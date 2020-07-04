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    Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)

    7 Ağustos'ta PC platformuna konuk olacak Horizon Zero Dawn'ın PS4 Pro ile yapılan karşılaştırma videosu yayınlandı. Videoya göre iki platform arasında bariz farklar bulunmuyor.
    4 gün
    4,4b
    2
    13
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)
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    Sony ve Guerrilla Games, 7 Ağustos’ta PC platformuna çıkış yapacak olan Horizon Zero Dawn’a ait bir tanıtım videosu yayınladı. Oyunun PC sürümündeki geliştirmeleri de öğrendiğimiz fragman sonrasında olmazsa olmaz, karşılaştırma videoları da YouTube’daki yerini aldı.

    Cycu1 isimli kanalda yer alan karşılaştırma videosunda oyunun PS4 Pro’dan alınan görüntüler kullanılmış. Her iki platformda da neredeyse aynı görünen oyunda, PC’yi öne çıkaracak bazı özellikler yok değil. Oyunun kahramanı Aloy’un hareketlerine tepki veren bitki örtüsü ve daha kaliteli yansımalar, Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC’yi daha modern bir yapım olarak gösteren özellikler arasında yer alıyor. Kare hızı kilidi olmayacak oyun, haliyle PC’de daha akıcı bir deneyim sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek"

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    Geliştirici Guerrilla Games’in ilk başta oyuna dahil etmeyeceğini duyurduğu ancak daha sonra oyuna eklenen ve görüş alanımızı genişletmemizi sağlayan FOV özelliği de oyunda yer alacak. PC kullanıcılarını üzecek durumlardan bir tanesi ise LOD (level of detail) yani ayrıntı düzeyindeki yetersizlik. Açık dünya oyunlarında deneyime doğrudan tesir eden LOD’un en azından paylaşılan videodan anlaşıldığı kadarıyla oyunun konsol sürümüyle aynı kalacak olması biraz can sıkıcı gibi duruyor. PS4 Pro’dan çok daha güçlü PC donanımı için en azından bu özellik üzerine biraz daha vakit harcanabilirdi demek sanırız yanlış olmayacaktır.

    Sahip olduğunuz donanımı test etmeye yarayacak bir Benchmark aracı ile gelecek oyun, Steam ve Epic Mağazalarında 77 liradan ön siparişe açılmış durumda. Karşılaştırma videosu ve sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

    Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB



    https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/horizon-zero-dawn-pc-versus-ps4-pro-graphics-comparison-video/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord De Seis 4 gün
    Ve bu kadarcık bişey için PS4 te 80 TL olan 3 yıllık oyuna 275 TL istiyorlar.
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    Umutcan 4 gün
    Konsoldan portlanan oyunlarda genelde grafik farkı pek olmuyor. PC donanımında sadece FPS ve çözünürlük farkı olur muhtemelen.
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    luganoguz (Oğuz Erden) 4 gün (düzenlendi)
    Çakal sony, tabi ki kendi platformunda daha iyi gösterecek.
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    kaptan666 (Ridvan ) 4 gün
    DX12 Ultimate ile Mesh Shaders gelmiş PC'ye, bu oyunu yapanlar LOD ayarı bile yaptırmıyor. Dahası VRS yok, ray tracing yok. Bu hali ile grafikler 10+ yıllıkmış gibi görünüyor. Bu hali ile 5 para etmez.

    https://developer.nvidia.com/blog/using-turing-mesh-shaders-nvidia-asteroids-demo/
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    exoss (Enes Çiftci) 4 gün
    77 TL ye aldığım için keyfim yerinde ama grafik konusunda PS bana daha tatlı geldi ??
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    joven 4 gün
    İlk görüş farkını göremiyorsanız kendinizi yormayın fark yoktur
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    Jon_Kar 4 gün
    5 kuruş para vermem

    Pcde lod li oyun yollayacaksin cok akillisin sen



    Torrentten indiririm
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    shockwave error (Burak T.) 4 gün
    RX580 ile kullanılarak karşılaştırma yapılmış deniliyor yorumlarda evet. Clickbait video bile olabilir. Yakında çıkar kokusu.
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    shockwave error (Burak T.) 4 gün (düzenlendi)
    İlginç bir şekilde pcmasterrace biri olarak PS4 deki görüntü daha iyi gibi geldi. 00:46'da baya belirgin. Tuhaf.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün shockwave error
    Bana da öyle geldi ancak (oyun dünyasına pek hakim değilim) ayarların ps4 ile aynı ayarlarda olduğu "Original" ayarlarla geldiği, en yüksek ayarlarda olmadığından vs bahsetmişler anladığım kadarıyla.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    PS4 proda frame düşmesi mi var bana mı öyle geldi? O halde oynanmaz gibi videodakki gibi ise.
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    4439 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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