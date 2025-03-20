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    Google, AB kurallarını ihlal ettiği için 35 milyar dolar ceza alabilir

    Teknoloji devi Google, Arama ürününde Alışveriş, Oteller ve Uçuşlar hizmetlerine ayrıcalıklı muamele yapmakla suçlanıyor. Bu durum AB kurallarını ihlal ediyor ve çok sert bir ceza öngörüyor.
    Google, AB kurallarını ihlal ettiği için sert bir ceza alabilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), Google’ın Arama hizmetinde kendi Alışveriş, Oteller ve Uçuşlar platformlarını rakip karşılaştırma sitelerine göre kayırdığını ve bunun Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal ettiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun ön kararına göre Google, Play Store’daki uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif dağıtım kanallarına yönlendirmesini engelleyerek de kuralları çiğniyor.

    Google’a 35 milyar dolarlık ceza kapıda

    AB, DMA kurallarını ihlal eden şirketlere, küresel yıllık gelirlerinin yüzde 10’una kadar para cezası kesebiliyor. Alphabet’in 2024’teki 350 milyar dolarlık geliri göz önüne alındığında, potansiyel ceza 35 milyar dolara kadar çıkabilir. Ancak Google’ın bu ön karara itiraz etme veya ek düzenlemeler yaparak uyum sağlama hakkı bulunuyor.

    Avrupa Komisyonu’nun Teknoloji, Güvenlik ve Demokrasi’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Google’ın hem arama hem de uygulama mağazası politikalarının, AB’de faaliyet gösteren birçok şirketi olumsuz etkilediğini belirtti. “Alphabet’in DMA’ya tam uyum sağlaması, dijital hizmet sağlayıcıları için eşit iş ve yenilik fırsatları yaratmak açısından kritik önem taşıyor” dedi.

    Google’dan sert yanıt

    Google'ın rekabetten sorumlu kıdemli direktörü Oliver Bethell, Google'ın Avrupa'nın arama alanında yapılmasını istediği değişikliklerin “yanlış yol” olduğunu belirtirken firmanın bunu yapmaması halinde aracı sitelerdeki komisyon nedeniyle tüketicilerin daha pahalı biletlerle karşılaşacağına dikkat çekiyor.

    Google, AB’nin Play Store’a yönelik eleştirilerine de karşı çıktı. Bethell, uygulama mağazasının güvenliği korumak için belirli kurallar koyduğunu, ancak AB’nin bu düzenlemeleri değiştirmeye zorladığını belirtti. Google, Komisyon’un kendilerini ya Apple gibi kapalı bir modele yönelmeye ya da kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlar içerebilecek bağlantılara maruz bırakmaya zorladığını söylüyor.

    Gerilim artıyor

    Google’a ek olarak AB, ayrıca Apple'a iOS'u akıllı saatler, kulaklıklar ve televizyonlar gibi üçüncü taraf cihazlara daha açık hale getirmesini emretti. Bu kararlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen ülkelere ek tarifeler uygulamakla tehdit etmesinin ardından geldi. Bununla birlikte AB’nin suçlamaları kesinleşmiş değil; Google, kendini savunma hakkına sahip ve gerekirse değişiklikler yaparak süreci yönetebilir.

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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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