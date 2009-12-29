UNITEK'den SATA ara birimini USB 3.0 döntüştüren adaptör

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Yerini alacağı USB 2.0 standardı ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek transfer hızları sunabilen USB 3.0 hazır ve bazı anakartlarda yer almaya başladı. Ancak USB 3.0 destekli anakartlar satışa sunulmuş olsa bile henüz uyumlu sürücü bulabilmek pek kolay değil çünkü henüz yaygın olarak bulunabilen çok fazla seçenek yok. Ancak UNITEK firması bu durumu hazırladığı yeni bir adaptör ile değiştirmeyi hedefliyor. Zira bu adaptör ile SATA-1.5Gbps ve SATA-3.0Gbps uyumlu sürücülerden USB 3.0 çıkışı alabilmek mümkün.

69 x 40 x 12 mm boyutlarında ve 67 gram ağırlığında olan adaptör, 2TB ve üstü kapasitedeki sürücülerle de kullanılabiliyor. USB 3.0 ile birlikte USB 2.0 çıkışı da sağlayabilen adaptör SATA ara biriminden ötürü özellikle HDD'ler için ciddi transfer hızları vaat etmese de taşınabilir sürücü kullananlar için fark yaratabilir.

UNITEK'in SATA > USB 3.0 dönüştürü adaptörü yurt dışında 48$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

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