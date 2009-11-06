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Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu

10 yıl
204b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Playstation 3'un meşhur hazine avcısı Nathan Drake, 2. oyunuyla inceleme köşemizde.

Platform: Playstation 3

Playstation 3’un meşhur hazine avcısı Nathan Drake geri döndü. İlk oyunuyla büyük ses getiren Uncharted, 2. yapımıyla inceleme köşemizde.


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 8 yıl
bende var manyak oyun
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devcitybg 10 yıl
gercekten guzelmis oyun
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ereneren 10 yıl
Öyle bir abarttılarki oyun çıkmadan evvel yok şöyleydi de böyleydide...Aldık oynadık 2 günde kenara attık o çok methedilen grafiklerde 3 sene önce çıkan Halo 3'n bile hala gerisinde
Gears Of war ile karşılaştırmıyorum bile




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HuNTeR_1907 10 yıl
Güzel bir inceleme, teşekkürler.

PS3 sahibi olmayanlara PS3 aldırtacak oyunlardan biri.
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cduman 10 yıl
Güzel olmuş, teşekkürler. Almak farz oldu
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SaatliBomba 10 yıl
eline sağlık
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acbold 10 yıl
genelde pes cs oynayan biriyim.bu tür oyun beğenmem ama çok müthiş olmuş.PC çıktığında direk kurucam :) crackli multiplayer olursa süper olur :D
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GwynBlade 10 yıl
acbold

genelde pes cs oynayan biriyim.bu tür oyun beğenmem ama çok müthiş olmuş.PC çıktığında direk kurucam :) crackli multiplayer olursa süper olur :D

pc için çıkmayacak
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Rietveld 10 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş sıkılmadan izledim.Teşekkürler.
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Nike 10 yıl
oyun muhteşem gözüküyor.
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spruakll 10 yıl
grafiklere bence yüksek puan verilmış gerçekçi değil bana göre 9 u geçmez. oyunun atmosferi uygun sadece fizik motoru yüzünden olsa gerek ona yüklenmışler daha çok
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Armag3d0N 10 yıl
Harika bir oyun,her PS3 sahibi mutlaka oynamalı.
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GT_55 10 yıl

spruakll

grafiklere bence yüksek puan verilmış gerçekçi değil bana göre 9 u geçmez. oyunun atmosferi uygun sadece fizik motoru yüzünden olsa gerek ona yüklenmışler daha çok

Gerçekci renk tonları kullanılmadı diye düşük not mu verecek adam bi de..Böyle saçma bir şey olur mu?Oyunda hayvani derecede kaplama boyutu var.512 mb'lık rame öyle bir dünya sığdırmışlar ki aklın uçuklar.Ps3'de hiç bu zamana kadar görmediğim draw disatnce var.Uzakdaki nesneler bile detaylı ve kusursuz.Karakterlerdeki yüz ifadeleri ve mimikleri ustaca işlenmiş.Ps3'ün en iyi grafikli oyunu çıkmış gidip sende ona 9'u geçmeyen puan verceksin he.Neymiş gerçekci değil.
Konsolda gördüğüm en gerçekçi oyun kz2 ile birlikte...
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OFFFFFF 10 yıl
oyun zevkli grafikler muhteşem espri desen şahane daha ne denir Uncharted efsane oldu bile anlatılmaz yaşanır
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€FS@N€ 10 yıl
inceleme çok güzel olmuş.
teşekkürler.
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ps_3S_lim 10 yıl
Güzel inceleme benim puanım 9.7
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GoldPunch 10 yıl
Bilmeyen arkadaşlar için;

Oyunun tüm yabancı sitelerden aldığı ortalama 9,7.Bugüne kadar ki en yüksek ortalamaya sahip oyunlardan bir tanesi.Resmi PLaystation dergisi oyuna ilk defa 20 üzerinden 21 verdi ve '' Tüm zamanları bırakın gelmiş geçmiş en iyi oyun'' dedi.
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MaTaDoR 10 yıl
Oyun gerçekten güzelmiş. Keşke PC'de de olsaydı. :S
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