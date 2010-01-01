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Ve ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar göründü; Asus G73J

9 yıl
35,6b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar göründü; Asus G73J
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AMD'nin resmi duyurusunu 3 Ocak'ta başlayacak CES 2010 fuarında yapmayı planladığı DirectX 11 destekli mobil grafik çözümleri, dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, oyunculara özel notebook'ları konumlandırdığı G serisi altında ATi Mobility Radeon HD 5870 ile güçlendirilmiş yeni bir performans sistemi hazırladı.

Kod adı G73JH-A1 olan yeni sistem Intel Calpella platformunu temel alıyor ve tamamı dört çekirdekli Core i7-720QM, 820QM veya Extreme Edition serisi 920XM gibi 1.6GHz ile 2.0GHz arasında çalışan mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar tercihe bağlı olarak çift SSD, HDD veya SSD + HDD kombinasyonu ile donatılabiliyor.

Tercih edilecek depolama sürücüsüne göre 1.28TB'a kadar depolama alanı sunabilen Asus GG73JH-A1, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD uyumlu 17.3-inç ekrana sahip. 3.85 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise AMD'nin DirectX 11 destekli en hızlı grafik çözümü olacak (X2 modeli için henüz net bir bilgi yok) Mobility Radeon HD 5870 oluşturuyor.

1GB GDDR5 bellek kapasitesi, yüksek işlem gücü ve enerji verimliliğine yönelik çeşitli optimizasyonlarla en güçlü mobil çözümü olacağı iddia edilen yeni grafik yongasının yer aldığı dizüstü bilgisayar ayrıca 34/54 ExpressCard slotu, Altec Lansing ses sistemi, WiFi, Bluetooth 2.1, Gigabit Ethernet, 2.0MP kamera, 8 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Özellik listesi bir hayli kabarık olan Asus G73JH-A1'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken yurt dışı etiket fiyatının 1645$'dan başlayacağı açıklandı.

Ve ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar göründü; Asus G73J
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Ve ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar göründü; Asus G73J
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maviloks 9 yıl
Laptop resimleri bir alt modeline ait. Gittigidiyorda satışa çıkarılmış cihaz. urun.gittigidiyor.com/...
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Granis 9 yıl
laptop ekranlarının ms leri çok yüksek olmuyormuydu? yani benim hatırladığım 8 ms di. problem yaratmaz mı bu durum?
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DH Misafiri 9 yıl
Ben bu ürünü almayı düşünüyorum . Aslında directx11 ekran kartlı notebook istiyorum. Sistemimin eskimesinden bıktım, yüksek grafikli oyun düşknülüğüm var. Bu ürün türkiye de kaça satılır yabancı ülkeden siparişde ne kadara patlar beni 4 yıl idare eder mi ? Türkiye de ne zaman satışa sunulur.
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Batuist 9 yıl
Atinin mobil GPUlarında shader sayıları ne durumda?? Haberde bunun yer alması gerekirdi aslında.. masaüstündeki gibi 1600 shader mı var acaba??
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isimbulamadim 9 yıl
Batuist

Atinin mobil GPUlarında shader sayıları ne durumda?? Haberde bunun yer alması gerekirdi aslında.. masaüstündeki gibi 1600 shader mı var acaba??


Mobility HD 5xxx serisinin teknik detayları daha belli değil ama bir önceki jenerasyona bakarsak :

Mobility HD 4650-4670 ==> 320 shader
Mobility HD 4830 ==> 640 shader
Mobility HD 4850-4870 ==> 800 shader

Masaüstü versiyonlarıyla bire bir aynı yani. Mobil sürümlerde grafik işlemcisiyle ramlerin hızlarında ciddi kırpmalar yapıyor Ati. Transistör sayılarında da bazen kırpmaya gidiyor. Örneğin Mobility HD 4650-4670 de 514 milyon, Mobility HD 4850-4870 de 956 milyon transistör bulunuyor. Masaüstü versiyonlarıyla aynı. Ama örneğin masaüstü versiyonlarında 956 milyon transistör bulunan Mobility HD 4830 da 826 milyon transistör bulunuyor. 55nm yerine 40nm üretilmiş olmasına rağmen. (Güç tasarrufu için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Sonuçta performans seviyesi için HD 4850 ve HD 4870 yeter de artar bile) Ayrıca bu kart diğer 48xx üyelerinden farklı olarak 128 bit.

Her neyse. Ben bu sene de benzer bir tablo karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum.
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talatcaner 9 yıl
Altec lansig marka hoparlör sistemi beş para etmez,benim kullandığım laptop asus ve aynı marka hoparlör var oradan biliyorum ve asus'u bu ısrarından dolayı kınıyorum.
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ParaBende 9 yıl
tasarım berbat , fazla agırlık , güzel donanım . laptop bundan ibaret ben laptopda oyun oynarım diyenler alabilir gerçi laptopda ne kadar rahat oyun oynanıyor orası tartısılır
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acbold 9 yıl
güzel ama tasarımı beğenmiyorum asus ların :) bu arada gt 240mobile hangi karta eş değer geliyor.merak ediyorum önümüzdeki hafta alıcamda acer dan :)
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DH Misafiri 9 yıl
5870 mobility = (az cok) 4890 ( direct x11 haric)
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ThE LoSt 9 yıl
Asusu tebrik etmemek lazım.. alet bir canavara benzio..920XM v 5870 tadından yenmez..
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CoreXXX 9 yıl
güzel alet, sulandım valla .
bu fiyata tr de olsa çokda pahalı dil 1645 dolar 2.500 lira felan eder.
kıytırık laptoplar bu fiata zaten.
ama tr ye 3000 liradan aşşa gelmez
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sertacaygun 9 yıl
Masaüstüne orala 3650 ayarında olur en fazla. Ama değmez. Dizüstünde oyun oynanmamalı bence, eğer kalabildiğiniz bir eviniz varsa.
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isimbulamadim 9 yıl
sertacaygun

Masaüstüne orala 3650 ayarında olur en fazla. Ama değmez. Dizüstünde oyun oynanmamalı bence, eğer kalabildiğiniz bir eviniz varsa.


Şu anki orta sınıf dizüstü ekran kartlarından olan Mobility HD 4650, desktop HD 3650'den kayda değer biçimde daha hızlı zaten. Kaldı ki bu aletteki kart 4650 değil. Bir üst jenerasyon olan 5650 de değil. Performans sınıfından olan 5850 de değil. 5870. Hangi 3650'den bahsediyorsunuz siz ?
"Laptopta oyun oynanmaz" lafları eskiyeli çok oldu dostum. Güncellenmekte fayda var.


DeLyMaymun

Gayet ciddiyim. Bu ucubeyi kim niye alsin?


Agirlik 4kg, Tasinabilirlik: Sifira yakin. Batarya omru sadece acip biraksak 1 saati gecmez. Demekki bir laptop degil.
Oyun oynamak icin? Sanmiyorum. Zira bunun fiyatina cok daha iyi desktop sistem alinabilir.



Ben şu anda laptopumla birlikte çantamda kitap, defter, joystick vb şeyleri gayet rahat taşıyabiliyorum. Taşıyabiliyorumdan kastım, her gün 15 dk otobüs durağına git gel yapabiliyorum. Herhangi bir ağrı da çekmiyorum. Benim çantayı tartsan 5 kg rahat eder. Sadece laptop olarak alet edevatlarıyla 4.5 kg'ı bulacak bir aleti mi taşımakta zorlanacağım ? Hiç sanmıyorum. Adam akıllı ergonomik bir çantayla bu laptop çok da güzel taşınır. "Tek kola fazla ağırlık biner, ben alışık değilim" diyenler için de çok güzel laptop sırt çantaları mevcut. Ha bayanlar için fazla bir ağırlık olabilir, o açıdan doğru. Buradan hareketle, bayanların bu laptopu tercih etmemesinde yarar var diyelim.

"Batarya ömrü 1 saati geçmez." demişsiniz. Bilmiyorum, siz bu laptopa şu anki nettoplarda kullanılan bataryalardan mı takıldığını zannediyorsunuz ? Ekran ve kasa büyüdükçe bataryalar sabit mi kalıyor sizce ? Benim ortalama kullanımda 2 saate yakın giden normal standartlardaki laptopumda kullanılan batarya 6 hücreli örneğin. (HP dv6-1115et / 15.6 inç) Bu laptopta ise boyutuna uygun olarak 8 hücreli bir batarya kullanılmış. Kaldı ki Asus'un bu laptopunda, desktop versiyonlarından bildiğiniz gibi güç tüketimi konusunda çok büyük yollar kat edilmiş HD 5xxx serisinden bir ekran kartı kullanılıyor. (Bu haberde de belirtilmiş zaten) Benim tahminim, bu laptop normal kullanımda 2 - 2.5 saat arasında kullanılabilir. İş oyuna gelince ise 1 - 1.5 saat ya gider, ya gitmez. (Benimki dahil, çoğu 15 inç laptoplarda olduğu gibi) Ki bu değerler oldukça ideal.

Peki taşınabilirliği (ağırlık açısından değil, ekran boyutu ve kapladığı yer açısından) iyi mi ? Ona bir şey diyemem. Boyutu itibariyle her yere götürülebilecek bir laptop değil tabiki. Arada sırada okul ve normal iş kullanımında düşünürsek ; evet taşınabilir. Ama kafelere vs. götürülebilecek bir laptop değil tabiki. Ki bu laptopu alabilecek kadar lüksüne önem veren bir adamın cebinde Wi-fi ı bulunan bir cep telefonu vardır herhalde. Kafelerde onunla işini halledebilir. Olmazsa 300 dolara bir netbook da alabilir. (Bunun yanında çerez parası) Yurt dışı ve olanaklarını düşünürsek zaten, bunu alan adamın altında %90 ihtimalle arabası vardır. Atar arka koltuğa, her yere götürür. Millet bizim gibi her yere tabanvay gitmiyor.


"Bunun fiyatına çok daha iyi bir desktop PC toplanamaz mı ?" demişsiniz. Kralı toplanır. Ama zaten biraz da keyfine düşkün adamlara ithafen çıkartılmış bir laptop bu. Örneğin ben sabit bir masaya mahkum bir şekilde bilgisayar kullanmak istemiyorum. Yatağımda uzanırken, masamda LCD'ye bağlayıp otururken, salonda TV izlerken, mutfakta veya balkonda sigara içerken vs. her şekilde bilgisayarı kullanabilme olanağım olsun istiyorum. Bu yüzden param olsa ben desktop yerine bu aleti gözüm kapalı alırdım. "O paraya hem kral bir masaüstü toplayıp, hem de laptop alırsın" lafına da karşıyım. Örneğin ben tek bir bilgisayar kullanma taraftarıyım. Ben kişisel bilgisayarımı nasıl düzenlediysem, (müzik, video, resim, oyun, kişisel dosyalarım vb.) ertesi gün her şeyimi aynı şekilde bulmak isterim. Bir bilgisayardan kalkıp diğerine oturduğunda bambaşka bir dünyayla karşılaşılıyor çünkü. O yüzdendir ki; her işimi görebileceğim tek bir bilgisayarım olmasını, farklı kulvarlarda kullanabileceğim 3-5 tane bilgisayara tercih ederim. Kısacası All-in-One türü bilgisayar isteyenler için şahane bir seçenektir bu Asus. Herkese hitap etmemesi normaldir, ama bu türün ciddi bir alıcı potansiyelinin olduğunu da unutmamak gerekir.

Ekleme : Aslında tartışmaya bile gerek yok. Yıllardır olduğu gibi Asus'un bu tür üst seviye bilgisayarları "alıcısı az olur" düşüncesiyle distribütörler tarafında Türkiye'ye getirtilmeyecektir. Boşu boşuna konuşuyoruz aslında burada.
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quzman 9 yıl
Alienware gibi laptoplar piyasada yaygınlaşmaya başladı .
Blu-Ray sürücüsü de varsa bu laptop her işin altından kalkar ...
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K4TL14M 9 yıl
Yaa alıyoz en son modelini yeni ekran kartı çıkyıo çok moralim bozuluyo bu teknolojiye yetişmek imkansız
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