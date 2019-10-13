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    Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı

    Maine Üniversitesi ekibi, üç boyutlu yazıcı kullanarak dünyanın en büyük teknesini bastı. Bu başarısıyla üç Guinness rekoru birden kıran ekip, gözünü daha büyük nesnelere dikti.
    12 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı
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    Dünyanın en büyük polimer üç boyutlu yazıcı prototipini kullanan Maine Üniversitesi ekibi, üç gün süren bir çalışma sonucu tek seferde bastıkları tekneyle büyük bir başarıya imza attılar.

    Aynı zamanda dünyanın tek seferde basılmış en büyük objesi olan tekne sayesinde üç Guinness rekoru kıran ekip, ödüllerini 10 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen törenle aldı. Kırılan rekorlar kapsamında Maine ekibinin; dünyanın en büyük prototip polimer üç boyutlu yazıcısı, dünyanın en büyük tek parça olarak basılmış nesnesi ve üç boyutlu olarak basılan en büyük tekne alanlarında ödül aldığı belirtiliyor.

    Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı
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    Uzunluğu 7 metreyi aşan ve ağırlığı da 2 tondan fazla olan 3Dirigo isimli teknenin testlerini üniversitenin Alfond W2 Okyanus Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştiren ekip, ortaya koydukları ürenden oldukça memnun olduklarını ifade etmiş. 3Dirigo, çok yönlü dalga baseni ve yüksek performanslı rüzgâr makinası gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

    ABD ordusu da potansiyel müşteri

    Ekibin ifadesine göre 3Dirigo söz konusu yazıcının basabileceği en büyük nesne değil. Limitlerin zorlanması halinde 30 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde nesnelerin de basılabileceği iddia ediliyor.

    Yazıcının performansından etkilenenlerin ise siparişler sıraya girdiği ve potansiyel müşterilerden birinin de ABD ordusu olabileceği belirtilmiş. Yetkililer, bahsi geçen yazıcıyla askerler için kolay bir şekilde devreye giren sığınak sistemleri geliştirilebileceğine inanıyor.



    https://futurism.com/the-byte/worlds-largest-3d-printed-boat Yorum Yaz
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    omerfa 3 sa. en beğenilen
    Başlığa bak hizaya gel.
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    Kulak Misafiri 29 dk.
    Titanic mi yaptılar deddiydim ben de.
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    [__Zahid__] 34 dk.
    ben daha büyük tekneler gördüğüme eminim
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    kuruwa 1 sa.
    Bizim arabayıda böyle yapsınlar bari yoksa yılan hikayesine döndü..
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    Dethagorf 2 sa.
    Türkiye de bu tür çalışmalar var mı?
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    Spider_hip 2 sa.
    Hazır 3 boyutlu yazmanın nimetlerinden faydalanırken, ufacık tekne için 2 ton çok fazla kalmamış mı? Araba üreticileri falan daha sağlam ve hafif olsun diye belli parçalarda 3 boyutlu yazıcıdan faydalanıyor diye biliyorum. Video da teknenin içi de dolgu yazılma görünmüyor. Nasıl ağır bir madde kullanmışlar ki 2 ton olmuş o.
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    SEO19 3 sa.
    yerli yat üreticileri 3D yazıcıya karşı !
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    SergeantMajorT 3 sa.
    Bu ne saçma başlık
    Videonun kendisi bile en büyük 3 boyutlu yazıcı ile çıkarılmış tekne diyor
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    omerfa 3 sa. en beğenilen
    Başlığa bak hizaya gel.
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