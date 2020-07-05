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    Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor

    UVMask adındaki ürün nefes aldığınız anda ultra viyole ışınlarla anlık olarak havadaki partikülleri temizliyor ve N95 maskesinden daha etkili bir şekilde koruma sağlıyor.
    4 gün
    9,7b
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    33
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor

    Pandemi döneminin en önemli savunma mekanizmasından birisinin maske takmak olduğunun belirlenmesi bu alana yatırımları da arttırıyor. Uzun süre ve devamlı maske takmak zorunda olmamız yeni fikirleri beraberinde getiriyor.

    UVMask özellikleri ve fiyatı

    ABD’e tasarlanan ve Japonya’da üretilen UVMask adındaki ultraviyole maske en korumalı olan N95 maskelerden daha iyi olduğu iddiasında. Bataryalı olan maske ultra viyole ışınlarla anlık olarak havayı temizliyor.

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    UV-C ışın temizleme teknolojisi barındıran maske iki adet 25,000µW/cm2 UV-C LED aydınlatma ile solunan havayı anında temizliyor. İlk katman yüzde 95 oranında partikülleri temizlerken UV-C katmanı da bu oranı yüzde 99.99’a çıkarıyor. Maske 0.1 mikron büyüklüğünde partikülleri filtreleyebilirken bu oran N95 maskesinde 0.3 mikron.

    Firma maske teknolojisinin patent başvurusunu yapmış ve Sterile-Vortex ismini kullanıyor. FDA ilaç dairesi de maskeyi onaylamış. Fitreler değiştirilebiliyor ve aylık 2$ gibi bir maliyet çıkarıyor. Şarj edilebilir batarya 6 saate kadar kullanım sunuyor. Hızlı şarj da mevcut. Solunan havayı yan kısımlardan atarak gözlüklerde buğulanmayı da önlüyor. UVMask maskesi 99$ bağış ile Ağustos ayında sevkiyata başlayacak. Daha ilk günden ihtiyacı olan bağışı toplayan maske rekora gidiyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/umsystems/uvmask-inactivate-9999-of-all-pathogens-and-air-pollutants Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    proxima35 (fatih ) 4 gün en beğenilen borayeris
    Muhtemelen cilt ile temas etmiyor UV ışın. nefes aldığınızda hava bir kanal a çekilip kanal içinde UV-C ışığa maruz kalarak size ulaşıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    borayeris (Boray Eriş) 4 gün proxima35
    Bunu ben de tahmin ettim fakat ya ışığın bulunduğu haznenin yüze bakan tarafı yırtılırsa? UV-C'nin zararlı olduğunu bilmeyen insanlar bunu bir şekilde kullanmaya devam ederse ne olacak?
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    borayeris (Boray Eriş) 4 gün
    Uv-c dokularda tahribat yapar. Çok tehlikelidir. Ortam sterilizasyonu için kullanılır. Yani odadaki ışığı açarsın ve çıkarsın.
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    fatihbayindir (Xplod Xplod) 4 gün borayeris
    çok doğru katılıyorum
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    proxima35 (fatih ) 4 gün borayeris
    Muhtemelen cilt ile temas etmiyor UV ışın. nefes aldığınızda hava bir kanal a çekilip kanal içinde UV-C ışığa maruz kalarak size ulaşıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    labtek38 3 gün borayeris
    Havayı izole bir ortamda ışınlıyor olabilir. Doğrudan açık alana ve cilde temas etmiyordur. Bu kadar düşünen bunu da düşünmüştür. Fikir mantıklı geldi. Ama şarj etme gerekliliği cihazı kısıtlıyor.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    darkaura 2 gün
    akvaryumda uv-c filtre kullaniyorum. mikro organizmalari kirmada cok etkili. etkinligi guc, maruz kalma suresi ve sterlize edilecek canlinin boyutuyla ilgili. gucu dusuk kalirsa sudaki buyuk parazitleri oldurmuyor. ama korona virusu bir kac yuz nanometre olculerde cok ufak bir partikul. cok dusuk uv bile kolayca icine isleyip rna'si paramparca edecektir. acikcasi benim daha once aklima geldi ama ufak kompak islevsel bir sey yapmak kolay is degil. burdaki maskenin tasarimi guzel isi bilen biri yapmis belli. hava salyangoz kabugu gibi dolanbacli yoldan geciyor, bu sayede uv ye maruz kaldigi sure artimis oluyor. guzel yani sadece korona degil gelecekteki her cesit biolojik faktore karsi etkili olabilecek bir sistem.
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    DH Misafiri 3 gün
    desenize ağız çabuk yaşlanacak.
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    DH Misafiri 3 gün
    desenize ağız çabuk yaşlanacak.
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    Quard (Ahmet G) 4 gün
    Türkler üretmiş ama ne bileyim bir tuhaf şekli var ama Japonların ürettiğine bakın, görünümü gayet hoş:)
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 4 gün
    Bu kickstarter linklerini paylasmadan önce düsünmek lazim artik.Sunun haberini yapan 1 tane bile teknoloji sitesi yok adamlar bir sürü kisiyi dolandirdi ve Kickstarter hic birsey yapmiyor.

    https://www.kickstarter.com/projects/libra-keyboard/libra-turns-your-ipad-pro-into-a-macbook/comments
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 4 gün
    aa.com.tr/...
    Yapmışlardı buna benzer bir şey zaten. Patent olayı ne olacak acaba.
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    voldemort1923 4 gün
    UVC nin canlı dokuya, tükettiğimiz gıdalara teması demek kanser demektir. Labaratuvar gibi yerlerde kullanılır ancak insanlar odadan çıktıktan sonra. Dişçi ve berberler de sterilizasyon için kullanıyor olabilir.
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    borayeris (Boray Eriş) 4 gün
    Uv-c dokularda tahribat yapar. Çok tehlikelidir. Ortam sterilizasyonu için kullanılır. Yani odadaki ışığı açarsın ve çıkarsın.
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    fatihbayindir (Xplod Xplod) 4 gün borayeris
    çok doğru katılıyorum
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    proxima35 (fatih ) 4 gün borayeris
    Muhtemelen cilt ile temas etmiyor UV ışın. nefes aldığınızda hava bir kanal a çekilip kanal içinde UV-C ışığa maruz kalarak size ulaşıyor.
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    labtek38 3 gün borayeris
    Havayı izole bir ortamda ışınlıyor olabilir. Doğrudan açık alana ve cilde temas etmiyordur. Bu kadar düşünen bunu da düşünmüştür. Fikir mantıklı geldi. Ama şarj etme gerekliliği cihazı kısıtlıyor.
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    alemburda34 4 gün
    Biz aşı beklerken maske haberleri çıkıyor bu iş daha uzun sürecek gibi.
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    Kşatriya 4 gün yeni yorumcu alemburda34
    Aşı kökten çözüm bunu bir gelir kapısı haline dönüştürme amaç
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Takıldığım nokta; UV lambaların ozon ürettiği ve ozonun canlılara olumsuz etkisi.
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    9745 kez okundu.
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