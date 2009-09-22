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Ve AMD 6 çekirdekli masaüstü işlemci hazırlığında olduğunu doğruladı

9 yıl
10,6b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD 6 çekirdekli masaüstü işlemci hazırlığında olduğunu doğruladı. Sunucu ve iş istasyonları için geliştirilen Istanbul kod adlı Opteron işlemcilerinden sonra firma, Intel'in Core i9 serisi altında sunulacak 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerine rakip olarak 6 çekirdekli masaüstü işlemcisini 2010'da pazara sunacağını doğruladı. Kod adı Thuban olan ve Soket AM3 formunda olacak işlemcinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı bildirilirken, gelen bilgilere göre 6 çekirdekli masaüsti işlemci serisi Istanbul ailesinin masaüstü ssitemlere adapte edilmiş varyasyonlarını kapsayacak gibi görünüyor.

Dört çekirdekli Phenom II jenerasyonuyla benzer şekilde çift kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak işlemci de 3MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine yer verilecek. Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde lanse ediledeceği iddia edilen işlemci(ler) hakkında henüz detaylı bilgiler açıklanmış olmasa da yüksek performans sınıfında konumlandırılacakları için Black Edition logosunu taşımaları dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelmeleri beklenebilir. Intel'in ilk test sonuçları gün ışığına çıkan 6 çekirdekli Gulftown işlemcisinin ise önümüzdeki yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor.

Ve AMD 6 çekirdekli masaüstü işlemci hazırlığında olduğunu doğruladı
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DH Misafiri 8 yıl
tamam o ozaman kardeş saol 938 pin anakat alıcam
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DH Misafiri 8 yıl
amd nin 6 çekirdekli işlemcisi 940 pinde çıkacakmı cv yazarsan sevinirim ona göre anakart alıcam kardeş cv bekliyorum.
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Solitude 8 yıl
bu işlemciler 938 pin olarak çıktı.
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DH Misafiri 8 yıl
940 soketdede çıkacakmı bu altı çekirdekli işlemci
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IgorStravinsky 9 yıl
DoNotClick

İntel Pentium 4 işlemciyle bile oyunları işlemciden yana sorun cıkmadan oynuyorum. İşlemci darboğaz eder deyip duruyorsunuz ama ben pek inanmıyorum...

Hepsini oynuyo musun? Güldürmeyiniz
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Kénan 9 yıl
LoRd_67

Bir soru soracagım
4 cekırdege uyan program ve ya oyun 6 cekırdege de uyarmı ??

Uyar tabi. Neden uymasın ?
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deepestlove 9 yıl
Bir ara amd çok çekirdekli fakat tek bir işlemci gibi görünen işlemci yapmayacakmıydı?
Şöyleki her çekirdek 3Ghz ise 6 çekirdekli işlemci her adımda bir iş işleyebiliyor fakat 6*3=18Ghz gibi çalışacaktı.
Umarım anlatabilmişimdir. :)
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CoolnQuiet 9 yıl
AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisinin AM2+ ya da AM3 soketine uyumlu olacağı yönünde haberler bende okudum ama ihtimal ver(e)miyorum böyle birşeye nasıl yapabilecekleri konusunda, sonuçta fazladan iki çekirdek var, onların veri yoluydu ıvırıydı zıvırıydı derken teoride pin sayısının artması lazım. Bu da yeni chipset demek, bakalım ne olacak.
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kalamarr 9 yıl
ddr2 bellek kontrolcüsü olacak mı? yani 940 pin desteği var mı?
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KANUNI61 9 yıl
DoNotClick
22.09.2009 Saat: 13:26
İntel Pentium 4 işlemciyle bile oyunları işlemciden yana sorun cıkmadan oynuyorum. İşlemci darboğaz eder deyip duruyorsunuz ama ben pek inanmıyorum...
sen heralde geiş alana otobana cıkmamıişsın ondan alnamıyorsun dur
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CaSsErDoDo 9 yıl
daha 2 çekirdeğe adam gibi şeyler çıkmıyor ki bide 4 çekirdek çıkardılar 4 çekirdeğe gta4 dışında adam gibi destek veren yok(ki inanırmısınız bilmem amd 5400+ ile 1680*1050 de hd4850 ile herşey en son ayarlarında birtek view distance detail distance bilnemneler 30 da 30 fps ile oyunu oynadım ki bu evin içine girice yada yaya gidince daha fazla oluyordu) 6 çekirdeğinde artık turşusunu kurarız
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DoNotClick 9 yıl
İntel Pentium 4 işlemciyle bile oyunları işlemciden yana sorun cıkmadan oynuyorum. İşlemci darboğaz eder deyip duruyorsunuz ama ben pek inanmıyorum...
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