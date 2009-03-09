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Twintech soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Twintech soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Ürün gamını tek bir çatı altında toplayabilmek adına 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecinde pazara sunduğu ilk çözüm olarak dikkat çeken GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendiren ve GeForce GTS 250 adı altında yeniden pazara sunan Nvidia'nın bu girişimini takiben firmanın iş ortakları GeForce GTS 250 tabanlı yeni modellerin pazara sunmaya başladılar.

Ekran kartı üreticisi Twintech, özel soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın TT-GTS250-1GD3E-HDMI kod adını taşıyan yeni modelin sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeFrce GTS 250 modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Soğutucusunun yanı sıra diğer detaylarıyla da referas tasarımdan ayrılan ve üzerinde HDMI konnektörü de bulunan ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paraleli işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan ekran kartının iki yıllık garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Alengirli 10 yıl
kel başa şimşir tarak
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maviay1980 10 yıl
Çift fan iyi düşünülmüşte fanı yamuk oturtmuşlar PCB'ye resime bak...
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max975 10 yıl
soğutucu biraz kaba gibi duruyor ama performans önemli tabiii..
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Batuist 10 yıl
nVidia birde 40nm ile G92c GPU'sunu üretir sonra adını tüm seriyi aynı çatı altında toplamak bahanesi ile yine değiştirip farklı bir ad altında çıkarır ve bu hikaye hep böyle sürer gider...
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

nVidia birde 40nm ile G92c GPU'sunu üretir sonra adını tüm seriyi aynı çatı altında toplamak bahanesi ile yine değiştirip farklı bir ad altında çıkarır ve bu hikaye hep böyle sürer gider...

gtx285'de 40nm üretilir büyük ihtimalle ve ardından 384sp'li gt212 geliyor doğru olursa bu seri performans sıçraması yapabilir g92 falan hikaye
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler sogutucu bence güzel
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