Ve Intel, Atom işlemcisiyle akıllı telefon pazarında: LG GW990

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2009 yılında kriz dinlemeyerek yüksek satış rakamlarına ulaşan akıllı telefon pazarı hızlı büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Bazı pazar araştırmalarına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde satılacak telefonların çok büyük bir kısmı akıllı telefon formunda olacak dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi pazar hızlı bir şekilde büyüyecek. İşte bu büyüme potansiyeli endüstri devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yakın zamanda dünya devi pek çok bilgisayar üreticisi akıllı telefon pazarına adım atmış son olarak Nexus One modeliyle Google da oyuna dahil olmuştu. ARM tabanlı işlemci ve platform çözümlerinin hakim olduğu akıllı telefon pazarında dengelerin değişmesi bekleniyor çünkü Intel ve LG yaptıkları resmi açıklamıyla dünyanın Atom işlemcili ilk telefonunu resmiyete kavuşturdular.

LG'nin GW990 adını verdiği yeni telefonu Intel'in Moorestown platformunu temel alıyor ve 4.8-inç boyutunda panoramik ekrana sahip. İşletim sistemi olarak Intel öncülüğünde geliştirilen Linux tabanlı Moblin platformunun akıllı telefonlara özel versiyonunu kullanan LG GW990, yüksek tanımlı videoları oynatabildiği gibi 3D oyun deneyimi de sunacak. Resmi olarak açıklanan özellikleri arasında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dijital pusula, HSPA radyo, PC seviyesinde gelişmiş internet deneyimi, WiFi, aGPS gibi detaylara yer verilen telefon 1850mAh pil ile sunulacak. Akıllı telefonlar için işlemci geliştiren Xscale bölümünü birkaç yıl önce Marvell firmasına satan Intel, Atom işlemci ailesiyle pazara yeniden dönüyor ve akıllı telefonda en yüksek performanslı platform çözümünü sunmayı hedefliyor.

Moorestown platformuyla Intel'in sunacağı performanstan kimse şüphe duymuyor ancak yeni telefonunun pil süresi ne kadar olacak sorusunun cevabını ise herkes bekliyor.

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Üstte: LG GW990 çoklu görev desteği de sunuyor. Altta: Panoramik ekranla PC seviyesinde internet deneyimi vaat ediyor.