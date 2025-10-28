Twitter'ın izleri tamamen siliniyor: Twitter.com kullanımdan kalkıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör X, twitter.com alan adını tamamen kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket bu geçişle birlikte, fiziksel güvenlik anahtarları veya geçiş anahtarları (passkey) kullanan kullanıcıları uyardı ve kimlik doğrulama yöntemlerini yeniden tanımlamaları gerektiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 10 Kasım’a kadar güncelleme yapılmazsa, ilgili hesaplar kilitlenecek ve işlem tamamlanana kadar erişilemeyecek.

Bu uyarılar, bir süredir güvenlik anahtarı kullanan aktif kullanıcılara da bildirim olarak gönderiliyordu. X’in Güvenlik ekibi değişikliğin herhangi bir güvenlik sorunundan kaynaklanmadığını açıkladı.

Bu zorunlu güncellemenin nedeni, donanım anahtarları ve passkey’lerin belirli bir alan adına (domain) bağlı çalışması. Bu da onların, kimlik avı saldırılarını (örneğin sahte “twítter.com” veya “x.com” bağlantılarını) engellemesinin temelini oluşturuyor. Güvenlik anahtarının yeniden kaydedilmesiyle anahtarlar x.com ile ilişkilendirilecek ve twítter.com kullanımdan kaldırılacak.

X’in bu değişikliği, platformun markasını “Twitter”dan “X”e dönüştürmesinden bir yıldan fazla zaman sonra geliyor. Mavi kuş logosu ise bundan da bir yıl önce kaldırılmıştı. Yine de hala Twitter döneminden kalan bazı kalıntılar mevcut. Örneğin X gönderilerini web sitelerine yerleştirmek için kullanılan sayfa hala Twitter alanında bulunuyor.

