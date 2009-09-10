Ve ATi Radeon HD 5870'in teknik özellikleri açıklandı

AMD-ATi tarafından resmi tanıtımının bugün yapılması ve ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ve Radeon HD 5870 modeli için resmi detaylar netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun 2.1 milyar ile bir önceki jenerasyonda kullanılan RV770 GPU'sundan iki kat daha fazla transistöre sahip olduğu bildiriliyor.
Grafik işlemci çalışma frekansının 850MHz olduğu açıklanan Radeon HD 5870 modelinde 5.2GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verileceğini açıklandı. 1600x paralel işlem birimiyle donatılan ve 150GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip olduğu belirtilen Radeon HD 5870 modelinin bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 180 Watt güç çektiği ifade ediliyor.
Özellikle bekleme durumundaki güç tüketimi, Radeon HD 4870 modeliyle kıyaslandığında ciddi şekilde geliştirildiği gözlemlenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinin yerini alacağı Radeon HD 4870 modelinden uygulamasına göre iki kata varan oranda daha hızlı olacağı da yine gelen haberler arasında. Radeon HD 5870'in satışına 22 Eylül ile birlikte başlanması bekleniyor.
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nerede tek monitör testleri vantage,2006,crysis vs
ps3 de çoğu oyun 1080 p değil ki zaten. özellikle multi platform olanlar. ama bunun da ne kadar gerekli olduğu tartışılır
edit:
bunun derken 6 monitörün oyunlarda kullanılmasından bahsediyorum. ps3 de 1080p gerekli değil gibi bi anlam çıkmış yazdıklarımdan
"It sounds cool, but we are not sure who would need and want something like this."
Kaynaklar: pcper.com/... hardocp.com/...
13:00 Katılımcılar yavaş yavaş USS Hornet Savaş Gemisi'nin yolunu tutuyorlar.
AMD etkinliğe katılanlara usb bellekler içerisinde tanıtım resimleri veriyor.
13:22 AMD etkileyici bir müzik eşiliğinde USS Hornet'te 6 panelli sistemini gösteriyor.
13:25 3 projektörlü devasa bir sistemle AMD bazı oyun gösterimleri yapıyor.
13:30 ve yan odada..
Tek bir bilgisayar tarafından beslenen 24 ekran!!!
13:35 AMD bu teknoloji ve video konferans yazılımı ile neler yapılabileceğinden bahsediyor.
13:40 Tekrar oyunlara dönüyoruz. Karşımızda Crytek'ten Mike Gamble.
13:41 Bize 3 projektörlü sistemde CryEngine 3'ün bir demosunu gösteriyor. O da nesi !!!
Yeni motorlarının sadece tekdüze yüksek çözünürlüğü vermek yerine kullanıcılara çoklu monitörler için ayarlar da sunacağından bahsediyor.
İşte devasa çözünürlüklerde Crysis:
13:43 Bu etkileyici gösterimin ardından nefesleri kesilen katılımcılar sahneye AMD'nin Neil Robinson'unun çıkışına tanık oluyorlar. Bu eleman Quakecon'da DX11 ile alakalı bilgilendirme yapan kişi.
13:46 Önemle beklenen bir bilgi daha gün ışığına çıkıyor.
AMD yeni nesil GPU'sunun 2008 Temmuzunda çıkardığı 4870'den %250 daha hızlı olacağını söylüyor.
Bu teraflop'a göre yapılan bir hesap.
4870'in 1,2 teraflop işlem gücüne sahip olduğunu düşünürsek
5870 2,5-3 teraflop işlem gücü ile gelecek.
14:02 Microsoft yetkilisi sahneye çıkıyor ve AMD'yi ilk DX11 donanımı gösteren ekran kartı üreticisi olduğu için tebrik ediyor.
14:04 Çoklu monitörlü sistem kurulumlarında birçok kişinin aklına takılacak ilk sorun muhtemelen ekranların çerçevelerinin bu deneyimi olumsuz etkileyebileceği. Samsung'un buna bir çözümü var.
Çok ince kenarlara sahip ve çalışma led'i olmayan monitörler.
14:08 Basın için soru cevap kısmına geçiliyor.
Ayrıntılı bilgi için:
translate.google.com/...
hardocp.com/...
Şimdilik bu kadar arkadaşlar.
Niye bukadar emin konuşuyorsun?Test vs. gördün mü ki?
Herşey bantgenişliği olsaydı 512bit GDDR4 bellekli 128GB/s genişliğe sahip 2900XT iş yapardı.
Bence test sonucu görmeden bukadar iddialı konuşmayın.AMD-ATI'nın bunu göz ardı edecek hali yok ya...
catalyst control panelden AF'yi default settinge yani "application setting" e getirip oyuna girersen o pixellesen golgelerin gittigini de gorursun
Doğal olarak ati kartlar düzgün renderleyemiyor gölgeleri.Birçok oyunda örneklerini görebilirsiniz.
Umarım bi şekilde düzeltirler yeni seride...
Evet güç konusunda 100%'den fazla başarım yakaladı AMD-ATI.Zira her özellik iki katına çıkmasına rağmen HD4890'ın yük altında 190w boşta 40w çekmesine karşın HD5870 yükte 180w boşta 28w gibi süper değerlere ulaşmış.
Yani bazıları konuşup duruyordu,ATİ'nin mimarisi ortada,yenilik yok ''sadece'' herşeyi iki katına çıkararaklar,asıl bomba Nvidia'nın GT300 olacak diye.
Onlar bir çıksın ortaya bakalım,bu verimlikteki artışı açıklasınlar,hani ATI'nın herşeyi ''ortada'' idi ya...