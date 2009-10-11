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Twitter hesabı bulunan iPhone kullanıcıları için Tweetie 2 çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Twitter hesabı bulunan iPhone kullanıcıları için Tweetie 2 çıktı
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Son dönemin en popüler sosyal ağ girişimlerinden birisi olan Tweeter için geliştirilen Tweetie isimli iPhone uygulamasının yeni versiyonu AppStore'da kullanıma sunuldu. Gelişmiş kullanım deneyimi için iPhone 3.0 yazılım geliştirme kiti ile baştan yazılan Tweetie 2 uygulamasının iPhone OS 3.0 altında daha yüksek performans sergilediği blirtiliyor.

Twitter da hesabı bulunan iPhone kullanıcılarının diledikleri her yerden sosyal ağ ortamındaki hesaplarına ulaşabilmelerini sağlayan Tweetie 2 uygulaması 2.99$'lık fiyatıyla AppStore'da satışa sunulmuş duurmda.


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sft67 10 yıl
iPhone alınca kullanırım :(
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Nymphadora 10 yıl

sft67

iPhone alınca kullanırım :(



bendensin
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ilkker 10 yıl
bu da guzel ama twittelator proyu tavsiye ederim
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