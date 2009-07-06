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Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı

AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, resmi olarak 7GHz'e ulaşan dört çekirdekli ilk işlemci oldu. İşte detaylar...
9 yıl
15,3b
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107
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD'nin uzunca bir süredir devam eden hız aşırtma çalışmaları firma adına en önemli meyvasını verdi. AMD'nin 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, resmi olarak 7GHz'e ulaşan dünyanın ilk dört çekirdekli işlemcisi unvanını firmaya getirdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemci ailesi için hız aşırtma çalışmalarına ve dünya genelindeki popüler hız aşırtmacılara destek veren ve gerçekleştirdiği etkinliklerle Phenom II işlemci ailesinin hız aşırtma başarımını zaman zaman gözler önüne seren AMD, Finlandiya'da düzenlediği hız aşırtma etkinliğinde, hız aşırtmacıları bir araya getirerek TWKR işlemcisinin dağıtımına paralel olarak sınırların zorlandığı yeni bir çalışmaya öncülük etti.

Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
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Phenom II işlemci ailesiyle birlikte hız aşırtma yani overclock odaklı tanıtımlara yoğunluk veren ve hemen her yeni model ile birlikte yeni bir hız aşırtma etkinliği düzenleyen AMD, hız aşırtmacılar için hazırladığı ve sadece 100 kadar ürettiği Phenom II 42 TWKR Black Edition işlemcisiyle bu konudaki çabalarını bir kez daha gözler önüne sermişti. 45nm üretim teknolojisinde verimliliğin arttırılan yeni bir sürece geçtiği söylenen dolayısıyla hız aşırtma konusunda daha iddialı işlemciler hazırlayacağı ifade edilen AMD, Intel ile girdiği yarışa sponsoru olduğu etkinlikle bir kez daha yanıt vererek Phenom II işlemci ailesinin her ne kadar esktrem koşullarda olsa bile yüksek saat hızına yatkın yapısını gözler önüne serdi.

Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
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Hatırlanacağı üzere Phenom II işlemci ailesinin lansmanına paralel olarak Donanım Haber olarak biz de Phenom II X4 940 işlemcisiyle hız aşırtma çalışmaları yapmış ve Sıvı Azotlu denemelerimizde Türkiye'de ilk defa yeni işlemciyle 6GHz'e ulaşmayı başarmıştık. Çıkan yeni işlemciler ve yapılan çalışmalarla 7GHz'e yakın sonuçlar elde eden Phenom II işlemcileri uzun süredir merakla beklenen ancak ne zaman ve kim tarafından aşılacağı merak konusu olan 7GHz barajını AMD sponsorluğunda Finlandiya'da düzenlenen hız aşırtma etkinliğinde, SF3D rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtmacı Petri Korhonen aştı ve yapılan çalışmalar sonucunda Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi ile 7000MHz'e ulaşıldı.

Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
Tam Boyutta Gör
Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
Tam Boyutta Gör

Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
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Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı
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Yapılan çalışmada anakart olarak DFI'ın 790FX+SB750 yonga setli LanParty UT 790FXB-M3eH7 modeli kullanılırken, soğutma olaraksa Sıvı Azot ve Sıvı Helyum kullanıldı. Ekstrem koşullarda (işlemci -250 derecenin altında çalıştırıldı) yapılan çalışmada rekor kıran işlemcinin çarpanı 28'e, veri yolu hızı ise 250MHz'e çıkartıldı. Ulaşılan yüksek saat hızı ve kullanılan ekstrem soğutma sistemleri kimileri için günlük kullanıma yansımadığı sürece pek önem arz etmese de yapılan bu çalışmalar sonucunda alınan geri bildirimler daha yüksek saat hızına sahip işlemcilerin hazırlanması noktasında üreticilere ciddi katkı sağlayabiliyor. AMD'nin elde ettiği bu başarıya Intel cephesinin nasıl yanıt vereceği ise şimdilden merak konusu.


http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=228525 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Tam 3 senedir bilgisayarımda AMD 4400+ kullanıyorum ve tek söyleyeceğim kelime verdiğim para helal olsun. Başka da bir şey söylemiyorum. Gerisi boş laf...
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OverClocK1ng 8 yıl
Arkadaşlar.

Intel'in tek çekirdekli işlemci ile yaptığı 8Ghz hız en yüksek olabilir ama bunu PhenomII ile yapılanla bir tutmayın. Birisi 4 çekirdek.

Core i7 lerle 8 Ghz yaptılar mı şu ana karar ? Hayır...

Eski P4'lerin kullanıldığı Netburst mimarisi ile Core i7 ve PhenomII leri ayrı bir kefeye koymak lazım. Zaten çekirdek sayısı bile dengesiz bir rekabet olduğunu gösteriyor.
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Apache Squad 9 yıl
Gerçekten çok gereksiz tartışma yapıyorsunuz amdciler konu amd olduğu için övünüyor intelciler bunu gurur meselesi yapıyor herkez bu konuyu tek yönden bakmalı bunlar yakında hava soğutma ile veya başka soğutma türleri ile evimize girebilecek bu uçuk gelebilir bazı kişilere 4. Çekirdeklı işlemcileri kim hayal edebiliyordu 2000 yılında ? Şu bir gerçek firma ismi bakmaksızın teknolojinin sizin yararınıza geliştiğini düşünüp yorum yazmanız mantıklı olan bence iyi günler ..
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Ferruh Ferman 9 yıl
Phenom II 955'in 7GHz'inin verdiği performansı i7 920 kaçta veriyordur dersiniz? 4GHz, 4.5GHz?
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westblood 9 yıl
Oha.gif
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Razura 9 yıl
Son resim ne öyle ya,günlük öyle buz tutmuş şekilde kullanılırmı
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ibr_dmz 9 yıl
Arkadaşlar benim anlamadığım şu bu işlemciler stok fanla 40 50 derecede çalışıyor veya 30 derece oc yaptığında ıvı soğutmayla 10 derecede veya en baba şekilde -20 30 derece bu işlemcilerin çalışması için yeterli olur diye düşünüyorum neden -200 diye zorluyorlar
-20 de iş görür bence bu seviyeye ev kulanıcalrıda biarz zorlamayla inerler kaliteli bir sıvı soğutmaya biraz modifiye indirebilir destekli şekilde çalışır
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Progress* 9 yıl
Bu rekoru AMD'nin kırması işlemcilerinin ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Ocsiz AMD Phenom işlemci aylarca durmadan çalışsa ne kadar dayanır bunun göstergesidir ki AMD Athlon x2 4600+ tam 6473 saattir çalışıyor ve ne performans düştü ne de ısınma var sadece fanların gürültüsü arttı o kadar :) Intel sadece anılarıyla övünüyor. Intel "Eski camlar Paşabahçede!"
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Chembond 9 yıl

Orjinalden alıntı: Progress*

Bu rekoru AMD'nin kırması işlemcilerinin ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Ocsiz AMD Phenom işlemci aylarca durmadan çalışsa ne kadar dayanır bunun göstergesidir ki AMD Athlon x2 4600+ tam 6473 saattir çalışıyor ve ne performans düştü ne de ısınma var sadece fanların gürültüsü arttı o kadar :) Intel sadece anılarıyla övünüyor. Intel "Eski camlar Paşabahçede!"


Günde 4-5 saat kapalı duran Q6600üm 2 yıldır aralıksız denebilcek şekilde çalışıyor. P4 3.0 işlemcim 3.8ghz de çalışıyordu günde 15-16 saat. Pentium MMX 200mhz işlemcim fansız bir şekilde adeta kömür olmuş halde 5 seneye yakın çalıştı zamanında.

AMD kullanmadım ama bütün işlemciler aynı şekilde "uzun süreli kullanım ve stabilite" için yapılıyor diye biliyorum zaten. Yani bot alıpta suyun üstünde 6473 saattir durabiliyorum demek gibi bişi bu...
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isaac clarke 9 yıl
amd ciler artık evlerinde su tankının yanına birde azot tankı yaptırsınlar..
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traton 9 yıl
Bu bir rekor denemesidir o kadar 2 yıl öncede İtalyanlar LGA P4 630 işlemci ile 8ghz gördüler DH arşivinde vardır ve buda bir rekor denemesi idi......
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Ottoman55 9 yıl
phenom II ile iyi oc yapmışlar, fakat ne yazıkki orta fiyattaki amd işlemcileri okadar iyi oc olmuyor. olsa bile stabil olmuyor, stabil olsabile ilerde garip garip sorunlar çıkıyor. bu benim yaşadıklarım. 7-8 sene amd kullandım oc olmadan memnundum. şimdi intel e7200 var, iyi oc oluyor ama bakalım uzun vadede intelide görücez...
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Sofistike Sinist 9 yıl
bunun bir rekor olduğunu unutmayalım. yani dünya üzerinde 7 ghz ye çıkan bir işlemci. isterse -1000 derecede çalışsın, bu o işlemcinin o hızı görebileceğini gösterir. yani amdnin bu işlemcisi 7 ghz potansiyeli taşıyor. eğer intelin işlemcileride aynı soğutmayla 7 ghzye çıkıyorsa ve geçiyorsa onlarıda görmek isteriz. sonuç olarak şu anda amd 7 ghzyi gördü. eğer intel ne zaman aynı soğutma ve donanımla aynı derecede ve aynı fiyatta bir işlemcisiyle amdyi geçti o zaman konuşun.
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Flying Nimbus 9 yıl


yıllardır amd hani nerde overclock göremiyoruz extrem testlerde bile bir iş yapamıyor gibisinden konuşan intel fanları şimdi gelmişler bunlar reklam günlük kullanımda bir işe yaramaz gibisnden yorumlar yapıyorlar intelin 8 ghz de çalışan p4 stabilmiydi ya da günlük kullanımda mı o hızlara çıkıyordu farkettiniz mi bilmem ama o hızda ss bile alınamamış o pc den

amd işlemciyi dile getirse yaranamaz intelcilere


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Barış. 9 yıl
vışşş
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