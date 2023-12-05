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    3 boyutlu biyoyazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi

    Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) ve Marmara Üniversitesi (İÜ) ortak çalışması sonucu 3 boyutlu yazıcı ile yapay kulak zarı yaması ve gırtlak yaması üretildi.

    3 boyutlu yazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi Tam Boyutta Gör

    Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) ve Marmara Üniversitesi (İÜ) tarafından 2 yıl önce Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK) kuruldu.

    SABİOTEK'teki bilim insanları, iki ayrı TÜBİTAK 1001 Projesi'yle 3 boyutlu biyoyazıcı ile geliştirilen, kişiye özel yapay kulak zarı yaması ve gırtlak yaması üretti.

    Yüksek teknolojiyle üretilen dokuların ön çalışması tamamlandı ve hayvanlar üzerindeki deney aşamasına geçildi.

    YTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve SABİOTEK Direktörü Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ, sağlık biyoteknoloji alanında yüksek katma değerli ürün üretmenin önemli olduğunu söyledi.

    Bu kapsamda İstanbul'daki 3 üniversitenin bir araya geldiğini belirten Üstündağ, "SABİOTEK‘te TÜBİTAK destekli iki projemiz var. Bu projelerde 3 üniversiteden hocalar yer alıyor." dedi.

    Prof. Dr. Üstündağ, SABİOTEK‘te yapılan çalışmalar sonucunda yapay kulak zarı yaması ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

    "Kulak zarı deliğinin tamir edilmesi için doku mühendisliği stratejisiyle 3 boyutlu yazıcılarla kulak yaması ürettik. Ürettiğimiz kulak zarı yaması halihazırdaki mevcut teknolojilerden çok farklı. İçerisinde bir takım büyüme faktörleri ve bilimsel literatürde ilk defa çalışılan farklı reçinelerle geliştirdiğimiz, yara iyileşmesini sağlayacak bazı proteinler ile kombine edilmiş bu yamalar vasıtasıyla kulak zarındaki hasarın tamirini daha da kolaylaştıracak bir teknik geliştirildi. Bileşenleri önce hayvanlar üzerinde deneyeceğiz, o aşamaya geçtik. Ardından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına klinik araştırmalar için başvuru yapmayı planlıyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 23 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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