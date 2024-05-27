Ultra düşük güç tüketen dünyanın ilk biyoişlemcileri için düğmeye basıldı

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Tam Boyutta Gör İsviçreli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, 16 insan beyni organoidine uzaktan erişim sağlayan çevrimiçi bir platform başlattı. Neuroplatform olarak adlandırılan platform, “in vitro” biyolojik nöronlara erişim sağlayan dünyanın ilk çevrimiçi biyoişlemci platformu olarak nitelendiriliyor. Geleneksel işlemcilere çok benzeyen bu biyoişlemciler bilgiyi öğrenip işleyebiliyor ancak bunu yaparken bir milyon kat daha az güç tüketiyor.

GPT-3 gibi tek bir dil modelini eğitmek için yaklaşık 10GWh gerektirdiği düşünüldüğünde bu tür biyoişlemciler özellikle enerji tüketiminde büyük faydalar sağlayabilir. Neuroplatform'un çalışması donanım, yazılım ve biyolojinin bir karışımını kullanan wetware olarak adlandırılan bir mimariye dayanıyor.

Şimdilik ömürleri kısa

Bununla birlikte Neuroplatform tarafından sunulan ana yenilik, beyin dokusunun 3D hücre kütleleri olan canlı doku organoidlerini barındıran dört Çoklu Elektrot Dizisinin (MEA) kullanılmasında yatıyor. Her bir MEA, hem uyarım hem de kayıt için kullanılan sekiz elektrotla birbirine bağlanmış dört organoid barındırıyor. Veriler ise 30 kHz örnekleme frekansı ve 16 bit çözünürlüğe sahip dijital analog dönüştürücüler aracılığıyla aktarılıyor.

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Tüm bunlar MEA'lar için bir mikroakışkan yaşam destek sistemi ve görüntüleme amaçlı kameralar tarafından destekleniyor. Son olarak, bir yazılım yığını, araştırmacıların veri değişkenlerini girmesine ve ardından işlemci çıktısını okuyup yorumlamasına olanak tanıyor.

FinalSpark, biyoişlem alanındaki araştırma ve geliştirmeleri teşvik etmek için dokuz kuruma platformunun kapısını açtı. Bu kurumların işbirliğiyle dünyanın ilk kullanılabilir biyoişlemcinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte firmanın biyoişlemcilerini oluşturan nöral yapıların ömrü şimdilik kısa. Firma, ilk denemelerde birkaç saatlik ömür elde ederken yapılan iyileştirmeler sayesinde 100 güne ulaşıldığını söylüyor.

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