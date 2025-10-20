X, kullanıcı adlarının satışı için yeni bir pazar yeri kurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu X, kullanılmayan veya aktif olmayan kullanıcı adlarının satışa sunulacağını açıkladı. X Handle Marketplace olarak adlandıran pazar yeri, ücretli kullanıcıların aktif olmayan kullanıcı adlarını satın almasına olanak tanıyacak.

Nadir kullanıcı isimleri milyon dolara ulaşacak

X Handle Marketplace yalnızca ücretli Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları, "öncelikli" ve "nadir" olarak iki kategoriye ayrılacak. Öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olacak ve genellikle tam adlar, çok kelimeli ifadeler veya alfanümerik kombinasyonlar içerecek. Nadir kullanıcı adları ise ücretli olacak ve talebe ve benzersiz olmasına bağlı olarak 2.500 dolardan milyon dolara kadar değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

X bu sistemi tek seferlik bir ayrıcalık olarak değil, daha fazla ücretli abone çekmek için sürekli bir hizmet olarak görüyor. Yeni bir kullanıcı adı aldığınızda, eski kullanıcı adınız dondurulacak. Şirket gelecekte, ücretli bir eklenti olarak yönlendirme (redirect) seçeneği sunabileceğini söylüyor.

Aboneliğin düşürülmesi durumunda (örneğin Premium’dan Standart’a geçilirse), hesap eski kullanıcı adına dönecek ve satın alınan kullanıcı adı kaybebilecek.

