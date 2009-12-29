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UNITEK'den SATA ara birimini USB 3.0 döntüştüren adaptör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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UNITEK'den SATA ara birimini USB 3.0 döntüştüren adaptör
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Yerini alacağı USB 2.0 standardı ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek transfer hızları sunabilen USB 3.0 hazır ve bazı anakartlarda yer almaya başladı. Ancak USB 3.0 destekli anakartlar satışa sunulmuş olsa bile henüz uyumlu sürücü bulabilmek pek kolay değil çünkü henüz yaygın olarak bulunabilen çok fazla seçenek yok. Ancak UNITEK firması bu durumu hazırladığı yeni bir adaptör ile değiştirmeyi hedefliyor. Zira bu adaptör ile SATA-1.5Gbps ve SATA-3.0Gbps uyumlu sürücülerden USB 3.0 çıkışı alabilmek mümkün.

69 x 40 x 12 mm boyutlarında ve 67 gram ağırlığında olan adaptör, 2TB ve üstü kapasitedeki sürücülerle de kullanılabiliyor. USB 3.0 ile birlikte USB 2.0 çıkışı da sağlayabilen adaptör SATA ara biriminden ötürü özellikle HDD'ler için ciddi transfer hızları vaat etmese de taşınabilir sürücü kullananlar için fark yaratabilir.

UNITEK'in SATA > USB 3.0 dönüştürü adaptörü yurt dışında 48$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

UNITEK'den SATA ara birimini USB 3.0 döntüştüren adaptör
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UNITEK'den SATA ara birimini USB 3.0 döntüştüren adaptör
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel ürün fakat 2009 konusu yani bu ürün daha önceden de vardı 2008 de çıkmış olmalı o zaman fiyati $49, peki şu anki fiyatını bilen var mı fiyatı düşmüş olmalı
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bulutkuntercuhadar 7 yıl
usb.brando.com/...
ürün fiyatı halen $48. bunu dvd sürücüye bağlasam çalıştırabilirmiyim sizce ?
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DH Misafiri 9 yıl
ExECaLiBuR bu ürünün usb2.0 versiyonunu nerden ve kaça aldığını söyleyebilir misin? özele de mesaj attım ama ses etmedin...
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MÇKR_06 9 yıl
haber için teşekkürler :)
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Tolgá 9 yıl
güzel ürün olmuş..araba egzosu gibi :d
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir cihaz...
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xense 9 yıl
bence gayet başarılı bir ürün olmuş. Yüksek fiyatını USB 3.0 olmasına bağlıyorum. yaygınlaştıkça fiyatı düşecektir. Gördüğüm tek eksik usb kablosunun sabit oluşu. oda ihtiyaca göre dğiştirile bilseydi cok güzel bir ürün olacakmış.
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Process64 9 yıl
Haber her şeyi özetlemiş.
Fiyat konusunda Usb3' ler çıkana kadar ayıya dayı diyeceğiz herhalde...
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adilazimdegilx 9 yıl
USB2.0 Taşınabilir HDD'si olup da USB3.0 destekli sistemi olanlar veya olcaklar için güzel bir çözüm olmuş. Fakat fiyatı oldukça fazlaymış. İlk ürün olması yüzündendir heralde...
Sağol fx57
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