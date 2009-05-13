Ve Intel'e 1.45 milyar dolar ceza kesildi

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Yarıiletken dünyasının sonucunu merakla beklediği dava karara bağlandı ve Intel, Avrupa Komisyonu tarafından tam 1.06 milyar Avro'luk cezaya çarptırıldı. Komisyonun uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı anti-tröst ihlaliyle ilgili soruşturma sonucunda, Intel'in işlemci pazarındaki hakim pozisyonunu rakibi AMD'nin aleyhine kullanarak, ilgili yasalara aykırı hareket ettiğinin saptandığı açıklandı. Avrupa Komisyonu tarafından özel bir şirkete verilen en yüksek para cezası olduğu açıklanan 1.06 milyar Avro ya da başka bir deyişle 1.45 milyar dolarlık cezaya ek olarak Intel'in bir an önce tüm illegal aktivitilerine son vermesinin gerektiği de karar bağlamında açıklanan bir diğer önemli detay olarak öne çıkıyor.

Verilen karara göre, Intel'in Ekim 2002 ve Aralık 2007 tarihleri arasında bilgisayar üreticilerine bütünüyle veya kısmen gizli indirim yaptığı ve hazırladıkları sistemlerde Intel işlemci kullanmalarını sağladığı belirtiliyor. Ayrıca Intel'in Avrupa'nın en büyük elektronik zincirlerinden birisi olan MediaMarkt'a sadece Intel tabanlı sistemlerin satılması için doğrudan ödeme yaptığına da yine karar metninde yer verildiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu verdiği kararda yasalara aykırı tutum ve davranışların hem rekabetin hem de yenilikçiliğin önünü kapadığına vurgu yaparken, CPU indirimlerine karşı olmadığını ancak bu konuda atılacak adımların pazar koşullarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes yaptığı açıklamasında Intel'in cezaya neden olan tutumları nedeniyle rakibi AMD'yi pazar dışına iterek milyonlarca Avrupalı kullanıcıya zarar verdiğini ve Avrupa Komisyonu'nun anti-tröst yasalarına aykırı uygulamalara tolerans göstermeyeceğini açıkladı. Bu arada kararın resmi olarak Intel'i iletilmesinden sonraki üç ay içerisinde işlemci devinin bahsi geçen 1.45 milyar dolarlık cezaya ödemesi gerektiği bildiriliyor. Önce yazılım devi Microsoft şimdi de işlemci pazarının yaklaşık %80'inini elinde tutan Intel. Anti-tröst yasalarının uygulanması konusunda oldukça hassas olan Avrupa Komisyonu, tarihinin en büyük cezasını keserek aynı zamanda caydırıcı bir etki de yaratacak gibi görünüyor.

Güncelleme (14:15): Intel tepe yöneticisi (CEO) Paul Otelli'ni, Avrupa Komisyonu'nun verdiği kararı temyize götürecekleri yönünde bir açıklama yaparken, karara nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen AMD cephesinden EMEA bölgesi üst yöneticisi Giuliano Meroni, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı ile kontrolün baştan çıkartıcı bir tekelciden bilgisayar üreticilerine, perakende satıcılarına ve tüm bilgisayar kullanıcılarına geçtiğini belirtti.

Güncelleme -2 (17:27): Intel tepe yöneticis (CEO) Paul Otelli'nin, konuya ilişkin açıklaması;

"Intel olarak bu karara itiraz edeceğiz. Söz konusu kararın yanlış olduğuna ve çok yüksek rekabetin yaşandığı, sürekli yenilikçilik, gelişmiş ürün performansı ve aynı zamanda uygun fiyatlar gerektiren mikroişlemci pazarının gerçeklerini görmezden geldiğine inanıyoruz. Tüketiciler söz konusu durumdan hiç bir şekilde zarar görmemişlerdir. Intel temyize başvuracaktır."



"Uygulamalarımızın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu düşünmüyoruz. Bir firma satışlarda öne geçerken diğerinin geride kalması, yalnızca iki büyük tedarikçinin bulunduğu rekabetçi bir pazarın doğal sonucudur. Komisyon’un Rekabetten Sorumlu Kurulu, bu karardaki iddiaların aksini ortaya koyan çok önemli kanıtları kabul etmemiş veya görmezden gelmiştir. Bizler, bu kanıtların, bir firmanın iyi işler yaptığında pazar tarafından ödüllendirildiğini, yapmadığında ise pazarın buna göre bir tutum sergilediğine inanıyoruz."



"Intel hiç bir zaman maliyetinin altına satış yapmamıştır. Bunun yerine, düzenli olarak yenilikçiliğe, üretime ve lider teknolojiler geliştirmeye yatırım yapmıştır. Sonuçta, yüksek miktarlarda üretim yapabilen dünyanın lider mikroişlemci üreticisi olarak, ürünlerimizin fiyatlarını düşürebiliyor, son derece rekabetçi bir pazarda rekabet edebiliyor ve tüm bu avantajları tüketicilere yansıtabiliyoruz."



"Bu konudaki belirgin bakış açımıza rağmen, temyiz sürecinde Komisyon ile birlikte uyum içinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz. Son olarak, Intel’in, Avrupa’ya ve dünyaya, endüstrinin en iyi işlemcilerini daha düşük fiyatlarla sağlamak adına ürün ve teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğini bir kez daha hatırlatmak isterim."



Güncelleme-3 (17:32): Avrupa Komisyonu kararına yönelik AMD'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor;

"Bugünkü karar, gerçek anlamda rekabetçi bir pazar oluşturmaya yönelik önemli bir adım," diyen AMD CEO'su Dirk Meyer, şöyle devam etti: "AMD, teknolojide yenilikçiliğin sürekli lideri olarak, Intel'in hakimiyetindeki bir dünyadan, tüketicilerin yönetimindeki bir dünyaya geçişi sabırsızlıkla beklemektedir."

AMD Hukuk Müşaviri Tom McCoy ise şunları söyledi: "Avrupa Komisyonu, kapsamlı bir soruşturmadan sonra tek bir karara vardı: Intel yasaları çiğnemiş, tüketiciler zarar görmüştür. Bu kararla, sektörümüz Intel’in tekelciliğiyle şişirdiği fiyatların aşağı çekilmesiyle yarar görürken, Avrupa tüketicileri de daha çok seçenek, değer ve yenilikten yarar sağlayacaktır."