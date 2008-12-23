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Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,1b
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35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü
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AMD'nin Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları gelmeye başladı. Resmi duyurusunun 8 Ocak'ta yapılması beklenen yeni işlemci ailesinin ilk etapta Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleri kullanıma sunulacak. Firmanın bir süredir hız aşırtma başarımıyla gündeme gelen Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi için detaylı test sonuçları da görünmeye başladı.

Test sonuçlarına geçmeden önce yeni işlemcinin teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var. AMD'nin Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcileri için firmanın an itibariyle satılmakta olan mevcut Phenom işlemcilerine de güç veren K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini esas alıyor. Yeni üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek saat hızlarına çıkmayı başaran AMD, güç tüketimini aşağı çekerken bellek kapasitesini de arttırıyor.

Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 940 Black Edition modeli 3GHz'de görev yapıyor. Doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci üzerinde 2MB büyüklüğünde L2 ve 6MB büyüklüğünde L3 bellek bulunuyor. Isıl güç tasarımı 125 watt olarak belirlenen işlemci Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede kullanıcılarına daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunabiliyor.

AMD'nin Phenom II işlemcileri firmanın açıklamalarına göre mevcut Phenom modellerine göre %25'e varan oranda daha hızlı olacak. Peki aynı mimariyi temel alan iki işlemci arasındaki %25'lik fark nasıl oluşuyor? AMD'nin resmi dökümanına göre %5'lik fark DDR3 bellek kullanımı sayesinde oluşacak ama tabii bu fark Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için olacak zira Soket AM2+ için DDR2 ile yola devam edilecek.

Performans farkı yaratan bir diğer detay tahmin edebileceğiniz üzere saat hızı farkı. Zira AMD'nin en hızlı Phenom modeli olan ve 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950 modeline karşı Phenom II X4 940 Black Edition 3GHz'de çalışıyor ve firmanın iddialarına göre aradaki 400MHz'lik frekans farkı performans tablosuna %12'lik fark olarak yansıyor. Ayrıca çekirdek iyileştirmelerinin (IPC) katkısı da %3 düzeyinde olacak.

Phenom II ailesiyle birlikte bellek kapasitesinin arttırıldığını da unutmamak gerek. Yine AMD'nin açıklamalarına göre 6MB'a çıkartılan L3 bellek birimi performans tablosuna ekstra %5'lik katkı daha sağlayacak. Üstelik artan performansın daha düşük güç tüketim seviyesinde (TDP: 125 Watt) sağlanması da 45nm üretim teknolojisinin bir diğer önemli avantajı olarak görülmekte. Peki test sonuçları neler söylüyor?

AMD'nin 8 Ocak'ta 275$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunmayı planladığı Phenom II X4 940 Black Edition standart hızlarında test edildi. Malezya merkezli BreakTheLimt.net sitesi tarafında yayınlanan testlerde Super Pi 1M & 32M, Cinebench R10, PiFast Multithreaded, WPrime 1.5, Aquamark ve 3DMark06 sonuçlarına yer verilirken testlerde MSI DKA790GX Platinum ve 2GB DDR2-1066MHz bellek kullanılmış.

Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

Ve AMD'nin Phenom II işlemcileri için detaylı test sonuçları göründü
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neslihanoksuz 10 yıl
Ben soğdum walla AMD'den...
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dennjS 10 yıl
Bu işlemcinin Q9400@3ghz ile oyun testlerini merak ediyorum
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deadline 10 yıl
birz alakasız olucak ama; peki bu işlemci için illa ddr2 1066mhz ram mi kullanmak gerek, 800mhz ddr2 olmaz mı
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ugacomtr 10 yıl
3,5 görürse benim sistemde yeni anakart almama gerek kalmaz... 210*17 işimi görür gibi. asus 790fx sb600le zor gibi ama bakalım...
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BeAr 10 yıl
Benim merak ettiğim ve bilmediğim birşey var amd nin intelin smart cache benzeri bir teknolojisi varmı acaba ?
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01Mrt 10 yıl
ah ulan ah... AMD bu kez iyi geliyor gibi...
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brnvarol 10 yıl
bu testlerin içinde sonucuna en fazla önem verdiğim 3dmark06, buna göre o.c. siz iken q9500 civarı bi performansı var, tahmin edildiği gibi.
şu i7 lerin anakart ve ramleri ucuzlayabilse, p58 chipsetli ddr2 destekli anakartlar çıksa amd nin şansı kalmaz ama şu durumda tercih edilecek olan gene amd, %20 fazla performans için %80-90 fazla para verilmez
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VMTX 10 yıl
test sonuçları benim beklediğim seviyede.core2 quad serisi ile başabaş gidicek bu işlemci.ve oc ile performans artışı yüksek artışlar gösterebilir.sistemi değiştirip bu işlemciyi almak için sabırsızlanıyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
vay vay vay kimleri görirem
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ZiveR 10 yıl
Test Skorları beklenilen kadar yuksek değil, birde oyunlarda gormek lazım.
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MrPerFormance 10 yıl
Bu test sonuçlarından hiç bişey anlamadım
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XivA 10 yıl
yanlışlık var gibi ama! hayırlısı :S
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RoyalForce 10 yıl
hava soğutma ile çıkabileceği ve stabil kalabileceği max. frekansdaki sonuçlar önemli

bu işlemciyi alıp default kulnacak kişi olmaz zaten.
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a1a1a1fs 10 yıl
ram ler kaçta çalısıyo????
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