Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)

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Sony ve Guerrilla Games, 7 Ağustos’ta PC platformuna çıkış yapacak olan Horizon Zero Dawn’a ait bir tanıtım videosu yayınladı. Oyunun PC sürümündeki geliştirmeleri de öğrendiğimiz fragman sonrasında olmazsa olmaz, karşılaştırma videoları da YouTube’daki yerini aldı.

Cycu1 isimli kanalda yer alan karşılaştırma videosunda oyunun PS4 Pro’dan alınan görüntüler kullanılmış. Her iki platformda da neredeyse aynı görünen oyunda, PC’yi öne çıkaracak bazı özellikler yok değil. Oyunun kahramanı Aloy’un hareketlerine tepki veren bitki örtüsü ve daha kaliteli yansımalar, Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC’yi daha modern bir yapım olarak gösteren özellikler arasında yer alıyor. Kare hızı kilidi olmayacak oyun, haliyle PC’de daha akıcı bir deneyim sunacak.

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Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor

Geliştirici Guerrilla Games’in ilk başta oyuna dahil etmeyeceğini duyurduğu ancak daha sonra oyuna eklenen ve görüş alanımızı genişletmemizi sağlayan FOV özelliği de oyunda yer alacak. PC kullanıcılarını üzecek durumlardan bir tanesi ise LOD (level of detail) yani ayrıntı düzeyindeki yetersizlik. Açık dünya oyunlarında deneyime doğrudan tesir eden LOD’un en azından paylaşılan videodan anlaşıldığı kadarıyla oyunun konsol sürümüyle aynı kalacak olması biraz can sıkıcı gibi duruyor. PS4 Pro’dan çok daha güçlü PC donanımı için en azından bu özellik üzerine biraz daha vakit harcanabilirdi demek sanırız yanlış olmayacaktır.

Sahip olduğunuz donanımı test etmeye yarayacak bir Benchmark aracı ile gelecek oyun, Steam ve Epic Mağazalarında 77 liradan ön siparişe açılmış durumda. Karşılaştırma videosu ve sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/horizon-zero-dawn-pc-versus-ps4-pro-graphics-comparison-video/

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