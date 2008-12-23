Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü

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AMD'nin Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları gelmeye başladı. Resmi duyurusunun 8 Ocak'ta yapılması beklenen yeni işlemci ailesinin ilk etapta Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleri kullanıma sunulacak. Firmanın bir süredir hız aşırtma başarımıyla gündeme gelen Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi için detaylı test sonuçları da görünmeye başladı.

Test sonuçlarına geçmeden önce yeni işlemcinin teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var. AMD'nin Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcileri için firmanın an itibariyle satılmakta olan mevcut Phenom işlemcilerine de güç veren K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini esas alıyor. Yeni üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek saat hızlarına çıkmayı başaran AMD, güç tüketimini aşağı çekerken bellek kapasitesini de arttırıyor.

Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 940 Black Edition modeli 3GHz'de görev yapıyor. Doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci üzerinde 2MB büyüklüğünde L2 ve 6MB büyüklüğünde L3 bellek bulunuyor. Isıl güç tasarımı 125 watt olarak belirlenen işlemci Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede kullanıcılarına daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunabiliyor.

AMD'nin Phenom II işlemcileri firmanın açıklamalarına göre mevcut Phenom modellerine göre %25'e varan oranda daha hızlı olacak. Peki aynı mimariyi temel alan iki işlemci arasındaki %25'lik fark nasıl oluşuyor? AMD'nin resmi dökümanına göre %5'lik fark DDR3 bellek kullanımı sayesinde oluşacak ama tabii bu fark Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için olacak zira Soket AM2+ için DDR2 ile yola devam edilecek.

Performans farkı yaratan bir diğer detay tahmin edebileceğiniz üzere saat hızı farkı. Zira AMD'nin en hızlı Phenom modeli olan ve 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950 modeline karşı Phenom II X4 940 Black Edition 3GHz'de çalışıyor ve firmanın iddialarına göre aradaki 400MHz'lik frekans farkı performans tablosuna %12'lik fark olarak yansıyor. Ayrıca çekirdek iyileştirmelerinin (IPC) katkısı da %3 düzeyinde olacak.

Phenom II ailesiyle birlikte bellek kapasitesinin arttırıldığını da unutmamak gerek. Yine AMD'nin açıklamalarına göre 6MB'a çıkartılan L3 bellek birimi performans tablosuna ekstra %5'lik katkı daha sağlayacak. Üstelik artan performansın daha düşük güç tüketim seviyesinde (TDP: 125 Watt) sağlanması da 45nm üretim teknolojisinin bir diğer önemli avantajı olarak görülmekte. Peki test sonuçları neler söylüyor?

AMD'nin 8 Ocak'ta 275$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunmayı planladığı Phenom II X4 940 Black Edition standart hızlarında test edildi. Malezya merkezli BreakTheLimt.net sitesi tarafında yayınlanan testlerde Super Pi 1M & 32M, Cinebench R10, PiFast Multithreaded, WPrime 1.5, Aquamark ve 3DMark06 sonuçlarına yer verilirken testlerde MSI DKA790GX Platinum ve 2GB DDR2-1066MHz bellek kullanılmış.

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