tavsiyesi listemizde, özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerine göre Ağustos 2024'ün en iyi televizyon modellerine yer verdik. Akıllı televizyonlar sürekli olarak yenilendiği ve fiyatlar değiştiği içinerkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için TV Tavsiyesi üzerinden her bütçe ve ihtiyaca uygun televizyonlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.