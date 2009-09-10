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Ve ATi Radeon HD 5870'in teknik özellikleri açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi tarafından resmi tanıtımının bugün yapılması ve ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ve Radeon HD 5870 modeli için resmi detaylar netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun 2.1 milyar ile bir önceki jenerasyonda kullanılan RV770 GPU'sundan iki kat daha fazla transistöre sahip olduğu bildiriliyor.

Grafik işlemci çalışma frekansının 850MHz olduğu açıklanan Radeon HD 5870 modelinde 5.2GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verileceğini açıklandı. 1600x paralel işlem birimiyle donatılan ve 150GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip olduğu belirtilen Radeon HD 5870 modelinin bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 180 Watt güç çektiği ifade ediliyor.

Özellikle bekleme durumundaki güç tüketimi, Radeon HD 4870 modeliyle kıyaslandığında ciddi şekilde geliştirildiği gözlemlenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinin yerini alacağı Radeon HD 4870 modelinden uygulamasına göre iki kata varan oranda daha hızlı olacağı da yine gelen haberler arasında. Radeon HD 5870'in satışına 22 Eylül ile birlikte başlanması bekleniyor.


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tanerergul 10 yıl
Bende onu diyorum zaten çoğu ps3 oyunu daha 1080p ye dahi ulaşamıyor PS3 çözünürlük konusunda yaya kaldı biraz...
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TÜRK@ 10 yıl
bu nedir böyle birsürü monitör.arada kocaman kocaman kenarları monitörlerin


nerede tek monitör testleri vantage,2006,crysis vs
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tanerergul 10 yıl
Ps3ün 1080 p/i oyun oynatmasını bekleyenler varsa hala , bu resimleri görünce; ps3 satıp pc mi toplasam diye düşünecekler :)
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Hobar 10 yıl
tanerergul

Ps3ün 1080 p/i oyun oynatmasını bekleyenler varsa hala , bu resimleri görünce; ps3 satıp pc mi toplasam diye düşünecekler :)

ps3 de çoğu oyun 1080 p değil ki zaten. özellikle multi platform olanlar. ama bunun da ne kadar gerekli olduğu tartışılır


edit:
bunun derken 6 monitörün oyunlarda kullanılmasından bahsediyorum. ps3 de 1080p gerekli değil gibi bi anlam çıkmış yazdıklarımdan
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hasanart 10 yıl
Fudzilla'daki H.A.W.X. tanıtımında En altta yazmışlar zaten
"It sounds cool, but we are not sure who would need and want something like this."
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St Batuhan 10 yıl
adacay niye böyle düsündün merak ettim ama ben 16 yasında bir gencim ve ailemde zengin değil ama ben bile evde 2 monitör kullanıyorum kaldı ki daha fazla bile düsünebiliyorum rahatca ama bunun icin masanın arkasının falan cıkartılması [raflı kısım var] gerektigi icin malesef iptal ediyorum tabi. En kötü ihtimalle simulasyon oynayanlar icin cok kolay ve güzel bir sekilde gerceklestirilecek hayal [kalkar kisi 2. elden monitör de alabilir] he 6 tane direk almazsın su an ilerde alırsın belki :D
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adacay 10 yıl
İşte ATI 10 Eylül Tanıtımı


Kaynaklar: pcper.com/... hardocp.com/...

13:00 Katılımcılar yavaş yavaş USS Hornet Savaş Gemisi'nin yolunu tutuyorlar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


AMD etkinliğe katılanlara usb bellekler içerisinde tanıtım resimleri veriyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


13:22 AMD etkileyici bir müzik eşiliğinde USS Hornet'te 6 panelli sistemini gösteriyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


13:25 3 projektörlü devasa bir sistemle AMD bazı oyun gösterimleri yapıyor.

13:30 ve yan odada..

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Tek bir bilgisayar tarafından beslenen 24 ekran!!!

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13:35 AMD bu teknoloji ve video konferans yazılımı ile neler yapılabileceğinden bahsediyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


13:40 Tekrar oyunlara dönüyoruz. Karşımızda Crytek'ten Mike Gamble.

13:41 Bize 3 projektörlü sistemde CryEngine 3'ün bir demosunu gösteriyor. O da nesi !!!

Yeni motorlarının sadece tekdüze yüksek çözünürlüğü vermek yerine kullanıcılara çoklu monitörler için ayarlar da sunacağından bahsediyor.

İşte devasa çözünürlüklerde Crysis:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


13:43 Bu etkileyici gösterimin ardından nefesleri kesilen katılımcılar sahneye AMD'nin Neil Robinson'unun çıkışına tanık oluyorlar. Bu eleman Quakecon'da DX11 ile alakalı bilgilendirme yapan kişi.

13:46 Önemle beklenen bir bilgi daha gün ışığına çıkıyor.
AMD yeni nesil GPU'sunun 2008 Temmuzunda çıkardığı 4870'den %250 daha hızlı olacağını söylüyor.

Bu teraflop'a göre yapılan bir hesap.

4870'in 1,2 teraflop işlem gücüne sahip olduğunu düşünürsek
5870 2,5-3 teraflop işlem gücü ile gelecek.

14:02 Microsoft yetkilisi sahneye çıkıyor ve AMD'yi ilk DX11 donanımı gösteren ekran kartı üreticisi olduğu için tebrik ediyor.

14:04 Çoklu monitörlü sistem kurulumlarında birçok kişinin aklına takılacak ilk sorun muhtemelen ekranların çerçevelerinin bu deneyimi olumsuz etkileyebileceği. Samsung'un buna bir çözümü var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Çok ince kenarlara sahip ve çalışma led'i olmayan monitörler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



14:08 Basın için soru cevap kısmına geçiliyor.

Ayrıntılı bilgi için:

translate.google.com/...

hardocp.com/...


Şimdilik bu kadar arkadaşlar.
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kenan109 10 yıl
GT300'ün yanından mı geldin?
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ogkasa 10 yıl
arkadaşlar sadece güç tüketimi konusunda bu sloganlarını bi nebze olsun doğrulamıs durumdalar. performans 2 3 kata kadar çıkıp güç tüketimi bu kadar düşmesi ve fiyatının bu seviyelerde olması benim açımdan gerçekten mükemmel. hatta mükemmel ötesi. çünkü güç tüketimi faturaya ciddi şekilde yansıyordu. bide ben pc yi geceleri download için açık bırakıyorum . benim açımdan gayet başarılı olmus AMD
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IgorStravinsky 10 yıl
Bence de öyle. En azından TT 470w powerım gene yeter HD 5850'ye inş.
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lastingend 10 yıl
eğer bant genişliği bu şekildeyse gerçekten kart tam bir fiyasko şeklinde olacak. aslında güç tüketimi falan iyi ama hani amd nin dediği gibi gözlerinize inanamayacaksınız olayı yok yani.
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ABSOLUT 10 yıl

lastingend

eğer bant genişliği bu şekildeyse gerçekten kart tam bir fiyasko şeklinde olacak. aslında güç tüketimi falan iyi ama hani amd nin dediği gibi gözlerinize inanamayacaksınız olayı yok yani.



Niye bukadar emin konuşuyorsun?Test vs. gördün mü ki?

Herşey bantgenişliği olsaydı 512bit GDDR4 bellekli 128GB/s genişliğe sahip 2900XT iş yapardı.

Bence test sonucu görmeden bukadar iddialı konuşmayın.AMD-ATI'nın bunu göz ardı edecek hali yok ya...
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rabbitweed 10 yıl
@poopsy
catalyst control panelden AF'yi default settinge yani "application setting" e getirip oyuna girersen o pixellesen golgelerin gittigini de gorursun
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poopsy 10 yıl
Anisotropic filtering ile alakası yok,olamaz zaten ki bu sorun shadow mapping tekniğinde gölge yumuşatma için nvidia patentli PCF teknolojisi kullanılmasından kaynaklanıyor.
Doğal olarak ati kartlar düzgün renderleyemiyor gölgeleri.Birçok oyunda örneklerini görebilirsiniz.
Umarım bi şekilde düzeltirler yeni seride...
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Ehlika 10 yıl
bu linkte ayrıbtılı resimler mevcut beareyes.com.cn/...
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fatihcanery 10 yıl
şükür ya sonunda açıklandı :) merakla bekliyorduk,ama resmi tanıtım yapılsın daha gözlerimize inanamayacağımız birsey görmedim ben.ama güç konusunda baya yol katetmişler doğruysa
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ABSOLUT 10 yıl
fatihcanery

şükür ya sonunda açıklandı :) merakla bekliyorduk,ama resmi tanıtım yapılsın daha gözlerimize inanamayacağımız birsey görmedim ben.ama güç konusunda baya yol katetmişler doğruysa



Evet güç konusunda 100%'den fazla başarım yakaladı AMD-ATI.Zira her özellik iki katına çıkmasına rağmen HD4890'ın yük altında 190w boşta 40w çekmesine karşın HD5870 yükte 180w boşta 28w gibi süper değerlere ulaşmış.

Yani bazıları konuşup duruyordu,ATİ'nin mimarisi ortada,yenilik yok ''sadece'' herşeyi iki katına çıkararaklar,asıl bomba Nvidia'nın GT300 olacak diye.

Onlar bir çıksın ortaya bakalım,bu verimlikteki artışı açıklasınlar,hani ATI'nın herşeyi ''ortada'' idi ya...
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