Star Trek gerçek mi oluyor? Yeni Warp motoru tasarımı hiçbir fizik kuralını ihlal etmiyor

Başka bir galaksiye gitmek insanlar için, ışık hızında gidilse bile imkansıza yakın olsa da uzay-zaman dokusunun kendisinin eğrilip bükülebileceğini öneren teorik çözümler de masada bulunuyor. Solucan delikleri ya da Einstein-Rosen köprüleri kavramının önerdiği uzay-zamanın katlanmasıyla yaratılan kestirme yollar bu çözümlerden biri. Ve bir de warp motoru ya da Alcubierre motoru var; uzay-zamanda hız sınırını aşan bükülmeler yaratabilen varsayımsal bir motor. Bu motor, tıpkı bir diş macunu gibi uzayı önde sıkıştırıp arkada uzatarak çalışıyor.
Fizik kurallarına uyan warp motoru
Yapılan yeni bir araştırmada ise fizikçiler, gerçek bir warp motoru (warp sürüşü) inşa etmenin mümkün olduğunu ve bilinen hiçbir fizik kuralını ihlal etmediğini keşfetti.
Warp motoru (bilim camiasında) fikri ilk olarak 90'larda fizikçi Miguel Alcubierre tarafından ortaya atıldı. İlk teorik tasarımlar, gerçek dünyada hiç gözlemlenmemiş olan "negatif enerji" gibi egzotik fiziğe dayanıyordu. Ancak Classical and Quantum Gravity dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, fiziği kıran teorilere dayanmayan bir konsepti ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, teorik olarak fiziğin bilinen sınırları içinde çalışan bir warp motoru.
Çalışmanın başyazarı Jared Fuchs yaptığı basın açıklamasında, "Türünün ilk örneği olan bir model ortaya koyarak, warp motorlarının bilim kurguya indirgenemeyeceğini gösterdik." Diyor. Ekibe göre bu yeni konsept, nesneleri bilinen fizik sınırları içinde yüksek hızlarda taşıyabilen bir warp kabarcığı oluşturmak için geleneksel ve yeni yerçekimi tekniklerinin sofistike bir karışımını kullanıyor. Çalışma spesifik olarak uzay-zamanı manipüle ederek normal maddeye yerçekimsel olarak tepki veriyormuş gibi davranabilen bir warp motorunu teorize ediyor.
Elbette ekibin ortaya koyduğu teorik warp motorunu bir gecede inşa edemeyiz ancak bu, uzay yolculuğundaki anlayışımı ilerletmek adına atılmış doğru bir adım olabilir. Gerçekten de yerçekimini tam olarak anlamıyoruz ve Einstein'ın teorisinin eksik olduğunu biliyoruz. Ekip, modellerini iyileştirip iyileştiremeyeceklerini görmek için daha fazla araştırma yapmayı ve ulaşabileceği hızları artırmanın yollarını araştırmayı planlıyor. Öte yandan bu gerçekçi, ayakları yere basan tasarımın bile bazı sınırlamaları var. O sınırlamaları da araştırmacıların kendisi söylüyor: "Böyle bir tasarım hala önemli miktarda enerji gerektirecek, ancak warp etkilerinin egzotik (negatif madde) madde formları olmadan da elde edilebileceğini gösteriyoruz." Fizikçiler yıllarca enerji koşullarının her türlü warp motorunu yasakladığını düşündüler, ancak yeni araştırma bunu aşmanın olası bir yolunu gösteriyor. Ve yerçekimini daha iyi anladığımızda kim bilir neler elde edeceğiz.Kaynakça https://arstechnica.com/science/2024/05/physicists-find-a-possible-way-to-get-warped-space-but-no-drive/ https://www.sciencealert.com/wild-discovery-suggests-a-warp-drive-is-possible-within-known-physics https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ad26aa Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.