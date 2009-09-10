Ve ATi Radeon HD 5870'in teknik özellikleri açıklandı

AMD-ATi tarafından resmi tanıtımının bugün yapılması ve ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ve Radeon HD 5870 modeli için resmi detaylar netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun 2.1 milyar ile bir önceki jenerasyonda kullanılan RV770 GPU'sundan iki kat daha fazla transistöre sahip olduğu bildiriliyor.

Grafik işlemci çalışma frekansının 850MHz olduğu açıklanan Radeon HD 5870 modelinde 5.2GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verileceğini açıklandı. 1600x paralel işlem birimiyle donatılan ve 150GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip olduğu belirtilen Radeon HD 5870 modelinin bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 180 Watt güç çektiği ifade ediliyor.

Özellikle bekleme durumundaki güç tüketimi, Radeon HD 4870 modeliyle kıyaslandığında ciddi şekilde geliştirildiği gözlemlenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinin yerini alacağı Radeon HD 4870 modelinden uygulamasına göre iki kata varan oranda daha hızlı olacağı da yine gelen haberler arasında. Radeon HD 5870'in satışına 22 Eylül ile birlikte başlanması bekleniyor.