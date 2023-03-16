Tansiyon ölçen akıllı saat Huawei Watch D için DH'ye özel 500 TL indirim!

Gerçek tansiyon ölçebilen akıllı saat Huawei Watch D için DonanımHaber’e özel indirim fırsatı başladı. Bu sayede Watch D’yi 500 TL indirimle satın alabilirsiniz. Peki Huawei'nin tansiyon ölçen akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor? İşte Huawei Watch D indirimli fiyatı ve özellikleri:

DH'ye özel 500 TL indirim kodu: AWATCHD500DH 🏷️ Tam Boyutta Gör Huawei Online Mağaza’da indirim kodu alanına AWATCHD500DH kodunu girerek 500 TL indirim fırsatı yakalayacaksınız. 500 TL indirime ek olarak 1.899 TL değerindeki kablosuz şarj cihazı ve 1 yıl ek garanti hizmeti hediye ediliyor. Böylelikle 2.500 TL’ye yakın fırsattan faydalanabilirsiniz.

Huawei Watch D fiyat ve kampanya bilgileri 🛒 Normal Fiyat 💵 8.999 TL Kampanya Kodu 📢 AWATCHD500DH İndirimli Fiyat 📉 8.499 TL Taksit Seçenekleri 💳 Kredi kartıyla 3 ay Hediyeler 🎁 Kablosuz şarj cihazı ve 1 yıl uzatılmış garanti Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐ Satın Alma Linki 🔗 Huawei Watch D

Huawei WATCH Ultimate çok iddialı 11 sa. önce eklendi

Yüksek hassasiyetle tansiyon ölçen akıllı saat: Huawei Watch D 🩺 Tam Boyutta Gör Huawei Watch D özelliklerine kısa bir inceleme ile bakış atalım. Bu saat, kayışın içerisine yerleştirilen mini pompa ve hava yastığı ile gerçek tansiyon ölçebilmesiyle dikkat çekiyor. Kayış, tıpkı bir tansiyon aleti gibi şişiyor ve yüksek hassasiyetli ölçüm yapıyor. Buna ek olarak saatte EKG ölçüm özelliği de mevcut. Parmağınızı EKG sensörüne dokundurarak 30 saniye içerisinde ölçüm yapabilirsiniz. Kalp sağlığıyla ilgili önemli riskler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Huawei’in diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi bu saatte de egzersiz takibi, HUAWEI TruSeen™ 5.0+ Nabız Takibi, SpO2 takibi, uyku takibi ve bildirimlerin kontrolü yapılabiliyor. Tam şarjla 7 güne kadar kullanım sunuyor. Saat 1,64 inç AMOLED ekrana sahip. GPS, NFC ve Bluetooth 5.1 bağlantı özelliklerini barındırıyor. Android, iOS ve HarmonOS2 işletim sistemine sahip cihazlar ile kullanılabiliyor. Huawei Watch D özellikleri ⌚ Boyut: 51 × 38 × 13.6 mm

51 × 38 × 13.6 mm Ekran: 1.64 inç dokunmatik ekran

1.64 inç dokunmatik ekran Ağırlık: 40.9 gr

40.9 gr Suya Dayanıklılık: IP68 su geçirmezlik

IP68 su geçirmezlik Bağlantı: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Hafıza: 4 GB

4 GB Batarya: 7 gün pil ömrü

7 gün pil ömrü Sensörler: Hız ölçer, jiroskop, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, sıcaklık, basınç farkı, aralık sensörleri

Hız ölçer, jiroskop, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, sıcaklık, basınç farkı, aralık sensörleri GPS: ✅

✅ NFC: ✅

Huawei Watch D tansiyon ölçümü nasıl yapılır 🔽 Tam Boyutta Gör Watch D akıllı saatinizle tansiyonunuz ölçmek için yapmanız gerekenler şöyle: Tansiyonunuzu ölçmek için kendize uygun bir oturuş biçmi seçiniz. Saatinizi kalbinizle aynı hizaya getirin. Saatinizden veya Huawei sağlık uygulamasından tansiyon işlevini seçip ölçümü başlatın. Tansiyonunuz ölçülene kadar sabit durunuz. Tansiyon sonuçlarınızı Huawei sağlık uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde kayış içerisine yerleştirilmiş mini pompa ve hava yastığı sayesinde gerçek tansiyon ölçebilme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch D özelliklerine ufak bir inceleme ile yakından baktık. Ayrıca Watch D akıllı saatini, daha ucuz fiyata satın almak isteyen kullanıcılar için de DonanımHaber'e özel 500 TL indirim kodunu sizlerle paylaştık.

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Huawei Watch D özellikleri ve fiyatı: 500 TL indirimli!