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    Anlık Bildirim

    Ultra düşük güç tüketen dünyanın ilk biyoişlemcileri için düğmeye basıldı

    İsviçreli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, biyoişlemciler olarak da bilinen dünyanın ilk canlı işlemcilerini geliştirmek için 16 insan beyni organoidini kullanan Neuroplatform projesini başlattı.
    Ultra düşük güç tüketen dünyanın ilk biyoişlemcisi geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    İsviçreli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, 16 insan beyni organoidine uzaktan erişim sağlayan çevrimiçi bir platform başlattı. Neuroplatform olarak adlandırılan platform, “in vitro” biyolojik nöronlara erişim sağlayan dünyanın ilk çevrimiçi biyoişlemci platformu olarak nitelendiriliyor. Geleneksel işlemcilere çok benzeyen bu biyoişlemciler bilgiyi öğrenip işleyebiliyor ancak bunu yaparken bir milyon kat daha az güç tüketiyor.

    GPT-3 gibi tek bir dil modelini eğitmek için yaklaşık 10GWh gerektirdiği düşünüldüğünde bu tür biyoişlemciler özellikle enerji tüketiminde büyük faydalar sağlayabilir. Neuroplatform'un çalışması donanım, yazılım ve biyolojinin bir karışımını kullanan wetware olarak adlandırılan bir mimariye dayanıyor.

    Şimdilik ömürleri kısa

    Ultra düşük güç tüketen dünyanın ilk biyoişlemcisi geliştiriliyor
    Bununla birlikte Neuroplatform tarafından sunulan ana yenilik, beyin dokusunun 3D hücre kütleleri olan canlı doku organoidlerini barındıran dört Çoklu Elektrot Dizisinin (MEA) kullanılmasında yatıyor. Her bir MEA, hem uyarım hem de kayıt için kullanılan sekiz elektrotla birbirine bağlanmış dört organoid barındırıyor. Veriler ise 30 kHz örnekleme frekansı ve 16 bit çözünürlüğe sahip dijital analog dönüştürücüler aracılığıyla aktarılıyor.

    Tüm bunlar MEA'lar için bir mikroakışkan yaşam destek sistemi ve görüntüleme amaçlı kameralar tarafından destekleniyor. Son olarak, bir yazılım yığını, araştırmacıların veri değişkenlerini girmesine ve ardından işlemci çıktısını okuyup yorumlamasına olanak tanıyor.

    FinalSpark, biyoişlem alanındaki araştırma ve geliştirmeleri teşvik etmek için dokuz kuruma platformunun kapısını açtı. Bu kurumların işbirliğiyle dünyanın ilk kullanılabilir biyoişlemcinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte firmanın biyoişlemcilerini oluşturan nöral yapıların ömrü şimdilik kısa. Firma, ilk denemelerde birkaç saatlik ömür elde ederken yapılan iyileştirmeler sayesinde 100 güne ulaşıldığını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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