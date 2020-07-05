Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor

Pandemi döneminin en önemli savunma mekanizmasından birisinin maske takmak olduğunun belirlenmesi bu alana yatırımları da arttırıyor. Uzun süre ve devamlı maske takmak zorunda olmamız yeni fikirleri beraberinde getiriyor.

UVMask özellikleri ve fiyatı

ABD’e tasarlanan ve Japonya’da üretilen UVMask adındaki ultraviyole maske en korumalı olan N95 maskelerden daha iyi olduğu iddiasında. Bataryalı olan maske ultra viyole ışınlarla anlık olarak havayı temizliyor.

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UV-C ışın temizleme teknolojisi barındıran maske iki adet 25,000µW/cm2 UV-C LED aydınlatma ile solunan havayı anında temizliyor. İlk katman yüzde 95 oranında partikülleri temizlerken UV-C katmanı da bu oranı yüzde 99.99’a çıkarıyor. Maske 0.1 mikron büyüklüğünde partikülleri filtreleyebilirken bu oran N95 maskesinde 0.3 mikron.

Firma maske teknolojisinin patent başvurusunu yapmış ve Sterile-Vortex ismini kullanıyor. FDA ilaç dairesi de maskeyi onaylamış. Fitreler değiştirilebiliyor ve aylık 2$ gibi bir maliyet çıkarıyor. Şarj edilebilir batarya 6 saate kadar kullanım sunuyor. Hızlı şarj da mevcut. Solunan havayı yan kısımlardan atarak gözlüklerde buğulanmayı da önlüyor. UVMask maskesi 99$ bağış ile Ağustos ayında sevkiyata başlayacak. Daha ilk günden ihtiyacı olan bağışı toplayan maske rekora gidiyor.

https://www.kickstarter.com/projects/umsystems/uvmask-inactivate-9999-of-all-pathogens-and-air-pollutants

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