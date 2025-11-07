Giriş
    Twitter eklentilerini kullananlar dikkat: X hesabınız askıya alınabilir!

    Elon Musk'ın sosyal ağ platformu X, OldTwitter gibi üçüncü parti Twitter eklentileri ve uygulamalarını kullanan hesapları askıya almaya başladı.                 

    OldTweetDeck ve OldTwitter eklentileri X hesapları yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Çok sayıda X kullanıcısı, platformun yaklaşık iki yıl önce ücretli abonelik modeline geçmesinden bu yana popülerliğini koruyan, TweetDeck'e ücretsiz alternatif olan OldTweetDeck'i kullandıktan sonra hesaplarının askıya alındığını bildirmeye başladı. Bu hesaplar, X’in özgün olmayan davranışlara karşı politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sistem tarafından otomatik olarak yasaklanıyor.

    TweetDeck'in ücretsiz alternatifi: OldTweetDeck

    OldTweetDeck X hesapları askıya alındı Tam Boyutta Gör
    Hatırlamayanlar için, TweetDeck, 2023 ortalarında X Premium kapsamında ücretli abonelik modeline geçti. Buna karşılık, geliştiriciler ve sosyal medya meraklıları, TweetDeck'in para kazanmaya başlamadan önceki orijinal arayüzünü ve işlevselliğini kopyalayan OldTweetDeck adlı Chrome/Firefox eklentisi dahil olmak üzere ücretsiz alternatifler oluşturdu. Ancak, şimdi X’in bu resmî olmayan aracı kullanan hesaplara karşı doğrudan işlem başlattığı görülüyor.

    OldTweetDeck eklentisini kullananlar, sahte davranışlara karşı X’in kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesaplarının askıya alındığına dair mesajlar almaya başladı. Bildirimde ayrıca, askıya alma işlemlerini atlatmak için yeni hesap oluşturmanın ek yaptırımlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunuluyor. Askıya alma işlemine itiraz edilebilse de, kullanıcıların X'in destek kanalları aracılığıyla resmî bir talepte bulunmaları gerekiyor.

    Askıya alma işleminde ayrım gözetilmiyor. Takipçi sayısı veya etkileşim ne olursa olsun, hem uzun süredir var olan hem de yeni hesaplar yasaklanıyor. Birçok kullanıcı için OldTweetDeck, Twitter'ın ücretli sürümle birlikte kademeli olarak kullanımdan kaldırdığı bilindik pano düzenini korumanın kullanışlı ve zararsız bir yoluydu.

    OldTweetDeck kullanımı yasa dışı bir eylem teşkil etmese de, X'in güncellenmiş politikalarını ihlal edebilecek resmî olmayan erişim yöntemlerine dayanıyor. Şirket, söz konusu yasakla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı veya etkilenen kullanıcıların itiraz sonrası hesaplarına erişip erişemeyeceklerini belirtmedi.

    Bu arada, Twitter’ın eski görünümünü geri getiren popüler bir Chrome eklentisi olan OldTwitter için de aynı durum geçerli. Eklentinin geliştiricisi, banlanmamak için eklentiyi kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/elon-musks-x-starts-suspending-people-using-third-party-apps-like-oldtweetdeck/ https://twistedvoxel.com/massive-ban-wave-targets-oldtweetdeck-users-following-xs-crackdown-on-third-party-access/
