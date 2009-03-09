Twintech soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTS 250 modelini duyurdu

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Ürün gamını tek bir çatı altında toplayabilmek adına 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecinde pazara sunduğu ilk çözüm olarak dikkat çeken GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendiren ve GeForce GTS 250 adı altında yeniden pazara sunan Nvidia'nın bu girişimini takiben firmanın iş ortakları GeForce GTS 250 tabanlı yeni modellerin pazara sunmaya başladılar.

Ekran kartı üreticisi Twintech, özel soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın TT-GTS250-1GD3E-HDMI kod adını taşıyan yeni modelin sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeFrce GTS 250 modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Soğutucusunun yanı sıra diğer detaylarıyla da referas tasarımdan ayrılan ve üzerinde HDMI konnektörü de bulunan ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paraleli işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan ekran kartının iki yıllık garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.