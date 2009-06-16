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Ve Western Digital ilk SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Western Digital ilk SSD modellerini duyurdu
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Caviar Green serisi altında endüstrinin 2TB depolama kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital ilk SSD modellerini duyurdu. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Western Digital'in 65 milyon dolarlık bir ödeme ile SSD çözümleri üreten SiliconSystems firmasını satın aldığına değinmiştik. WD bugün yaptığı açıklama ile ürün gamının ilk SSD ailesini duyurdu. SiliconDrive III serisi olarak tanınlanan yeni SSD ailesi yaygın olarak kullanılan OCZ, Samsung veya Intel çözümlerinden farklı olarak son kullanıcılardan öte daha spesifik iş kollarını hedef alıyor zira yapılan açıklamalara göre yeni SSD'lerin özellikle gömülü sistemler veya medya uygulamalarında kullanılması planlanıyor.

PowerArmor, SiSMART ve SolidStor gibi teknolojilerle donatılan ve bu sayede güç anomalilerine bağlı olarak sürücü bozulmalarının önüne geçilmesinin ayrıca veri bütünlüğünün arttırılmasının hedeflendiği yeni SSD'lerin, 1.8-inç ve 2.5-inç olmak üzere iki farklı form faktöre sahip olduğunu da belirtelim. Modeline göre SATA-II veya PATA ara birimini destekleyen yeni SSD'ler, SATA uyumlu modeller 100MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma, PATA modelleri ise 85MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

1.8-inç boyutundaki modellerin 30GB ve 60GB, 2.5-inç boyutundaki modellerin ise 30GB, 60GB ve 120GB'lık kapaitelere sahip olacağı belirtilen SiliconDrive III serisinin 5 yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


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drkayzer 10 yıl
ssd kapasitesi şuan hala çok düşük
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_köle_ 10 yıl
bence ssd kapasiten ziyade performansa oynamalı kapasite elbet zaman içiresinde artıyor.
özellikle bazı ssd modellierinde yaşanan çoklu işlemlerde donma yanıt verememe gibi olumsuzlukların giderilmesi gerekir.
tabi bu dediklerimiz intel in üst düzey ssdleri için geçerli değil ama onlarından yanına yaklaşılmıyor.

bence 64gb lık performanslı bir ssd işletim sistemi ve takas dosyası için yeterde artar bile

Western Digital ne kadar köklü ve bu işle uğraşan eski bir firma olsada sdd piyasasına girmede çok geç kaldı geç kalması üretim teknolojisi açısında yapması gereken yatırımları geç yapması (her nekadar firma satın alarak bu boşluğu kapamaya çalışmışsada bence geç kalmıştır )sevindirici olan nokta ssd piyasının bir çok oyuncudan oluşması umarım fiyatlarada yansır bu durum.
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1963bursa 10 yıl
OCZ'nin colossus 1TB SSD leri varken bunlar satamazlar, Western Digital markası kendisine bir gol atmış, bu kadar geç girmemeliydi bu piyasaya, şimdi fiyata oynamak zorunda.
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killnOd 10 yıl
Bana sorarsaniz WD ssd piyasasina erken girdi.2010 yilinda SSD tabanli VelociRAPTOR II leri piyasaya sunarlar sanirim.Ama baslangic ve spesifik iş kollarını hedef aldigini dusunursek yeni cikan urunler fiyatlarida uygun olursa gayet basarili duruyorlar.
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yc#1 10 yıl
Darısı Seagate'in başına.
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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CaSsErDoDo 10 yıl
zaten wd caviar blue hdd em patlamış acısını hala hissediyorum :(
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tworule 10 yıl
Son kullanıcının tercihi olacak olan SSD'ye geçiş için gerekli hızlara sahip değiller. Doğru bir piyasayı hedeflemişler.
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Burak[Alper] 10 yıl
120GB kapasite ve 80MB/sn yazma hızı....Kötü bir başlangıç
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