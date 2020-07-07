Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak

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Ubisoft, 12 Temmuz’da düzenleyeceği “Forward” isimli etkinliği sadece yeni projelerle ilgili video görüntüleri ve röportajlarla doldurmayacak. Şirket, izleyenleri farklı sürprizlerin de beklediği etkinlikte Watch Dogs’2 yi ücretsiz dağıtacak.

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12 Temmuz Pazar günü TSİ 21:30’da başlayacak olan etkinlikte Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape gibi oyunlarla ilgili taze bilgiler paylaşacak olan Ubisoft, 2016 yılında yayınlanmış olan açık dünya oyunu Watch Dogs 2’yi de izleyicilere bedava verecek.

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Oyuna ücretsiz sahip olmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise buradaki linke tıklayarak Ubisoft hesabıyla giriş yapmak ve etkinliği söz konusu link üzerinden izlemek. Ubisoft ekibinin Trackmania’yı canlı olarak oynamaya başlamasıyla birlikte kütüphaneye eklenebilecek oyunu elde etmek için son şans, ana etkinliğin sona ereceği saat olan 22:45 olacak. Konsol sahiplerini mutlu etmeyecek bir husus ise Watch 2’nin sadece PC oyuncuları için ücretsiz olarak dağıtılacak olması.

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Serinin birinci oyununa kıyasla çok daha olumlu yorumlar alan Watch Dogs 2, Blume ve Blume’un icadı olan ctOS’a karşı idealist hackerlerin verdiği savaşı konu alıyor. Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://wccftech.com/watch-dogs-2-given-out-for-free-if-you-watch-the-ubisoft-forward-event/

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