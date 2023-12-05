3 boyutlu biyoyazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi

Tam Boyutta Gör

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) ve Marmara Üniversitesi (İÜ) tarafından 2 yıl önce Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK) kuruldu.

SABİOTEK'teki bilim insanları, iki ayrı TÜBİTAK 1001 Projesi'yle 3 boyutlu biyoyazıcı ile geliştirilen, kişiye özel yapay kulak zarı yaması ve gırtlak yaması üretti.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 3 hf. önce eklendi

Yüksek teknolojiyle üretilen dokuların ön çalışması tamamlandı ve hayvanlar üzerindeki deney aşamasına geçildi.

YTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve SABİOTEK Direktörü Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ, sağlık biyoteknoloji alanında yüksek katma değerli ürün üretmenin önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda İstanbul'daki 3 üniversitenin bir araya geldiğini belirten Üstündağ, "SABİOTEK‘te TÜBİTAK destekli iki projemiz var. Bu projelerde 3 üniversiteden hocalar yer alıyor." dedi.

Prof. Dr. Üstündağ, SABİOTEK‘te yapılan çalışmalar sonucunda yapay kulak zarı yaması ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kulak zarı deliğinin tamir edilmesi için doku mühendisliği stratejisiyle 3 boyutlu yazıcılarla kulak yaması ürettik. Ürettiğimiz kulak zarı yaması halihazırdaki mevcut teknolojilerden çok farklı. İçerisinde bir takım büyüme faktörleri ve bilimsel literatürde ilk defa çalışılan farklı reçinelerle geliştirdiğimiz, yara iyileşmesini sağlayacak bazı proteinler ile kombine edilmiş bu yamalar vasıtasıyla kulak zarındaki hasarın tamirini daha da kolaylaştıracak bir teknik geliştirildi. Bileşenleri önce hayvanlar üzerinde deneyeceğiz, o aşamaya geçtik. Ardından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına klinik araştırmalar için başvuru yapmayı planlıyoruz."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

3 boyutlu yazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi