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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var

    16 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi TV Box S 4K televizyon kutusu, Galaxy A30s akıllı telefon modeli ve Xiaomi Mijia 1C robot süpürgesi yer alıyor.
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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var
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    Uygun fiyata teknolojik ürünlerin bir numaralı adresi haline gelen perakende gıda marketlerinde haftaya yine ilgi çekici ürünler var ancak bu kez uygun fiyat konusunda beklentileri karşılayamıyor.

    16 Temmuz A101 aktüel ürünler

    16 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi TV Box S 4K televizyon kutusu yer alıyor. Android 9.0 üzerinde çalışan kutunun 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. 4K ve HDR teknolojileri bulunan kutu 439TL fiyat etiketine sahip.

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    Galaxy A30s akıllı telefon modeli ise 2999TL olarak satılacak. Modelde 6.4 inçlik HD+ Super AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, üçlü arka kamera gibi özellikler mevcut.

    Son olarak ıslak ve kuru modlara sahip Xiaomi’nin beğenilen Mijia 1C robot süpürgesi 2999TL ile piyasanın üzerinde sayılır. Piranha’nın alt sınıf oyuncu ekipmanları da yine haftaya raflarda olacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 dk.
    3-4 gün evvel amazon.com.tr 'nin 378TL'den verdiği ürünü 439TL'den vermek ve birilerinin bunu bir fırsatmış gibi sunması.

    MEH
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    Healguard (Şevket Evli) 1 sa.
    1 hafta önce hepsi... sitesinde 399 diğer bir sitede trend.... 370tl yi gördü bu alet alacak olanlar bence internetten takip etsin.
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    drjacob (... ) 2 sa.
    süpürge iyimiş
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa.
    Bu aletin 4k olayi gercek mi? Bi ilanda gordum eleman guncelleme yapmis netflix 940px aciliyomus falan. Eee ne anladim ben 4k olayindan
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. fitamino
    Eger bahsettigin mi box s ise evet gercek. Bagladigin aygit 4k ise 4k kullanabilirsin. Yani kullandigin cihazi aliglayip ona gore kendi max cozunurlugune geliyor. Hatta cozunurluk ve tazeleme hizini da ayarlayabiliyorsun. İzledigin icerik netflixte 4k ise 4k izlersin, her film 4k olmayabiliyor netflixte. Ayrica netflix sadece yasal destegi olan cihazlara 4k ve hdr secenegini veriyor, mi box s de metflix tarafindan destekleniyor, kumamdasinda netflix ve prime tuslari bile var.
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Daha forumda yeni haberi vardı. Webde TV box 50-100 TL daha ucuz
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. interwap
    Ben 1-2 ay once aldim 400 liradan daha asagi fiyat bulamamistim, su anda nasildir bilmiyorum
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