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Ve Asus, Eee PC serisine AMD işlemcili yeni model ekliyor: 1201T

9 yıl
11,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Asus, Eee PC serisine AMD işlemcili yeni model ekliyor: 1201T
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Eee PC serisi ile netbook'ların bugünlere gelmesine öncülük eden isimlerden biri olan Asus, seriye AMD işlemcili ilk modelini de ekliyor. Eee PC 1201T adı verilen yeni model, AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranın kullanıldığı sisteme 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 250GB sabit disk ile donatılan Eee PC 1201T ile birlikte Asus, 500GB'lık çevrimiçi depolama alanını da kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Ekran kartı olarak ATi Radeon HD 3200 entegre grafik yongasıyla gelen netbook, bu sayede yüksek tanımlı videoları donanımsal hızlandırma yardımıyla sorunsuzca oynatabiliyor. Tam boyutlu klavye ile donatılan sistemin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve WiFi bağlantısı gibi özelliklere yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 4 saate kadar çalışma süresi sunacağı belirtilen netbook, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile birlikte geliyor. Asus Eee PC 1201T, yurt dışında 399 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.


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talh4wk 9 yıl
Hayırlı Olsun Haber İçin Teşekkürler
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sotoxs 9 yıl
çift çekirdeklileri bekliyorum. bunlar zayıf çok
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neron23 9 yıl
4 saat pil ömrü netbooka göre az değil mi?
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nightsoldier 9 yıl

neron23

4 saat pil ömrü netbooka göre az değil mi?

Bence gayet yeterli.Çünkü hangimiz 4 saat elektrik bulamayacağız ki?Yani bir cafeye girsen bile şarj edebilirsin.
Ha dağdaysan başka tabi
Ama günümüz koşullarında elektrik bulmak ve dolayısıyla laptopu şarj etmek sorun değil.
Bunun dışında çıplak fiyatı üzerine kdv,ötv,kar vs.gibi zımbırtıları da eklemeyi unutmayın sayın arkadaşlar.Dolayısıyla bu canavarın fiyatı 1000 liradan fazla olacaktır
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Mertcan. 9 yıl
AMD giderek dizüstü pazarına da giriyor dx11 kazancı sayesinde , çalışmaların devamını bekliyoruz güzel şeyler olacak inşallah :)
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yc#1 9 yıl
Keşke HDMI çıkışa da yer verilseydi.
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shanke 9 yıl
bu fiyata gelirse pacard beli aldıma pişman olurumm, ferari gibi alett
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ebehram 9 yıl
Bu fiyata cıkarsa ilk musterisi ben olurum.Kurtulurum su atomdan.
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ExECaLiBuR 9 yıl
1201N ile karşılaştırmak gerek.
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