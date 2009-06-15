Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu

Ve Nvidia cephesinde beklenen gelişme! Firma bugün yaptığı açıklama ile ürün gamının 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 ve modeline göre GDDR5 destekli ilk grafik işlemcilerini duyurdu. Firmanın tamamı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan GeForce 200M serisi yeni mobil grafik işlemcileri, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mevcut modellere göre hem daha yüksek performans hem de daha düşük güç tüketimi gibi avantajlarla geliyorlar. Teknolojik üstünlükleriyle de bir önceki jenerasyonun önünde yer alan grafik işlem birimleri, AMD-ATi cephesinde uzun süredir dolayısıyla artık olgunlaşmış olan DirectX 10.1 ve GDDR5 desteği karşısında sıkı bir rekabete girişmeye hazırlanıyorlar. Gelin şimdi hep birlikte Nvidia'nın 40nm girişimine ve hazırlanan yeni modellere birlikte göz atalım.

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Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Mobility Radeon HD 4860 modelini endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi, 65nm ve 55nm üretim teknolojilerinden sonra 40nm üretim teknolojisine de ilk geçiş yapan isim olmayı başarak bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne sermişti. 2007 yılının Temmuz ayından beri DirectX 10.1 ve bir senedir de GDDR5 bellek desteği sunan firma performans, güç tüketimi ve maliyet odaklı üretim yaklaşımını hem masaüstü hem de mobil grafik işlemcilerine yansıtarak pazar payını arttırmayı başarmıştı. AMD-ATi'nin bu girişimleri karşısında hem 40nm üretim teknolojisine geçişi hem de yeni teknolojilere adaptasyon süreci merakla beklenen Nvidia sessizliğini bozdu.

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Nvidia'nın yeni nesil dizüstü bilgisayar GPU'ları olarak resmi lansmanını bugün gerçekleştirdiği GeForce 200M serisi, yapılan açıklamalara göre bir önceki jenerasyondan 2x kata varan oranda daha hızlı aynı zamanda %50'ye varan oranda daha az güç tüketiyorlar. 40nm üretim teknolojisinin katkısıyla aynı performans seviyesinde daha az güç tüketen veya aynı güç tüketim değerinde daha yüksek performans sunabilen yeni GPU'larda üretim maliyetleri de fabrikasyon sürecindeki nanometrik ilerlemeye bağlı olarak kullanıcılar lehine aşağı düşecek gibi görünüyor. Windows 7 uyumluluğu gözletilerek hazırlanan aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren GeForce 200M serisi mobil grafik işlem birimleri, farklı segmentler için ayrı özelliklere sahip tam 5 (beş) modelden oluşuyor.

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En güçlüsünden en ekonomik modeline doğru sırasıyla GeForce GTS 260M, GTS 250M, GT 240M, GT 230M ve G210M modellerinden oluşan 40nm üretim teknolojisine sahip GeForce 200M serisi mobil grafik işlem birimlerinden G210M modeli 64-bit bellek veri yolu desteği sunarken diğer 4 model 128- bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Ayrıca en düşük modelinde dahil GDDR3 bellek teknolojisine yer verilen GeForce G200M serisi mobil GPU ailesinde GeForce GTS 260M, GTS 250M ve GT 240M modelleri ise GDDR5 teknolojisi ile donatılmış. Giriş seviyesinde yer alan G210M modeli haricinde tamamında 1GB bellek kapasitesine yer verilen 40nm GeForce G200M serisi yeni grafik işlem birimlerinde hesaplama gücü modeline göre 396 GigaFLOP'a (GTS 260M) kadar çıkabiliyor.

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Yine modeline göre 16x - 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni GPU'ların, IDLE durumunda %50'ye varan oranda daha az güç tükettikleri belirtiliyor. GeForce 100M serisine kıyasla ortalama olarak 2 kat ancak testine göre 2.6 kata varan oranda daha yüksek performans sunabildiği belirtilen GeForce 200M serisinin en hızlı modeli, Nvidia'nın en hızlı mobil GPU unvanını ise ele geçiremiyor. Zira Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan G92 tabanlı GeForce GTX 260M/GT 280M modelleri firmanın en hızlı mobil grafik işlemcileri olarak en azından şimdilik pozisyonlarını korumayı sürdürüyolar. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10. 1 destekli GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcilerinden sonra şimdi gözler Nvidia'nın masaüstü için hazırlayacağı 40nm GPU'lar çevrilmiş durumda.