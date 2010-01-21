Ve Asus, Eee PC serisine AMD işlemcili yeni model ekliyor: 1201T

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Eee PC serisi ile netbook'ların bugünlere gelmesine öncülük eden isimlerden biri olan Asus, seriye AMD işlemcili ilk modelini de ekliyor. Eee PC 1201T adı verilen yeni model, AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranın kullanıldığı sisteme 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 250GB sabit disk ile donatılan Eee PC 1201T ile birlikte Asus, 500GB'lık çevrimiçi depolama alanını da kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Ekran kartı olarak ATi Radeon HD 3200 entegre grafik yongasıyla gelen netbook, bu sayede yüksek tanımlı videoları donanımsal hızlandırma yardımıyla sorunsuzca oynatabiliyor. Tam boyutlu klavye ile donatılan sistemin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve WiFi bağlantısı gibi özelliklere yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 4 saate kadar çalışma süresi sunacağı belirtilen netbook, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile birlikte geliyor. Asus Eee PC 1201T, yurt dışında 399 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.