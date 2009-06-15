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Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu

Nvidia 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce 200M serisi GPU'larını duyurdu. DirectX 10.1 desteği ile gelen GPU'ların tüm detayları...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia cephesinde beklenen gelişme! Firma bugün yaptığı açıklama ile ürün gamının 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 ve modeline göre GDDR5 destekli ilk grafik işlemcilerini duyurdu. Firmanın tamamı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan GeForce 200M serisi yeni mobil grafik işlemcileri, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mevcut modellere göre hem daha yüksek performans hem de daha düşük güç tüketimi gibi avantajlarla geliyorlar. Teknolojik üstünlükleriyle de bir önceki jenerasyonun önünde yer alan grafik işlem birimleri, AMD-ATi cephesinde uzun süredir dolayısıyla artık olgunlaşmış olan DirectX 10.1 ve GDDR5 desteği karşısında sıkı bir rekabete girişmeye hazırlanıyorlar. Gelin şimdi hep birlikte Nvidia'nın 40nm girişimine ve hazırlanan yeni modellere birlikte göz atalım.

Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Mobility Radeon HD 4860 modelini endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi, 65nm ve 55nm üretim teknolojilerinden sonra 40nm üretim teknolojisine de ilk geçiş yapan isim olmayı başarak bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne sermişti. 2007 yılının Temmuz ayından beri DirectX 10.1 ve bir senedir de GDDR5 bellek desteği sunan firma performans, güç tüketimi ve maliyet odaklı üretim yaklaşımını hem masaüstü hem de mobil grafik işlemcilerine yansıtarak pazar payını arttırmayı başarmıştı. AMD-ATi'nin bu girişimleri karşısında hem 40nm üretim teknolojisine geçişi hem de yeni teknolojilere adaptasyon süreci merakla beklenen Nvidia sessizliğini bozdu.

Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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Nvidia'nın yeni nesil dizüstü bilgisayar GPU'ları olarak resmi lansmanını bugün gerçekleştirdiği GeForce 200M serisi, yapılan açıklamalara göre bir önceki jenerasyondan 2x kata varan oranda daha hızlı aynı zamanda %50'ye varan oranda daha az güç tüketiyorlar. 40nm üretim teknolojisinin katkısıyla aynı performans seviyesinde daha az güç tüketen veya aynı güç tüketim değerinde daha yüksek performans sunabilen yeni GPU'larda üretim maliyetleri de fabrikasyon sürecindeki nanometrik ilerlemeye bağlı olarak kullanıcılar lehine aşağı düşecek gibi görünüyor. Windows 7 uyumluluğu gözletilerek hazırlanan aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren GeForce 200M serisi mobil grafik işlem birimleri, farklı segmentler için ayrı özelliklere sahip tam 5 (beş) modelden oluşuyor.

Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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En güçlüsünden en ekonomik modeline doğru sırasıyla GeForce GTS 260M, GTS 250M, GT 240M, GT 230M ve G210M modellerinden oluşan 40nm üretim teknolojisine sahip GeForce 200M serisi mobil grafik işlem birimlerinden G210M modeli 64-bit bellek veri yolu desteği sunarken diğer 4 model 128- bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Ayrıca en düşük modelinde dahil GDDR3 bellek teknolojisine yer verilen GeForce G200M serisi mobil GPU ailesinde GeForce GTS 260M, GTS 250M ve GT 240M modelleri ise GDDR5 teknolojisi ile donatılmış. Giriş seviyesinde yer alan G210M modeli haricinde tamamında 1GB bellek kapasitesine yer verilen 40nm GeForce G200M serisi yeni grafik işlem birimlerinde hesaplama gücü modeline göre 396 GigaFLOP'a (GTS 260M) kadar çıkabiliyor.

Ve Nvidia DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'larını duyurdu
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Yine modeline göre 16x - 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni GPU'ların, IDLE durumunda %50'ye varan oranda daha az güç tükettikleri belirtiliyor. GeForce 100M serisine kıyasla ortalama olarak 2 kat ancak testine göre 2.6 kata varan oranda daha yüksek performans sunabildiği belirtilen GeForce 200M serisinin en hızlı modeli, Nvidia'nın en hızlı mobil GPU unvanını ise ele geçiremiyor. Zira Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan G92 tabanlı GeForce GTX 260M/GT 280M modelleri firmanın en hızlı mobil grafik işlemcileri olarak en azından şimdilik pozisyonlarını korumayı sürdürüyolar. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10. 1 destekli GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcilerinden sonra şimdi gözler Nvidia'nın masaüstü için hazırlayacağı 40nm GPU'lar çevrilmiş durumda.


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GurcellOnline 10 yıl
Sonunda nVidia dize geldi. Baktiki artik bosa kurek cekiyor teknolojinin nimetlerini kullanmanin daha mantikli oldugunu anladi ve DX 10.1 ve SM 4.1 icin destek vermeyi kabul etti. Ama su varki artik kullanicilar DX 11 i dort gozle bekliyor :D (Umarim bu sefer DX 12 nin cikmasini beklemez DX 11 ekran kartlari icin.)
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*DeJaVu* 10 yıl
Birileri gereksiz diyodu
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syler23 10 yıl
nvidia benim için hep vasat olmuştu tamamen pazarlama stratejisi ha ati de yokmu var ama Kalite farkı var gerçektende bence Ati 1 numara nvidia oyun şirketlerini parayla satın alarak işi götürüyor...
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cavador 10 yıl
zaten bişi üretmiyorki , ati x1950üretirken, nvidia g92 diye bi cip üretmişti hala o cip var coğu kartında, nvidia sloganı güzel 2 kat hız mız süper teknoloji ha aklımı seveyim
zaten dx10.1 i ati 2 sene önceki 3850 dahi koymuştu
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sertacaygun 10 yıl
10.1 masaüstü de gelecek, ATi'nin ekmeğine yağ sürecek... Aklını seveyim nVidia !!!
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Hiper-Nova 10 yıl
Yok artık nVidia yok artık.
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Castle Bravo 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

10.1 masaüstü de gelecek, ATi'nin ekmeğine yağ sürecek... Aklını seveyim nVidia !!!


Bir e-posta at, aklını başına toplasın.
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TURK-ŞAD 10 yıl
Ya işte duyururda ancak böyle mobil versiyonları duyurur, kesin bir kaç ay sonra ya kalmıştır masaüstü 40nm DDR5 versiyonları o esnada piyasada 40nm ye geçtik bak işte bizde yaptık diyebilmek için reklam kokan haraketler bunlar geçiniz bunları NVIDIA yetkilileri asıl performans Masaüstünde oraya alalım sizleri yapabiliyosanız tabiii...
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ayzer 10 yıl
floş floş ... YIL : M.Ö 500 nvidia ekran kartlarının pc de pek işe yaramayacağını anlatan bildiriyi taş tabletlerle bastırıp basına dağıttı...
YIL : 2008 nvidia directx 10.1 gereksiz bişi dedi...
Floş Floş... YIL : 2009 Haziran nvidia süper ultra high speed max directx 10.1 destekli ekran kartlarını "pc dünyasında yeni bir çağ başlatacak" sloganıyla duyurdu..
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SupermanPrime 10 yıl
dost atide nvidia kadar büyük gpu yapsaydı ondan aşşağı kalmazdı
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natmaca 10 yıl
tukurdugunu yalamıcaksın kardes :D sanırım nvidia para icin farketmior ne yaladıgı
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dost1984 10 yıl
ati yaptıda ne işe yaradı. ati bu gidişle gddr10 gecer nvidia da ddr 4 le sollar oyunlarda nvidia desteği oldugu sürece ve optimizasyonu da iyi oldugu sürece sonuna kadar ''nvidia'' önemli olan daha az problemmle kullandıgımız karttır. ati yapsın ati alalım öle değilmi. oyun görüntüleri nvidia yada ati ile alakalı değil bence oyunu yapan firmalarla alakalı pc ye özenerek yapmıyolar en son pc ye uyarlıyolar dikkatinizi cektimi bilmiyorum bir sürü aa ve vsync destegi olmayan oyun dolu konsoldan parayı kırıyolar pc den ne gelirse gelsin hesabı
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mo0rfin 10 yıl
şu hale bak gelde gülme :D:D herkez bi alem olmuş iki gün öncesine kadar herkes nvidiacı kesiliyordu ne oldu onlara ? bence nvidia bu yeni ekran kartları ile başarılı olamıcak ati yine galip gelicek.. tabi büyük konuşmamak gerek her zaman için son kullanıcı testlerini görmek lazım.
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Mickcasey 10 yıl
Arkadaslar farkındaysanız M mobile platformu ıcın 10.1 olması gusel. dx11 ılk laptoplara cıkartacak degıller heralde.
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