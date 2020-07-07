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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak

    Ubisoft, yeni oyunlarla ilgili taze bilgiler paylaşacağı "Forward" adlı etkinlikte, Watch Dogs 2'nin PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak. Etkinlik, 12 Temmuz günü yapılacak.
    2 gün
    11,2b
    7
    12
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak
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    Ubisoft, 12 Temmuz’da düzenleyeceği “Forward” isimli etkinliği sadece yeni projelerle ilgili video görüntüleri ve röportajlarla doldurmayacak. Şirket, izleyenleri farklı sürprizlerin de beklediği etkinlikte Watch Dogs’2 yi ücretsiz dağıtacak.

    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"

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    12 Temmuz Pazar günü TSİ 21:30’da başlayacak olan etkinlikte Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape gibi oyunlarla ilgili taze bilgiler paylaşacak olan Ubisoft, 2016 yılında yayınlanmış olan açık dünya oyunu Watch Dogs 2’yi de izleyicilere bedava verecek.

    Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak
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    Oyuna ücretsiz sahip olmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise buradaki linke tıklayarak Ubisoft hesabıyla giriş yapmak ve etkinliği söz konusu link üzerinden izlemek. Ubisoft ekibinin Trackmania’yı canlı olarak oynamaya başlamasıyla birlikte kütüphaneye eklenebilecek oyunu elde etmek için son şans, ana etkinliğin sona ereceği saat olan 22:45 olacak. Konsol sahiplerini mutlu etmeyecek bir husus ise Watch 2’nin sadece PC oyuncuları için ücretsiz olarak dağıtılacak olması.

    Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak
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    Serinin birinci oyununa kıyasla çok daha olumlu yorumlar alan Watch Dogs 2, Blume ve Blume’un icadı olan ctOS’a karşı idealist hackerlerin verdiği savaşı konu alıyor.  Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://wccftech.com/watch-dogs-2-given-out-for-free-if-you-watch-the-ubisoft-forward-event/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 2 gün en beğenilen
    İlk oyununu epic ücretsiz vermişti şimdi de uplay. Beş kuruş ödemeden süper sayılabilecek bir seriyi oynayacağım valla şu PC güzel şey.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Kurutucu (Cemal Avcu) 1 gün zero fear
    Uplay kendisi de verdi ilk oyunu ücretsiz olarak zamanında
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    Puppey 2 gün
    epic sayesinde bunlar hep. yanlışsam aydınlatın daha önce steamde böyle 60 tl üzeri 10 tl kupon olayı da hatırlamıyorum.nasıl ki amd çekişmesinden Intel yeni nesilde indirimle çıkarıyorsa bu firmaların bu tarz çekişmeleri de çok güzel oluyor bizim açımızdan.rekabet iyidir
    epic sayesinde bunlar hep. yanlışsam aydınlatın daha önce steamde böyle 60 tl üzeri 10 tl kupon olayı da hatırlamıyorum.nasıl ki amd çekişmesinden Intel yeni ne...
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    Yanıtla +11
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    daquied (Ufuk Daquied) 2 gün
    İşte epic bu yüzden olmalı epicte bozarsa başkaları çıkmalı böyle işler yapmalı. Oyun dünyasını domine etmek istiyorlarsa böyle adımlar atılmalı. Teşekkürler haber için
    İşte epic bu yüzden olmalı epicte bozarsa başkaları çıkmalı böyle işler yapmalı. Oyun dünyasını domine etmek istiyorlarsa böyle adımlar atılmalı. Teşekkürler ha...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    AAAlkio 1 sa. yeni yorumcu
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    Puppey 2 gün
    epic sayesinde bunlar hep. yanlışsam aydınlatın daha önce steamde böyle 60 tl üzeri 10 tl kupon olayı da hatırlamıyorum.nasıl ki amd çekişmesinden Intel yeni nesilde indirimle çıkarıyorsa bu firmaların bu tarz çekişmeleri de çok güzel oluyor bizim açımızdan.rekabet iyidir
    Yanıtla +11
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    Neogenesis35 2 gün yeni yorumcu
    Site çöküceği için kimse alamayacak
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    daquied (Ufuk Daquied) 2 gün
    İşte epic bu yüzden olmalı epicte bozarsa başkaları çıkmalı böyle işler yapmalı. Oyun dünyasını domine etmek istiyorlarsa böyle adımlar atılmalı. Teşekkürler haber için
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DH Misafiri 2 gün
    Epic den Watch Dogs 1 i bedavaya almıştım. Oyun hiç hoşuma gitmemişti. Millet oynayacaksan 2 ile oyna diyordu. Bakalım 2 nasıl olacak.
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    DH Misafiri 2 gün
    Şirketin her oyunu ayrı bir efsane tek sorunları Türkçe altyazı desteğinin olmaması umarım bu destekte yakında gelir
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    FourEight 2 gün
    Ubisoft'un oyunları nedense ilgimi çekmiyor. Hepsinden başarısızlık akıyor
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    zero fear 2 gün en beğenilen
    İlk oyununu epic ücretsiz vermişti şimdi de uplay. Beş kuruş ödemeden süper sayılabilecek bir seriyi oynayacağım valla şu PC güzel şey.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Kurutucu (Cemal Avcu) 1 gün zero fear
    Uplay kendisi de verdi ilk oyunu ücretsiz olarak zamanında
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    kingsix (Murat Arman) 2 gün
    Alirim bir dal 😀
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