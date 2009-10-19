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Uruguay ilkokul öğrencilerinin tamamına laptop dağıtan ilk ülke oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uruguay ilkokul öğrencilerinin tamamına laptop dağıtan ilk ülke oldu
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Güney Amerika ülkelerinden Uruguay, iki yıllık bir yatırımın sonucunda ilkokul öğrencilerinin tamamına dizüstü bilgisayar dağıtan ilk ülke oldu. Mümkün olan en yüksek bilgisayar ve internet erişiminin hedeflendiği Plan Ceibal yaklaşımı için 2007 yılında OLPC (Her Çocuğa Bir Bilgisayar) organizasyonundan 380.00 XO laptop sipariş eden ülke, projeyi okul-öncesi ve ortaokul döneminde öğrencileriyle genişletmeyi planlıyor.

Proje için eğitime harcanan bütçenin sadece %5'ini kullandığını belirtilen Plan Ceibal projesi kapsamında yatırımlarına devam edeceği belirtilen Uruguay'ı hangi ülkenin takip edeceği ise merak konusu.


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memanet 10 yıl
bedava laptopundan geçtim bari interneti ucuzlatsalar dünyanın en pahalı internetini kullanıyoruz nedense teknoloji bu ülkede çok pahalı eee her gelen çalıp çırparsa bizde okyanusun öbür tarafından uruguay gibi ülkeleri seyrederiz ahhh bu siyasetçileri kazana doldurup pişirmek lazım :))
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DeathWing 10 yıl
yahu devletin okullarında düzgünce pc yokken bide laptop falanmı dağatacaklar bize, güldürmeyin
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simplethinks 10 yıl
Burası Türkiye arkadaşım doğan çocuğun borçlu doğduğu gelirin %80 nini %5 nin paylaştığı bir ülke
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waltran 10 yıl
bizim burdada hem ağaçlarımız yok olmasın hem her öğrenciye 100 kiloluk kitap onun yerine basit bi laptop verseler tüm öğrenim hayatı boyunca o kitapların hepsini içine alır :D
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BeyogluLions 10 yıl
Geçen gün akraba ile konuşurken aynen şunları söyledi..

"Bizimkilerin de hocası Laptop alıcakmış, bütün veliler 110TL veriyor okula.."


Var mı lan böyle birşey ? Sanırım 1'e giden çocuklarla OC rekoru kırmaya çalışıcaklar o aldıkları Laptoplarla.
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Achteruit 10 yıl

waltran

bizim burdada hem ağaçlarımız yok olmasın hem her öğrenciye 100 kiloluk kitap onun yerine basit bi laptop verseler tüm öğrenim hayatı boyunca o kitapların hepsini içine alır :D


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@nano@ 10 yıl
vallahi benimde aklımdaydı her sene kitap veceklerine bitane netbook versinler hatta yarı parasınıda bizden alsınlar razıyım benden geçti bari gelecek nesile bi faydası olur
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TuVNeRa 10 yıl
Bu ülkede yabancılara türkçe öğretmesi için tavsiye edilen kitabın adı "Talebe" olduktan sonra notebook yerine rahle dağıtsak daha iyi.
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sagopakey78 10 yıl
gerçekten çok yararlı bir uygulama, darısı bizim başımıza demek isterdim ama Türkiye böyle şeylere çok uzakta...
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aorhan20 10 yıl
iskandinav veya ortaavrupa ülkelerinin yaptığı bir kampanya olsa anlıyacağım ama uruguay gibi bir ülkenin böyle bir projeyi gercekleştirip ülkemin hala bakması enteresan
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ATiM 10 yıl
Bizde öğrencilerin bilgisayar alışverişinde gümrük ve kdv vergilerini almasalar o da yetecek.
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Xenil1905 10 yıl
bu olay türkiyede olsa sırf laptop için çocuk yapanlar olur
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alpa07 10 yıl
bence oyun dağtsınlar call of duty filan tarihimiz gelişir:D
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grup vitamin 10 yıl
ayranları yok içmeye atlagider çeşmeye
urugay latin urugay
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Batuhan Kılıç 10 yıl
acaba işletim sistemi ne
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erayyynn 10 yıl
bizde bilgisayar okusan bile bi program bile vermiolar :S
Neyse darısı başımıza...
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irish 10 yıl
Darısı başımıza...
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Chiellini 10 yıl
Kitap kampanyaları var bizdede
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