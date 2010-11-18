Üniversite hocası kafasının arkasına kamera yerleştirecek

Öğrencilerin korkulu rüyası gerçekleşmek üzere! New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nda görev yapan Iraklı Yardımcı Doçent Doktor Wafaa Bilal, dünyayı farklı bir bakış açısıyla ele aldığı yeni bir sanat projesi için kafasının arkasına kamera yerleştirmeye hazırlanıyor. Cerrahi yöntemlerle nakledilecek başparmak tırnağı büyüklüğündeki kamera ile elde edilecek görüntüler, ''The 3rd I'' adlı proje ile Katar'daki Arap Sanat Müzesi'nde gösterilecek. Birer dakikalık aralıklarla müzedeki monitörü besleyecek görüntülerle gündeme gelen proje, yapılan açıklamalarda zamanın erişilmezliği, kaydı pek mümkün olmayan anlar ve deneyimlerin yorumlanması üzerine yeni bir bakış açısı olarak tanımlanıyor.

Wafaa Bilal'in yeni çalışması mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Üniversite yönetimini yeni projesiyle ilgili olarak aylar öncesinden bilgilendiren Bilal'in çalışması için nasıl bir kural uygulanacağına henüz karar verilmiş olmasa da çalışmalar sürüyor. Bu noktada üzerinde durulan en güçlü çözüm olarak, Bilal'in okula girişte kamerayı Siyah bir lensle kapatması üzerinde duruluyor. Üniversite sözcüsü John Beckman açıklamasında, Bilal'in kamerayı siyah lensle kapatmayı kabul ettiğini hatta üniversite sınırları içerisinde kameranın komple kapatılabileceğini belirtti. Bir yıl boyunca sürecek olan ilginç projeyle gündeme gelen Wafaa Bilal özellikle Amerikan kamuoyuna yabancı bir isim değil. Zira 2008 yılında, Quest for Saddam isimli eski bir oyunu hackleyen Bilal, ölen kardeşinin intikamını Amerikan Başkanı George Bush'u öldürerek almak için El Kaide'ye katılan Iraklıyı oynadığı "Sanal Cihad" projesiyle gündeme gelmiş ve New York'ta büyük tepki toplamıştı.

Görsel: New York Üniversitesi Kampüsü.

Kaynak: Wall Street Journal