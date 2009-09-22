Ve AMD 6 çekirdekli masaüstü işlemci hazırlığında olduğunu doğruladı. Sunucu ve iş istasyonları için geliştirilen Istanbul kod adlı Opteron işlemcilerinden sonra firma, Intel'in Core i9 serisi altında sunulacak 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerine rakip olarak 6 çekirdekli masaüstü işlemcisini 2010'da pazara sunacağını doğruladı. Kod adı Thuban olan ve Soket AM3 formunda olacak işlemcinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı bildirilirken, gelen bilgilere göre 6 çekirdekli masaüsti işlemci serisi Istanbul ailesinin masaüstü ssitemlere adapte edilmiş varyasyonlarını kapsayacak gibi görünüyor.

Dört çekirdekli Phenom II jenerasyonuyla benzer şekilde çift kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak işlemci de 3MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine yer verilecek. Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde lanse ediledeceği iddia edilen işlemci(ler) hakkında henüz detaylı bilgiler açıklanmış olmasa da yüksek performans sınıfında konumlandırılacakları için Black Edition logosunu taşımaları dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelmeleri beklenebilir. Intel'in ilk test sonuçları gün ışığına çıkan 6 çekirdekli Gulftown işlemcisinin ise önümüzdeki yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor.

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