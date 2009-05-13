Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve Intel'e 1.45 milyar dolar ceza kesildi

Avrupa Komisyonu, Intel'in pazardaki hakim pozisyonunu illegal olarak kullandığına karar verdi ve Intel'e 1.45 milyar dolar ceza kesti!
10 yıl
10,9b
1
123
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ve Intel'e 1.45 milyar dolar ceza kesildi
Tam Boyutta Gör

Yarıiletken dünyasının sonucunu merakla beklediği dava karara bağlandı ve Intel, Avrupa Komisyonu tarafından tam 1.06 milyar Avro'luk cezaya çarptırıldı. Komisyonun uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı anti-tröst ihlaliyle ilgili soruşturma sonucunda, Intel'in işlemci pazarındaki hakim pozisyonunu rakibi AMD'nin aleyhine kullanarak, ilgili yasalara aykırı hareket ettiğinin saptandığı açıklandı. Avrupa Komisyonu tarafından özel bir şirkete verilen en yüksek para cezası olduğu açıklanan 1.06 milyar Avro ya da başka bir deyişle 1.45 milyar dolarlık cezaya ek olarak Intel'in bir an önce tüm illegal aktivitilerine son vermesinin gerektiği de karar bağlamında açıklanan bir diğer önemli detay olarak öne çıkıyor.

Verilen karara göre, Intel'in Ekim 2002 ve Aralık 2007 tarihleri arasında bilgisayar üreticilerine bütünüyle veya kısmen gizli indirim yaptığı ve hazırladıkları sistemlerde Intel işlemci kullanmalarını sağladığı belirtiliyor. Ayrıca Intel'in Avrupa'nın en büyük elektronik zincirlerinden birisi olan MediaMarkt'a sadece Intel tabanlı sistemlerin satılması için doğrudan ödeme yaptığına da yine karar metninde yer verildiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu verdiği kararda yasalara aykırı tutum ve davranışların hem rekabetin hem de yenilikçiliğin önünü kapadığına vurgu yaparken, CPU indirimlerine karşı olmadığını ancak bu konuda atılacak adımların pazar koşullarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes yaptığı açıklamasında Intel'in cezaya neden olan tutumları nedeniyle rakibi AMD'yi pazar dışına iterek milyonlarca Avrupalı kullanıcıya zarar verdiğini ve Avrupa Komisyonu'nun anti-tröst yasalarına aykırı uygulamalara tolerans göstermeyeceğini açıkladı. Bu arada kararın resmi olarak Intel'i iletilmesinden sonraki üç ay içerisinde işlemci devinin bahsi geçen 1.45 milyar dolarlık cezaya ödemesi gerektiği bildiriliyor. Önce yazılım devi Microsoft şimdi de işlemci pazarının yaklaşık %80'inini elinde tutan Intel. Anti-tröst yasalarının uygulanması konusunda oldukça hassas olan Avrupa Komisyonu, tarihinin en büyük cezasını keserek aynı zamanda caydırıcı bir etki de yaratacak gibi görünüyor.

Güncelleme (14:15): Intel tepe yöneticisi (CEO) Paul Otelli'ni, Avrupa Komisyonu'nun verdiği kararı temyize götürecekleri yönünde bir açıklama yaparken, karara nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen AMD cephesinden EMEA bölgesi üst yöneticisi Giuliano Meroni, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı ile kontrolün baştan çıkartıcı bir tekelciden bilgisayar üreticilerine, perakende satıcılarına ve tüm bilgisayar kullanıcılarına geçtiğini belirtti.

Güncelleme -2 (17:27): Intel tepe yöneticis (CEO) Paul Otelli'nin, konuya ilişkin açıklaması;

"Intel olarak bu karara itiraz edeceğiz. Söz konusu kararın yanlış olduğuna ve çok yüksek rekabetin yaşandığı, sürekli yenilikçilik, gelişmiş ürün performansı ve aynı zamanda uygun fiyatlar gerektiren mikroişlemci pazarının gerçeklerini görmezden geldiğine inanıyoruz. Tüketiciler söz konusu durumdan hiç bir şekilde zarar görmemişlerdir. Intel temyize başvuracaktır."

"Uygulamalarımızın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu düşünmüyoruz. Bir firma satışlarda öne geçerken diğerinin geride kalması, yalnızca iki büyük tedarikçinin bulunduğu rekabetçi bir pazarın doğal sonucudur. Komisyon’un Rekabetten Sorumlu Kurulu, bu karardaki iddiaların aksini ortaya koyan çok önemli kanıtları kabul etmemiş veya görmezden gelmiştir. Bizler, bu kanıtların, bir firmanın iyi işler yaptığında pazar tarafından ödüllendirildiğini, yapmadığında ise pazarın buna göre bir tutum sergilediğine inanıyoruz."

"Intel hiç bir zaman maliyetinin altına satış yapmamıştır. Bunun yerine, düzenli olarak yenilikçiliğe, üretime ve lider teknolojiler geliştirmeye yatırım yapmıştır. Sonuçta, yüksek miktarlarda üretim yapabilen dünyanın lider mikroişlemci üreticisi olarak, ürünlerimizin fiyatlarını düşürebiliyor, son derece rekabetçi bir pazarda rekabet edebiliyor ve tüm bu avantajları tüketicilere yansıtabiliyoruz."

"Bu konudaki belirgin bakış açımıza rağmen, temyiz sürecinde Komisyon ile birlikte uyum içinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz. Son olarak, Intel’in, Avrupa’ya ve dünyaya, endüstrinin en iyi işlemcilerini daha düşük fiyatlarla sağlamak adına ürün ve teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğini bir kez daha hatırlatmak isterim."

Güncelleme-3 (17:32): Avrupa Komisyonu kararına yönelik AMD'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor;

"Bugünkü karar, gerçek anlamda rekabetçi bir pazar oluşturmaya yönelik önemli bir adım," diyen AMD CEO'su Dirk Meyer, şöyle devam etti: "AMD, teknolojide yenilikçiliğin sürekli lideri olarak, Intel'in hakimiyetindeki bir dünyadan, tüketicilerin yönetimindeki bir dünyaya geçişi sabırsızlıkla beklemektedir."

AMD Hukuk Müşaviri Tom McCoy ise şunları söyledi: "Avrupa Komisyonu, kapsamlı bir soruşturmadan sonra tek bir karara vardı: Intel yasaları çiğnemiş, tüketiciler zarar görmüştür.  Bu kararla, sektörümüz Intel’in tekelciliğiyle şişirdiği fiyatların aşağı çekilmesiyle yarar görürken, Avrupa tüketicileri de daha çok seçenek, değer ve yenilikten yarar sağlayacaktır."


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkemin 8 yıl
arkadaşlar intel israil menşeiyli bir firma , hayatta herşey cpu değil , özellikle ticari amaçlı ve kamuda kullanılan pc lerde intel kullanmanın hiç bir getirisi yok , piyasada dengeyi alıcılar oluşturur , bugün türk mallarını boykot ediyor israil - biz se daha fazla nasıl intel satarızın derdindeyiz , yazıktır neresinden bakarsanız bakın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkemin 8 yıl
arkadaşlar telekom kullanıcısıydım uzun dönem , kablo nete geçtim işimi görüyor tatminkar bir ücret ödüyorum , şimdi birinternet var sabancının sanırım , isterseniz bir araştırın fiyatları gayet iyi , telekoma tapkinizi bu şekilde gösterebilirsiniz , oraya buraya şikayetten çok daha etkili olur inanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arphenion 10 yıl
Bu arada Opteron 165, Msi K8N, 2gb ddr ram ve 8800gt kullanıyorum. Çoklu program açtığımda da, herhangi güncel bir oyunu 1680*1050 çözünürlükte orta-yüksek ayarlarla oynadığımda da problem yaşamıyorum. Gözüm ne phenom 2'de ne de nehalem'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arphenion 10 yıl
Cezayı yediler ama hala Nvidia'nın ION teknolojisinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu arada bizim memleketimizde de toplanıp Türk Telekom'a bir dava açsak !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peugeot_406 10 yıl
afiyet olsun intel e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman156 10 yıl
İyi oldu. Adamlar hher konferansta birçok kamu kuruluşuna ürün verdiğini söylüyordu. Tabi sen bayiyi toptancıyı silip en dip fiyatlardan veriyorsun. Daha beter olsunlar. AMD bişiler yapmalı çok geri planda kaldı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leaxsis 10 yıl
bu ceza gene kullanıcıya vuracak hem intel işlemcilere zam yapıcak acısını bizden cıkarıcak hemde....
keşke amd de aracı firmalara gitse intel satmayın indirimli vereyim dese !
sonra intel gitse daha uygun fiyata verse en uygun ve en iyi performansı veren firma kazansa.Sonuç olarak rekabet bu çevremize baktığımızda kolayca görebiliriz her firma kendi malı satılsın dier mallar satılmasın diye cabalıyor ortaya büyük bir rekabet ve fiyat indirimi cıkıyor.en uygun en iyiyi veren satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leaxsis 10 yıl
iyi oldu bende intel kullanıcısıyım ama amd nin yaptığı o kadar iyi işten sonra her oyunun basında her sistemde nerdeyse INTEL yazması çok ilginç bitane oyun gösterin acılısında amd yazan :D bu normal deil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peaceonearth 10 yıl
inanılmaz sevindim !!!
umarım aklı başına gelirde böyle milleti kazıklamasın hem fiyatıyla hemde sözde kalite ve performansıyla !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seagate1tb 10 yıl
iş alanında dünyanın en zengin firması bu para onların yanında nedirki bizim bakkaldan çerez almaya benzer onlarda....intel zaten israillilerin onlardaki para hiç kimsede yok zaten birçok sektörün gelirleri onlara akıyor.....afiyet olsun intel ailesine.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10860 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ceza, tekel ve
4 etiket daha cpu avrupa komisyonu İşlemci amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim