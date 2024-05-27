Ultra düşük güç tüketen dünyanın ilk biyoişlemcileri için düğmeye basıldı

GPT-3 gibi tek bir dil modelini eğitmek için yaklaşık 10GWh gerektirdiği düşünüldüğünde bu tür biyoişlemciler özellikle enerji tüketiminde büyük faydalar sağlayabilir. Neuroplatform'un çalışması donanım, yazılım ve biyolojinin bir karışımını kullanan wetware olarak adlandırılan bir mimariye dayanıyor.
Şimdilik ömürleri kısa
Tüm bunlar MEA'lar için bir mikroakışkan yaşam destek sistemi ve görüntüleme amaçlı kameralar tarafından destekleniyor. Son olarak, bir yazılım yığını, araştırmacıların veri değişkenlerini girmesine ve ardından işlemci çıktısını okuyup yorumlamasına olanak tanıyor.
FinalSpark, biyoişlem alanındaki araştırma ve geliştirmeleri teşvik etmek için dokuz kuruma platformunun kapısını açtı. Bu kurumların işbirliğiyle dünyanın ilk kullanılabilir biyoişlemcinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte firmanın biyoişlemcilerini oluşturan nöral yapıların ömrü şimdilik kısa. Firma, ilk denemelerde birkaç saatlik ömür elde ederken yapılan iyileştirmeler sayesinde 100 güne ulaşıldığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.