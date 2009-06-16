Ve Western Digital ilk SSD modellerini duyurdu

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Caviar Green serisi altında endüstrinin 2TB depolama kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital ilk SSD modellerini duyurdu. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Western Digital'in 65 milyon dolarlık bir ödeme ile SSD çözümleri üreten SiliconSystems firmasını satın aldığına değinmiştik. WD bugün yaptığı açıklama ile ürün gamının ilk SSD ailesini duyurdu. SiliconDrive III serisi olarak tanınlanan yeni SSD ailesi yaygın olarak kullanılan OCZ, Samsung veya Intel çözümlerinden farklı olarak son kullanıcılardan öte daha spesifik iş kollarını hedef alıyor zira yapılan açıklamalara göre yeni SSD'lerin özellikle gömülü sistemler veya medya uygulamalarında kullanılması planlanıyor.

PowerArmor, SiSMART ve SolidStor gibi teknolojilerle donatılan ve bu sayede güç anomalilerine bağlı olarak sürücü bozulmalarının önüne geçilmesinin ayrıca veri bütünlüğünün arttırılmasının hedeflendiği yeni SSD'lerin, 1.8-inç ve 2.5-inç olmak üzere iki farklı form faktöre sahip olduğunu da belirtelim. Modeline göre SATA-II veya PATA ara birimini destekleyen yeni SSD'ler, SATA uyumlu modeller 100MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma, PATA modelleri ise 85MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

1.8-inç boyutundaki modellerin 30GB ve 60GB, 2.5-inç boyutundaki modellerin ise 30GB, 60GB ve 120GB'lık kapaitelere sahip olacağı belirtilen SiliconDrive III serisinin 5 yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.