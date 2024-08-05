TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ağustos 2024)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla televizyon satın alma süreci de kullanıcıları gerçekten çok zorlayan bir süreç. Peki ama yüzlerce televizyon marka ve modeli arasından hangisini seçmelisiniz? veya en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ağustos ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Ağustos 2024) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ Mağaza 🛒 Toshiba 55UA3E63DT 15.449 TL Hepsiburada TCL 55C855 37.429 TL Hepsiburada, Amazon JVC LT-65VA7405T 16.899 TL Amazon, Hepsiburada TCL 65C745 40.877 TL Hepsiburada Toshiba 70QG5E63DT 33.300 TL Amazon, Hepsiburada TCL 75C755 43.585 TL Hepsiburada Samsung 55QN85C 43.500 TL Hepsiburada, Amazon TCL 65C845 55.999 TL Amazon, Hepsiburada Samsung 75QN85C 73.185 TL Hepsiburada Vestel 55OG9930 36.249 TL - LG OLED55CS3VA 48.392 TL Hepsiburada

55" televizyon tavsiyeleri

1️⃣Toshiba 55UA3E63DT

Tam Boyutta Gör En iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan 55UA3E63DT, 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 55UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 55 inç

Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.

👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.

2️⃣TCL 55C755

Tam Boyutta Gör TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörleri ve Dolby Atmos ile etkileyici bir ses performansı sağlıyor. Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 55 inç

TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

3️⃣Samsung 55QN85D

Tam Boyutta Gör Samsung 55QN85D, özellikle karanlık bir odada film izlerken yüksek kontrastı ve yerel karartmasıyla siyahların mükemmel birlikteliği ile harika bir görüntü sunuyor. Parlak odalarda iyi yansıma önleyici kaplmaya sahip ve hem SDR hem de HDR'de parlak bir ekranı var.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 100/120Hz

100/120Hz İşletim Sistemi: Tizen 8.0

Tizen 8.0 Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 70 inç

Samsung 55QN85D kullanıcı yorumları 💭

👨 Televizyon hakkında olumsuz bir sey söylemek imkansız. Ekran kalitesi muazzam düzeyde. Tv nin kendi hoparlörleri bile sinema kalitesinde.

👩 Ürün çok iyi. Ürün hakkında söylemecek pek söz yok, renkler göz alıcı ve Neo QLED'in farkını karşısına geçince anlıyorsunuz.

65" televizyon tavsiyeleri

4️⃣JVC LT-65VA7405T

Tam Boyutta Gör JVC LT-65VA7405T, 65 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, %99 sRGB renk gamı kapsamı ve Dolby Vision gibi özellikleriyle zengin bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, HDR10+ ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralık performansı sağlıyor. Ses kalitesi için 2x12W hoparlör ve DTS VirtualX teknolojisi bulunuyor. Çoklu bağlantı seçenekleri ve Android 11 işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu televizyon, ev eğlencesi için iyi bir seçenek olabilir.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 55 inç

JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.

👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

5️⃣TCL 65C745

Tam Boyutta Gör TCL C745 4K televizyon serisi, uygun fiyata geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. TV'den aldığınız ses deneyimi zayıf olsa da, sunulan görüntüler bu eksikliği tamamlar nitelikte. 65 inç UHD CSOT VA paneli, 120Hz yenileme hızı ve Quantum Dot teknolojisi ile dikkat çekiyor. 144Hz VRR desteği, düşük gecikme süresi ve yüksek kontrast oranı ile oyun deneyimi için de ideal. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi en yeni görüntü iyileştirme teknolojilerini destekleyerek, her türlü içeriği üstün kalitede izleme imkanı sunuyor. Ayrıca Google TV arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV deneyimini tamamlıyor. Bu özelliklerle TCL 65C745, fiyat-performans açısından oldukça rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 65 inç

TCL 65C745 kullanıcı yorumları 💭

👨 TCL beni şaşırttı gerçekten çok güzel televizyon. bu modeli seçmemdeki sebep playstationda oyun oynamak ve filim izlemekti gayet başarılı bir ürün. televizyonumu teslim aldıktan 1 saat sonra ise 2 saat içerisinde yetkili servis gelip kurdu. tavsiye ederim

👩 Ürün gerçekten kaliteli verilen paranın hakkını veriyor almak isteyenlere tavsiye ederim

70" üzeri televizyon tavsiyeleri

6️⃣Toshiba 70QG5E63DT

Tam Boyutta Gör Toshiba 70QG5E63DT modeli, 70 inç UHD çözünürlüğünde bir QD panel ile donatılmış ve 60Hz yenileme hızına sahip. 8.5ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı, %1 anti-glare özelliği ve FRC 10bit renk derinliği sunuyor. Ayrıca, Dolby Vision, Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC teknolojileri ile zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. 2x12W gücünde Onkyo hoparlörler ve pasif subwoofer ile donanmış olan bu model, 3 HDMI ve 2 USB 2.0 bağlantı noktasına, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 teknolojilerine sahip. MT7632 platformu üzerinde 2GB RAM ve 8GB depolama alanı bulunuyor ve MB185G31 anakart ile Lisanslı Google TV deneyimi sunuyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 70 inç

Toshiba 70QG5E63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Beklediğimden çok daha iyi fiyatına göre alınabilecek en kaliteli ürün hem görüntü hem ses hemde 3 yıl garantili

👩 Ses performansı, görüntü kalitesi ve menülerinize hızı çok başarılı, fiyat/performans olarak üst düzey bir televizyon

7️⃣TCL 75C755

Tam Boyutta Gör TCL 75C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 75C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörleri ve Dolby Atmos ile etkileyici bir ses performansı sağlıyor. Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 70 inç

TCL 75C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

8️⃣ Samsung 75QN85C

Tam Boyutta Gör Karanlık bir odada film izlemek veya bir sinema deneyimi yaşamak istiyorsanız, Samsung 75QN85C fiyatı ve özellikleriyle en ideal çözümlerden biri olabilir. Renk doğruluğu ve yerel karartma özelliği ile dikkat çeken model, göz alıcı parlaklık ve kontrast sunuyor. Televizyon, Tizen işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırıyor. Bu sayede Netflix, Prime Video, Apple TV+ ve Disney+ dahil birçok uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Ancak yeni güncellenen ana sayfa arayüzü, tavsiye katmanları ve derlenmiş içerikler nedeniyle biraz karmaşık görünüyor. Ancak Samsung, kullanıcılara hassas kişiselleştirme ayarları sunmayı unutmamış. Ayrıca TV'nin Bixby (Türkçe desteği mevcut değil), Google Asistan veya Alexa üzerinden sesli kontrol imkânı sunduğunu da hatırlatalım.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Tizen

Tizen Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: Mini LED

Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W

60W Boyut: 55 inç

Samsung 75QN85C kullanıcı yorumları 💭

👨Uzun süre araştırmalarımın sonucunda oled’e paranız yetmiyorsa biçilmiş kaftan 85c mini led. Ps5 de oyun için mükemmel kendi oyun ayarlarını otomatik ayarlıyor. Fiyatı daha da çıkmadan kaçırmamanız gereken bir televizyon.

👩 Şu an alınabilecek fiyat performans ürünü 120 hz miniled olması yetiyor ayarları güzel yapılınca oled ekrandan farkı yok

OLED TV tavsiyeleri

9️⃣Vestel 55OG9930

Tam Boyutta Gör 55 inç LG RGBW OLED paneli, 120Hz tazeleme hızı ve HDMI 2.1 desteği ile dikkat çekiyor. Gerçek 10 bit renk derinliği, HDR1000 ve geniş renk gamı sayesinde canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Dolby Vision ve Atmos desteği, yüksek dinamik aralık formatları ve MEMC teknolojisi ile sinema kalitesinde bir izleme deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, JBL hoparlörler ve pasif subwoofer ile zengin bir ses performansı sunar. Google TV ve Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV özellikleri, 3 yıl garanti ve ücretsiz kurulum hizmeti ile birlikte gelmektedir.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Android

Android Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: OLED

OLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 55 inç

Vestel 55OG9930 kullanıcı yorumları 💭

👨 Enerji tüketimi yüksek olsa da OLED panelin sunduğu görüntüler çok güzel. Ayrıca uygun fiyatıyla müthiş bir televizyon. TV yayınlarında görüntü kalitesi ortalama ama Netflix, Youtube gibi uygulamalarda çok iyi.

👩 Uygun fiyatlı OLED TV arayanlar için televizyon görüntüsü kalitesi sesi herseyi harikaa.

🔟LG OLED55CS3VA

Tam Boyutta Gör En iyi televizyonlar listemizin son sırasında bulunan LG OLED55CS3VA, 4K UHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Televizyon, webOS işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ayrıca OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta LG, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: webOS

webOS Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB

4x HDMI, 3x USB Ekran Türü: OLED

OLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 55 inç

LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭

👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,

Farklı televizyonların bulunduğu tv tavsiyesi listemizde, özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerine göre Ağustos 2024'ün en iyi televizyon modellerine yer verdik. Akıllı televizyonlar sürekli olarak yenilendiği ve fiyatlar değiştiği içinerkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için TV Tavsiyesi üzerinden her bütçe ve ihtiyaca uygun televizyonlara ulaşabilirsiniz.

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TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ağustos 2024)