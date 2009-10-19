Uruguay ilkokul öğrencilerinin tamamına laptop dağıtan ilk ülke oldu

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Güney Amerika ülkelerinden Uruguay, iki yıllık bir yatırımın sonucunda ilkokul öğrencilerinin tamamına dizüstü bilgisayar dağıtan ilk ülke oldu. Mümkün olan en yüksek bilgisayar ve internet erişiminin hedeflendiği Plan Ceibal yaklaşımı için 2007 yılında OLPC (Her Çocuğa Bir Bilgisayar) organizasyonundan 380.00 XO laptop sipariş eden ülke, projeyi okul-öncesi ve ortaokul döneminde öğrencileriyle genişletmeyi planlıyor.

Proje için eğitime harcanan bütçenin sadece %5'ini kullandığını belirtilen Plan Ceibal projesi kapsamında yatırımlarına devam edeceği belirtilen Uruguay'ı hangi ülkenin takip edeceği ise merak konusu.