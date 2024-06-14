Western Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli NAND belleğini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Western Digital (WD), yüksek kapasiteli ve uygun fiyatlı SSD'lerin önünü açacak önemli duyuruda bulunarak, sektörün ilk 2 TB kapasiteli 3D QLC NAND bellek zarını tanıttı. 218 katmanlı bellek, BiCS8 üretim düğümünü kullanıyor ve parmak ucuna sığacak kadar küçük.

Western Digital, veri merkezi ve yapay zeka depolama ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği belleğin, dünyanın en yüksek kapasiteli bellek zarı olduğunu belirtiyor. Şirketin daha önceki BiCS8 ürünü, 1 TB büyüklüğünde 3D TLC yongalarını kullanıyordu. Dolayısıyla bu kadar küçük bir alana 2 TB sığdırmak büyük bir başarı.

Tam Boyutta Gör Şimdilik belleğin mimarisi, arayüz hızı ve gecikme değeri gibi detayları hakkında bir bilgi yok. Ancak WD, belleği veri merkezleri ve yapay zeka uygulamaları için geliştirdiğini belirttiği için oldukça performanslı olmasını bekleyebiliriz.

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Yüksek kapasiteli ve uygun fiyatlı SSD'ler yolda

Şuanda üreticiler 256 GB'lık bir 3D QLC NAND zarından 8 tane kullanarak 2 TB kapasiteli bir sürücü oluşturabiliyor. Western Digital'in bu ürünüyle tek zar kullanılarak aynı kapasiteyi elde etmek mümkün. Dolayısıyla yüksek kapasiteli SSD'lerin maliyetleri büyük ölçüde düşebilir.

Yeni 2 TB QLC NAND hakkındaki gizemlerden biri de belleğin nasıl üretildiği. Şirket, bu kadar küçük bir kalıp boyutu elde etmek için iki adet 218 katmanlı NAND dizisini üst üste istiflemiş olabilir. Western Digital, yakın gelecekte yeni belleğini tanıttığında bunları öğrenebileceğiz.

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Western Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli NAND belleğini duy