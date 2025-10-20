Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X, kullanıcı adlarının satışı için yeni bir pazar yeri kurdu

    Sosyal medya platformu X, kullanılmayan veya aktif olmayan kullanıcı adlarının satışı için X Handle Marketplace isimli pazar yeri kurdu. Nadir kullanıcı adların için fiyatlar milyon dolara ulaşacak.

    X, kullanıcı adlarının satışı için yeni bir pazar yeri kurdu Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformu X, kullanılmayan veya aktif olmayan kullanıcı adlarının satışa sunulacağını açıkladı. X Handle Marketplace olarak adlandıran pazar yeri, ücretli kullanıcıların aktif olmayan kullanıcı adlarını satın almasına olanak tanıyacak.

    Nadir kullanıcı isimleri milyon dolara ulaşacak

    X Handle Marketplace yalnızca ücretli Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları, "öncelikli" ve "nadir" olarak iki kategoriye ayrılacak. Öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olacak ve genellikle tam adlar, çok kelimeli ifadeler veya alfanümerik kombinasyonlar içerecek. Nadir kullanıcı adları ise ücretli olacak ve talebe ve benzersiz olmasına bağlı olarak 2.500 dolardan milyon dolara kadar değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

    X bu sistemi tek seferlik bir ayrıcalık olarak değil, daha fazla ücretli abone çekmek için sürekli bir hizmet olarak görüyor. Yeni bir kullanıcı adı aldığınızda, eski kullanıcı adınız dondurulacak. Şirket gelecekte, ücretli bir eklenti olarak yönlendirme (redirect) seçeneği sunabileceğini söylüyor.

    Aboneliğin düşürülmesi durumunda (örneğin Premium’dan Standart’a geçilirse), hesap eski kullanıcı adına dönecek ve satın alınan kullanıcı adı kaybebilecek.

    Kaynakça https://handles.x.com/ https://www.theverge.com/news/802474/x-is-launching-a-marketplace-for-inactive-handles
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gelişim üniversitesi uçak mühendisliği levrek mi çipura mı daha kılçıklı durolane iğne yorum sherlock oyunu hikayeleri apış arası terlemesi çözüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum