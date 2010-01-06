Ve ATi Mobility Radeon HD 5870 için ilk test sonucu ortaya çıktı!

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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara süren ve an itibariyle beş modeli satılta olan AMD, yine endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik çözümlerini duyurmaya hazırlanıyor. Orta ve üst segmentteki dizüstü bilgisayarlar için Park, Madison ve Broadway GPU'larını duyuracak olan AMD, mobil oyuncuları DirectX 11 ile tanıştırmaya başlıyor.

Tamamı 40nm üretim teknolijisiyle hazırlanan yeni GPU çözümlerinden Mobility Radeon HD 4500 ve üstü çözümlerin yerini alması beklenen modellerde GDDR5 bellek teknolojisi kullanılıyor. Detaylı özellikleri açıklanmasa bile Mobility Radeon HD 4800 serisinin yerine hazırlanan Broadway GPU'lu modellerin 30-60 Watt arasında güç çekeceği AMD tarafından resmi olarak belirtilmişti.

CES 2010 fuarı kapsamında gün ışığına çıkması beklenen ATi Mobility Radeon HD 5870 için ilk test sonucu Asus'un sunumuyla birlikte açığa çıktı. Firmanın oyuncular için hazırlanan G73j modelinde kullanılan ekran kartı, Intel'in en güçlü mobil işlemcilerinden birisi olan dört çekirdekli Core i7 720QM ve 8GB bellek ile 3DMark Vantage'da P7,260 skoruna imza atmış durumda.

Henüz detaylar açıklanmadığı için performans sonucu hakkında net bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değil ancak Core i7 820QM işlemcili ve GeForce GTX 260M GPU'lu Asus ROG G60J'nin 3DMark Vantage'da aldığı P5240 skoru karşılaştırma açısından önemli bir argüman olarak değerlendirilebilir.

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Özetle;

- Asus G60j (Intel Core i7 820QM + GeForce GTX 260M): P5240.

- Asus G73j (Intel Core i7 720QM + ATi Mobility HD 5870): P7260.

http://www.computerbase.de/news/hardware/komplettsysteme/notebooks/2010/januar/asus_gamer-notebook_radeon_hd_5870/