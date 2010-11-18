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Üniversite hocası kafasının arkasına kamera yerleştirecek

8 yıl
15,7b
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43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Öğrencilerin korkulu rüyası gerçekleşmek üzere! New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nda görev yapan Iraklı Yardımcı Doçent Doktor Wafaa Bilal, dünyayı farklı bir bakış açısıyla ele aldığı yeni bir sanat projesi için kafasının arkasına kamera yerleştirmeye hazırlanıyor. Cerrahi yöntemlerle nakledilecek başparmak tırnağı büyüklüğündeki kamera ile elde edilecek görüntüler, ''The 3rd I'' adlı proje ile Katar'daki Arap Sanat Müzesi'nde gösterilecek. Birer dakikalık aralıklarla müzedeki monitörü besleyecek görüntülerle gündeme gelen proje, yapılan açıklamalarda zamanın erişilmezliği, kaydı pek mümkün olmayan anlar ve deneyimlerin yorumlanması üzerine yeni bir bakış açısı olarak tanımlanıyor.

Wafaa Bilal'in yeni çalışması mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Üniversite yönetimini yeni projesiyle ilgili olarak aylar öncesinden bilgilendiren Bilal'in çalışması için nasıl bir kural uygulanacağına henüz karar verilmiş olmasa da çalışmalar sürüyor. Bu noktada üzerinde durulan en güçlü çözüm olarak, Bilal'in okula girişte kamerayı Siyah bir lensle kapatması üzerinde duruluyor. Üniversite sözcüsü John Beckman açıklamasında, Bilal'in kamerayı siyah lensle kapatmayı kabul ettiğini hatta üniversite sınırları içerisinde kameranın komple kapatılabileceğini belirtti. Bir yıl boyunca sürecek olan ilginç projeyle gündeme gelen Wafaa Bilal özellikle Amerikan kamuoyuna yabancı bir isim değil. Zira 2008 yılında, Quest for Saddam isimli eski bir oyunu hackleyen Bilal, ölen kardeşinin intikamını Amerikan Başkanı George Bush'u öldürerek almak için El Kaide'ye katılan Iraklıyı oynadığı "Sanal Cihad" projesiyle gündeme gelmiş ve New York'ta büyük tepki toplamıştı.

Görsel: New York Üniversitesi Kampüsü.

Kaynak: Wall Street Journal


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Görünen Köy Uzaktadir 8 yıl
aptalca
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Redunay 8 yıl
O hocayı bana yollayın ben münasip bi yerine yerleştiririm...kamerayı. Zorla söyletiyorlar adamı ya
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Pardus Linux 8 yıl
Kaç mp acaba böyle sorunca işlemci hızını, işletim sistemini falanda sorasım geldi kesin Windows'tur yoksa kafa bu derece bulanmaz demi ama... :D
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TiredWarrior 8 yıl

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Sylargray 8 yıl
Çok daha basit alternatifler varken nakil gereksiz olmuş gerçekten.
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ARYEKE 8 yıl
bende öğrenciler kopya çekmesin falan diye bir uygulama sanmıştım
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speedman 8 yıl

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TuVNeRa 8 yıl
Beyin nakli lazım..
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acbold 8 yıl
boş iş ... bu işin sonu PAMUK :)))
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Rainbow6 8 yıl
Ezikligin son safhasi desem yeridir amerkalilar birinden hoslanmadiklari zaman adamin yuzune gulup arkasindan oyun yaparlar kesin bunlari yakalamak icin yapiyodur :) sanat manat hikaye okulun icinde de kesin acar kamerayi caktirmadan kim anlayacak :)
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01001101 8 yıl

adam kuantum fiziğine çok kasmış ama işin içinden çıkamayacağını anlayınca kafasının basacağı bişeyler yapmaya karar vermiş, bu hareketini taktir ettim

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topuklu ayakkabı 8 yıl

Rainbow6
Ezikligin son safhasi desem yeridir amerkalilar birinden hoslanmadiklari zaman adamin yuzune gulup arkasindan oyun yaparlar kesin bunlari yakalamak icin yapiyodur :) sanat manat hikaye okulun icinde de kesin acar kamerayi caktirmadan kim anlayacak :)

Evet evet. Sadece emarikeliler yapıyor bunu.
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ozkan_tpc 8 yıl
deli saçması...
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Batuist 8 yıl
bana çok saçma geldi.. artı arkadaşın da dediği gibi bir şapka taksın bu nasıl bir mantıktır..
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KLLAXON 8 yıl
kamerayı kafasına monte etmek yerine, kamera monteli bir şapka fln taksa daha iyi olmazmıydı...
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lazer__ 8 yıl
yazık....
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