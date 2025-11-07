Twitter eklentilerini kullananlar dikkat: X hesabınız askıya alınabilir!

TweetDeck'in ücretsiz alternatifi: OldTweetDeck
OldTweetDeck eklentisini kullananlar, sahte davranışlara karşı X’in kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesaplarının askıya alındığına dair mesajlar almaya başladı. Bildirimde ayrıca, askıya alma işlemlerini atlatmak için yeni hesap oluşturmanın ek yaptırımlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunuluyor. Askıya alma işlemine itiraz edilebilse de, kullanıcıların X'in destek kanalları aracılığıyla resmî bir talepte bulunmaları gerekiyor.
Askıya alma işleminde ayrım gözetilmiyor. Takipçi sayısı veya etkileşim ne olursa olsun, hem uzun süredir var olan hem de yeni hesaplar yasaklanıyor. Birçok kullanıcı için OldTweetDeck, Twitter'ın ücretli sürümle birlikte kademeli olarak kullanımdan kaldırdığı bilindik pano düzenini korumanın kullanışlı ve zararsız bir yoluydu.
OldTweetDeck kullanımı yasa dışı bir eylem teşkil etmese de, X'in güncellenmiş politikalarını ihlal edebilecek resmî olmayan erişim yöntemlerine dayanıyor. Şirket, söz konusu yasakla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı veya etkilenen kullanıcıların itiraz sonrası hesaplarına erişip erişemeyeceklerini belirtmedi.
Bu arada, Twitter'ın eski görünümünü geri getiren popüler bir Chrome eklentisi olan OldTwitter için de aynı durum geçerli. Eklentinin geliştiricisi, banlanmamak için eklentiyi kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu.