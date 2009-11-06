Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu

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Playstation 3'un meşhur hazine avcısı Nathan Drake, 2. oyunuyla inceleme köşemizde.
Platform: Playstation 3
Playstation 3’un meşhur hazine avcısı Nathan Drake geri döndü. İlk oyunuyla büyük ses getiren Uncharted, 2. yapımıyla inceleme köşemizde.
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PS3 sahibi olmayanlara PS3 aldırtacak oyunlardan biri.
pc için çıkmayacak
Gerçekci renk tonları kullanılmadı diye düşük not mu verecek adam bi de..Böyle saçma bir şey olur mu?Oyunda hayvani derecede kaplama boyutu var.512 mb'lık rame öyle bir dünya sığdırmışlar ki aklın uçuklar.Ps3'de hiç bu zamana kadar görmediğim draw disatnce var.Uzakdaki nesneler bile detaylı ve kusursuz.Karakterlerdeki yüz ifadeleri ve mimikleri ustaca işlenmiş.Ps3'ün en iyi grafikli oyunu çıkmış gidip sende ona 9'u geçmeyen puan verceksin he.Neymiş gerçekci değil. Konsolda gördüğüm en gerçekçi oyun kz2 ile birlikte...
teşekkürler.
Oyunun tüm yabancı sitelerden aldığı ortalama 9,7.Bugüne kadar ki en yüksek ortalamaya sahip oyunlardan bir tanesi.Resmi PLaystation dergisi oyuna ilk defa 20 üzerinden 21 verdi ve '' Tüm zamanları bırakın gelmiş geçmiş en iyi oyun'' dedi.