Ve ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar göründü; Asus G73J

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AMD'nin resmi duyurusunu 3 Ocak'ta başlayacak CES 2010 fuarında yapmayı planladığı DirectX 11 destekli mobil grafik çözümleri, dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, oyunculara özel notebook'ları konumlandırdığı G serisi altında ATi Mobility Radeon HD 5870 ile güçlendirilmiş yeni bir performans sistemi hazırladı.

Kod adı G73JH-A1 olan yeni sistem Intel Calpella platformunu temel alıyor ve tamamı dört çekirdekli Core i7-720QM, 820QM veya Extreme Edition serisi 920XM gibi 1.6GHz ile 2.0GHz arasında çalışan mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar tercihe bağlı olarak çift SSD, HDD veya SSD + HDD kombinasyonu ile donatılabiliyor.

Tercih edilecek depolama sürücüsüne göre 1.28TB'a kadar depolama alanı sunabilen Asus GG73JH-A1, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD uyumlu 17.3-inç ekrana sahip. 3.85 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise AMD'nin DirectX 11 destekli en hızlı grafik çözümü olacak (X2 modeli için henüz net bir bilgi yok) Mobility Radeon HD 5870 oluşturuyor.

1GB GDDR5 bellek kapasitesi, yüksek işlem gücü ve enerji verimliliğine yönelik çeşitli optimizasyonlarla en güçlü mobil çözümü olacağı iddia edilen yeni grafik yongasının yer aldığı dizüstü bilgisayar ayrıca 34/54 ExpressCard slotu, Altec Lansing ses sistemi, WiFi, Bluetooth 2.1, Gigabit Ethernet, 2.0MP kamera, 8 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Özellik listesi bir hayli kabarık olan Asus G73JH-A1'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken yurt dışı etiket fiyatının 1645$'dan başlayacağı açıklandı.

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