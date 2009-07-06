Ve AMD 7GHz'e ulaşarak hız aşırtma rekoru kırdı

Ve AMD'nin uzunca bir süredir devam eden hız aşırtma çalışmaları firma adına en önemli meyvasını verdi. AMD'nin 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, resmi olarak 7GHz'e ulaşan dünyanın ilk dört çekirdekli işlemcisi unvanını firmaya getirdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemci ailesi için hız aşırtma çalışmalarına ve dünya genelindeki popüler hız aşırtmacılara destek veren ve gerçekleştirdiği etkinliklerle Phenom II işlemci ailesinin hız aşırtma başarımını zaman zaman gözler önüne seren AMD, Finlandiya'da düzenlediği hız aşırtma etkinliğinde, hız aşırtmacıları bir araya getirerek TWKR işlemcisinin dağıtımına paralel olarak sınırların zorlandığı yeni bir çalışmaya öncülük etti.

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Phenom II işlemci ailesiyle birlikte hız aşırtma yani overclock odaklı tanıtımlara yoğunluk veren ve hemen her yeni model ile birlikte yeni bir hız aşırtma etkinliği düzenleyen AMD, hız aşırtmacılar için hazırladığı ve sadece 100 kadar ürettiği Phenom II 42 TWKR Black Edition işlemcisiyle bu konudaki çabalarını bir kez daha gözler önüne sermişti. 45nm üretim teknolojisinde verimliliğin arttırılan yeni bir sürece geçtiği söylenen dolayısıyla hız aşırtma konusunda daha iddialı işlemciler hazırlayacağı ifade edilen AMD, Intel ile girdiği yarışa sponsoru olduğu etkinlikle bir kez daha yanıt vererek Phenom II işlemci ailesinin her ne kadar esktrem koşullarda olsa bile yüksek saat hızına yatkın yapısını gözler önüne serdi.

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Hatırlanacağı üzere Phenom II işlemci ailesinin lansmanına paralel olarak Donanım Haber olarak biz de Phenom II X4 940 işlemcisiyle hız aşırtma çalışmaları yapmış ve Sıvı Azotlu denemelerimizde Türkiye'de ilk defa yeni işlemciyle 6GHz'e ulaşmayı başarmıştık. Çıkan yeni işlemciler ve yapılan çalışmalarla 7GHz'e yakın sonuçlar elde eden Phenom II işlemcileri uzun süredir merakla beklenen ancak ne zaman ve kim tarafından aşılacağı merak konusu olan 7GHz barajını AMD sponsorluğunda Finlandiya'da düzenlenen hız aşırtma etkinliğinde, SF3D rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtmacı Petri Korhonen aştı ve yapılan çalışmalar sonucunda Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi ile 7000MHz'e ulaşıldı.

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Yapılan çalışmada anakart olarak DFI'ın 790FX+SB750 yonga setli LanParty UT 790FXB-M3eH7 modeli kullanılırken, soğutma olaraksa Sıvı Azot ve Sıvı Helyum kullanıldı. Ekstrem koşullarda (işlemci -250 derecenin altında çalıştırıldı) yapılan çalışmada rekor kıran işlemcinin çarpanı 28'e, veri yolu hızı ise 250MHz'e çıkartıldı. Ulaşılan yüksek saat hızı ve kullanılan ekstrem soğutma sistemleri kimileri için günlük kullanıma yansımadığı sürece pek önem arz etmese de yapılan bu çalışmalar sonucunda alınan geri bildirimler daha yüksek saat hızına sahip işlemcilerin hazırlanması noktasında üreticilere ciddi katkı sağlayabiliyor. AMD'nin elde ettiği bu başarıya Intel cephesinin nasıl yanıt vereceği ise şimdilden merak konusu.

http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=228525