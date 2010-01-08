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Ve Intel, Atom işlemcisiyle akıllı telefon pazarında: LG GW990

9 yıl
18,5b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Intel, Atom işlemcisiyle akıllı telefon pazarında: LG GW990
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2009 yılında kriz dinlemeyerek yüksek satış rakamlarına ulaşan akıllı telefon pazarı hızlı büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Bazı pazar araştırmalarına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde satılacak telefonların çok büyük bir kısmı akıllı telefon formunda olacak dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi pazar hızlı bir şekilde büyüyecek. İşte bu büyüme potansiyeli endüstri devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yakın zamanda dünya devi pek çok bilgisayar üreticisi akıllı telefon pazarına adım atmış son olarak Nexus One modeliyle Google da oyuna dahil olmuştu. ARM tabanlı işlemci ve platform çözümlerinin hakim olduğu akıllı telefon pazarında dengelerin değişmesi bekleniyor çünkü Intel ve LG yaptıkları resmi açıklamıyla dünyanın Atom işlemcili ilk telefonunu resmiyete kavuşturdular.

LG'nin GW990 adını verdiği yeni telefonu Intel'in Moorestown platformunu temel alıyor ve 4.8-inç boyutunda panoramik ekrana sahip. İşletim sistemi olarak Intel öncülüğünde geliştirilen Linux tabanlı Moblin platformunun akıllı telefonlara özel versiyonunu kullanan LG GW990, yüksek tanımlı videoları oynatabildiği gibi 3D oyun deneyimi de sunacak. Resmi olarak açıklanan özellikleri arasında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dijital pusula, HSPA radyo, PC seviyesinde gelişmiş internet deneyimi, WiFi, aGPS gibi detaylara yer verilen telefon 1850mAh pil ile sunulacak. Akıllı telefonlar için işlemci geliştiren Xscale bölümünü birkaç yıl önce Marvell firmasına satan Intel, Atom işlemci ailesiyle pazara yeniden dönüyor ve akıllı telefonda en yüksek performanslı platform çözümünü sunmayı hedefliyor.

Moorestown platformuyla Intel'in sunacağı performanstan kimse şüphe duymuyor ancak yeni telefonunun pil süresi ne kadar olacak sorusunun cevabını ise herkes bekliyor.

Ve Intel, Atom işlemcisiyle akıllı telefon pazarında: LG GW990
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Ve Intel, Atom işlemcisiyle akıllı telefon pazarında: LG GW990
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Üstte: LG GW990 çoklu görev desteği de sunuyor. Altta: Panoramik ekranla PC seviyesinde internet deneyimi vaat ediyor.


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sotoxs 9 yıl
lg netbooktaki işlemcileri tlf takacak. netbooklara da daha iyi bişey takar umarım.
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KayhanKaan 9 yıl
Eğer boyut olarak HTC HD2 den daha büyük olursa bence tutmaz.
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Guest-BDE369A63 9 yıl
Bu ilerlemenin yonu x86 tabanli islemci ve isletim sistemine sahip cep telefonlaridir.Artik genis yuksek cozunurluklu tus kullanilmayan ekranlarin standartlasmasi gerekiyor
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feneryol 9 yıl
ekran geniş,çözünürlük iyi,özellikler fazla tamam da;ince uzun bir telefonu neremizde nasıl taşıyacağız?
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OverClocK1ng 9 yıl
Bir de şunu anlamıyorum. Yukarıdaki telefonda 1850mAh yani tabiri caizse hayvan gibi pil kullanılıyor. Normal telefonlara neden o kadar pil takıp ta şarj süresini 4-5 gün daha uzatmıyorlar anlamıyorum.
Benim telefonumda 1200mAh pil var. Şarjı en az 5 gün gidiyor. 1850 olsa 9-10 gün gider. Varsın 20-30 Gram daha ağır olsun.
Neden böyle birşey yapmıyorlar anlamıyorum. Bilen varsa açıklarsa sevinirim.
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oktay555 9 yıl
OverClocKing

Bir de şunu anlamıyorum. Yukarıdaki telefonda 1850mAh yani tabiri caizse hayvan gibi pil kullanılıyor. Normal telefonlara neden o kadar pil takıp ta şarj süresini 4-5 gün daha uzatmıyorlar anlamıyorum.

Benim telefonumda 1200mAh pil var. Şarjı en az 5 gün gidiyor. 1850 olsa 9-10 gün gider. Varsın 20-30 Gram daha ağır olsun.

Neden böyle birşey yapmıyorlar anlamıyorum. Bilen varsa açıklarsa sevinirim.


Onlar da seninle tam ters mantık düşünüyorlar. Varsın birkaçgün az gitsin ama daha küçük olsun, kaba görünmesin mantığı. Batarya süresinden feragat edip telefonun kibar ve şık görünmesini isteyecek kişilerin sayısı, estetikten feragat edip batarya süresini %30-40 daha uzun isteyecek kişilerin sayısından çok çok daha fazla olduğu için üreticinin seçimi de bu yönde oluyor.
Ama tabiki üreticiler senin mantığındaki müşterileri de ihmal etmiyorlar, batarya süresi senin için bu kadar önemliyse yüksek batarya performansına sahip sana uygun modeller de var.
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CoreXXX 9 yıl
telfonda atom. ilginç valla.
nedense lg nin telefonlarına bi türlü ben ısınamadım bi önyargı oluştu.htc ler çok daha güzel bence
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kerrar12 9 yıl
intelli LG, kafam karıştı androidli arena max alacaktım, şimdi bide bu çıktı. Ama birşeyden kesin eminim illaki LG! :-)
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DH Misafiri 9 yıl
ben hep akıllı tlf kullandım ve wm 5 den beri kullanıyorum memnunum symbian da bana çok basit geliyo ne varsa windows mobilede var?
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deniz_sea 9 yıl
ben yinede bekleyip htc hd2 alıcam ama :)
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grafiker 9 yıl
bu sene akıllı telefonların yılı olacak galiba
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Vipracing 9 yıl
Tam yazmaya hazırlanıyordum bir bakayım dedim iyikide bakmışım
Emeğine sağlık.

Cihaz BL40 Chocalate'ın hormonlu hali gibi.Sanırım cihazı tam hazır edemediler ya'da benim gözümden kaçırdığım şeyler var.Zira Moblin ve bildiğimiz S class arayüzü (Yada moblin makyajı) birbirine girmiş.Bu sene cep bilgisayarı/mobil cihazlar konusunda enteresan bir yıl olucak gibi görünüyor.

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