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    Tansiyon ölçen akıllı saat Huawei Watch D için DH'ye özel 500 TL indirim!

    Huawei Watch D akıllı saat satın almak isteyenler için DH'ye özel 500 TL indirim! Tansiyon ölçen Huawei Watch D özellikleri, fiyatı ve indirim kuponu haberimizde.
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    Gerçek tansiyon ölçebilen akıllı saat Huawei Watch D için DonanımHaber’e özel indirim fırsatı başladı. Bu sayede Watch D’yi 500 TL indirimle satın alabilirsiniz. Peki Huawei'nin tansiyon ölçen akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor? İşte Huawei Watch D indirimli fiyatı ve özellikleri:

    DH'ye özel 500 TL indirim kodu: AWATCHD500DH 🏷️

    huawei watch d fiyat indirimi kodu Tam Boyutta Gör
    Huawei Online Mağaza’da indirim kodu alanına AWATCHD500DH kodunu girerek 500 TL indirim fırsatı yakalayacaksınız. 500 TL indirime ek olarak 1.899 TL değerindeki kablosuz şarj cihazı ve 1 yıl ek garanti hizmeti hediye ediliyor. Böylelikle 2.500 TL’ye yakın fırsattan faydalanabilirsiniz.

    Huawei Watch D fiyat ve kampanya bilgileri 🛒
    Normal Fiyat 💵 8.999 TL
    Kampanya Kodu 📢 AWATCHD500DH
    İndirimli Fiyat 📉 8.499 TL
    Taksit Seçenekleri 💳 Kredi kartıyla 3 ay
    Hediyeler 🎁 Kablosuz şarj cihazı ve 1 yıl uzatılmış garanti
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Satın Alma Linki 🔗 Huawei Watch D

    Yüksek hassasiyetle tansiyon ölçen akıllı saat: Huawei Watch D 🩺

    huawei watch d akıllı saat inceleme Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch D özelliklerine kısa bir inceleme ile bakış atalım. Bu saat, kayışın içerisine yerleştirilen mini pompa ve hava yastığı ile gerçek tansiyon ölçebilmesiyle dikkat çekiyor. Kayış, tıpkı bir tansiyon aleti gibi şişiyor ve yüksek hassasiyetli ölçüm yapıyor. Buna ek olarak saatte EKG ölçüm özelliği de mevcut. Parmağınızı EKG sensörüne dokundurarak 30 saniye içerisinde ölçüm yapabilirsiniz. Kalp sağlığıyla ilgili önemli riskler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Huawei’in diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi bu saatte de egzersiz takibi, HUAWEI TruSeen™ 5.0+ Nabız Takibi, SpO2 takibi, uyku takibi ve bildirimlerin kontrolü yapılabiliyor. Tam şarjla 7 güne kadar kullanım sunuyor. Saat 1,64 inç AMOLED ekrana sahip. GPS, NFC ve Bluetooth 5.1 bağlantı özelliklerini barındırıyor. Android, iOS ve HarmonOS2 işletim sistemine sahip cihazlar ile kullanılabiliyor.

    Huawei Watch D özellikleri ⌚

    • Boyut: 51 × 38 × 13.6 mm
    • Ekran: 1.64 inç dokunmatik ekran
    • Ağırlık: 40.9 gr
    • Suya Dayanıklılık: IP68 su geçirmezlik
    • Bağlantı: Bluetooth 5.1
    • Hafıza: 4 GB
    • Batarya: 7 gün pil ömrü
    • Sensörler: Hız ölçer, jiroskop, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, sıcaklık, basınç farkı, aralık sensörleri
    • GPS:
    • NFC:

    Huawei Watch D tansiyon ölçümü nasıl yapılır 🔽

    huawei watch d tansiyon ölçme Tam Boyutta Gör
    Watch D akıllı saatinizle tansiyonunuz ölçmek için yapmanız gerekenler şöyle:
    1. Tansiyonunuzu ölçmek için kendize uygun bir oturuş biçmi seçiniz. 
    2. Saatinizi kalbinizle aynı hizaya getirin.
    3. Saatinizden veya Huawei sağlık uygulamasından tansiyon işlevini seçip ölçümü başlatın.
    4. Tansiyonunuz ölçülene kadar sabit durunuz.
    5. Tansiyon sonuçlarınızı Huawei sağlık uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

    Bu içeriğimizde kayış içerisine yerleştirilmiş mini pompa ve hava yastığı sayesinde gerçek tansiyon ölçebilme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch D özelliklerine ufak bir inceleme ile yakından baktık. Ayrıca Watch D akıllı saatini, daha ucuz fiyata satın almak isteyen kullanıcılar için de DonanımHaber'e özel 500 TL indirim kodunu sizlerle paylaştık.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Editörün Seçimi Yorum
    Nihayet geldi şu özellik. Oksijen saturasyonundan, tek derivasyon EKG'den çok daha faydalı olur. Sırada kan şekeri ölçümü olmalı.
    Yorumu gör »     DburakKoc
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