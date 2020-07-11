Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var

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Uygun fiyata teknolojik ürünlerin bir numaralı adresi haline gelen perakende gıda marketlerinde haftaya yine ilgi çekici ürünler var ancak bu kez uygun fiyat konusunda beklentileri karşılayamıyor.

16 Temmuz A101 aktüel ürünler

16 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi TV Box S 4K televizyon kutusu yer alıyor. Android 9.0 üzerinde çalışan kutunun 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. 4K ve HDR teknolojileri bulunan kutu 439TL fiyat etiketine sahip.

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Galaxy A30s akıllı telefon modeli ise 2999TL olarak satılacak. Modelde 6.4 inçlik HD+ Super AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, üçlü arka kamera gibi özellikler mevcut.

Son olarak ıslak ve kuru modlara sahip Xiaomi’nin beğenilen Mijia 1C robot süpürgesi 2999TL ile piyasanın üzerinde sayılır. Piranha’nın alt sınıf oyuncu ekipmanları da yine haftaya raflarda olacak.

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