Tansiyon ölçen akıllı saat Huawei Watch D için DH'ye özel 500 TL indirim!

- DH'ye özel 500 TL indirim kodu: AWATCHD500DH 🏷️
- Huawei Watch D fiyat ve kampanya bilgileri 🛒
- Yüksek hassasiyetle tansiyon ölçen akıllı saat: Huawei Watch D 🩺
- Huawei Watch D özellikleri ⌚
- Huawei Watch D tansiyon ölçümü nasıl yapılır 🔽
- Yorumlar
Gerçek tansiyon ölçebilen akıllı saat Huawei Watch D için DonanımHaber’e özel indirim fırsatı başladı. Bu sayede Watch D’yi 500 TL indirimle satın alabilirsiniz. Peki Huawei'nin tansiyon ölçen akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor? İşte Huawei Watch D indirimli fiyatı ve özellikleri:
DH'ye özel 500 TL indirim kodu: AWATCHD500DH 🏷️
|Normal Fiyat 💵
|8.999 TL
|Kampanya Kodu 📢
|AWATCHD500DH
|İndirimli Fiyat 📉
|8.499 TL
|Taksit Seçenekleri 💳
|Kredi kartıyla 3 ay
|Hediyeler 🎁
|Kablosuz şarj cihazı ve 1 yıl uzatılmış garanti
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Satın Alma Linki 🔗
|Huawei Watch D
Yüksek hassasiyetle tansiyon ölçen akıllı saat: Huawei Watch D 🩺
Huawei’in diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi bu saatte de egzersiz takibi, HUAWEI TruSeen™ 5.0+ Nabız Takibi, SpO2 takibi, uyku takibi ve bildirimlerin kontrolü yapılabiliyor. Tam şarjla 7 güne kadar kullanım sunuyor. Saat 1,64 inç AMOLED ekrana sahip. GPS, NFC ve Bluetooth 5.1 bağlantı özelliklerini barındırıyor. Android, iOS ve HarmonOS2 işletim sistemine sahip cihazlar ile kullanılabiliyor.
Huawei Watch D özellikleri ⌚
- Boyut: 51 × 38 × 13.6 mm
- Ekran: 1.64 inç dokunmatik ekran
- Ağırlık: 40.9 gr
- Suya Dayanıklılık: IP68 su geçirmezlik
- Bağlantı: Bluetooth 5.1
- Hafıza: 4 GB
- Batarya: 7 gün pil ömrü
- Sensörler: Hız ölçer, jiroskop, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, sıcaklık, basınç farkı, aralık sensörleri
- GPS: ✅
- NFC: ✅
Huawei Watch D tansiyon ölçümü nasıl yapılır 🔽
- Tansiyonunuzu ölçmek için kendize uygun bir oturuş biçmi seçiniz.
- Saatinizi kalbinizle aynı hizaya getirin.
- Saatinizden veya Huawei sağlık uygulamasından tansiyon işlevini seçip ölçümü başlatın.
- Tansiyonunuz ölçülene kadar sabit durunuz.
- Tansiyon sonuçlarınızı Huawei sağlık uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.
Bu içeriğimizde kayış içerisine yerleştirilmiş mini pompa ve hava yastığı sayesinde gerçek tansiyon ölçebilme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch D özelliklerine ufak bir inceleme ile yakından baktık. Ayrıca Watch D akıllı saatini, daha ucuz fiyata satın almak isteyen kullanıcılar için de DonanımHaber'e özel 500 TL indirim kodunu sizlerle paylaştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Nihayet geldi şu özellik. Oksijen saturasyonundan, tek derivasyon EKG'den çok daha faydalı olur. Sırada kan şekeri ölçümü olmalı.
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)