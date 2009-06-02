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Üretim teknolojilerinde yarış kızışıyor; GlobalFoundries 28nm SRAM örneğini gösteriyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üretim teknolojilerinde yarış kızışıyor; GlobalFoundries 28nm SRAM örneğini gösteriyor
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AMD'nin fabrikalarını devrettiği ve ATIC ile birlikte hissedarı olduğu GlobalFoundries firması, üretim teknolojilerinde sektör devi isimlere rakip olmaya hazırlanıyor. Intel'in liderliğindeki yarıiletken pazarında son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen TMSC gibi güçlü firmalara karşı mücadele edecek Global Foundries, yeni yatırımlarına ve tesis güncellemelerine devam ederken, üretim teknolojilerine yönelik planlarını ve fabrikasyon süreçleriyle ilgili son çalışmalarını da Computex'te sergiliyor.

Gelen bilgilere göre firma, Tayvan'da bugün başlayan Computex '09 fuarında, 45nm, 32nm ve 28nm üretim teknolojileriyle hazırladığı Wafer örneklerini katılımcıların dikkatine sunacak. 45nm üretim teknolojisini biliyoruz zira gerek AMD'nin gerekse de Intel'in çok sayıda 45nm işlemci zaten şu an pazarda satılıyor. Ancak 32nm ve 28nm önemli zira henüz 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime geçen herhangi bir işlemci bulunmuyor ancak Intel'in yılın ikinci yarısında muhtemelen son çeyrekte 32nm işlemcilerini duyurması bekleniyor.

GlobalFoundries cephesinde ise 32nm üretim teknolojisi için 2010 yılının planladığı belirtiliyor. 28nm üretim teknolojisi de yeni nesil fabrikasyon süreçleri açısından oldukça önemli. Bilindiği üzere Intel, 32nm üretim teknolojisinden sonra 2011 yılı içerisinde 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. GlobalFoundries ise 28nm üretim teknolojisi ile CPU'dan ziyade GPU üretimini hedefliyor. 28nm SRAM örneğini sergileyen firmanın ATi için 28nm GPU üretebileceği belirtilirken bu konuda TSMC'nin vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
Her anlamda rekabetin iyi olduğunu biliyoruz. TSMC ile Global arasındaki rekabet büyük ihtimâl daha yeni üretim teknolojilerine geiş sürecini büyük ölçüde hızlandıracak ve belki de wafer üzerinden çıkabilecek canlı zarlara ödenen bedel de büyük ölçüde azalabilecek... Rekabet iyidir işte.
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