Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük polimer üç boyutlu yazıcı prototipini kullanan Maine Üniversitesi ekibi, üç gün süren bir çalışma sonucu tek seferde bastıkları tekneyle büyük bir başarıya imza attılar.

Aynı zamanda dünyanın tek seferde basılmış en büyük objesi olan tekne sayesinde üç Guinness rekoru kıran ekip, ödüllerini 10 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen törenle aldı. Kırılan rekorlar kapsamında Maine ekibinin; dünyanın en büyük prototip polimer üç boyutlu yazıcısı, dünyanın en büyük tek parça olarak basılmış nesnesi ve üç boyutlu olarak basılan en büyük tekne alanlarında ödül aldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Uzunluğu 7 metreyi aşan ve ağırlığı da 2 tondan fazla olan 3Dirigo isimli teknenin testlerini üniversitenin Alfond W2 Okyanus Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştiren ekip, ortaya koydukları ürenden oldukça memnun olduklarını ifade etmiş. 3Dirigo, çok yönlü dalga baseni ve yüksek performanslı rüzgâr makinası gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

ABD ordusu da potansiyel müşteri

Ekibin ifadesine göre 3Dirigo söz konusu yazıcının basabileceği en büyük nesne değil. Limitlerin zorlanması halinde 30 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde nesnelerin de basılabileceği iddia ediliyor.

Yazıcının performansından etkilenenlerin ise siparişler sıraya girdiği ve potansiyel müşterilerden birinin de ABD ordusu olabileceği belirtilmiş. Yetkililer, bahsi geçen yazıcıyla askerler için kolay bir şekilde devreye giren sığınak sistemleri geliştirilebileceğine inanıyor.

https://futurism.com/the-byte/worlds-largest-3d-printed-boat