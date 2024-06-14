Western Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli NAND belleğini duyurdu

Western Digital, veri merkezi ve yapay zeka depolama ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği belleğin, dünyanın en yüksek kapasiteli bellek zarı olduğunu belirtiyor. Şirketin daha önceki BiCS8 ürünü, 1 TB büyüklüğünde 3D TLC yongalarını kullanıyordu. Dolayısıyla bu kadar küçük bir alana 2 TB sığdırmak büyük bir başarı.
Yüksek kapasiteli ve uygun fiyatlı SSD'ler yolda
Şuanda üreticiler 256 GB'lık bir 3D QLC NAND zarından 8 tane kullanarak 2 TB kapasiteli bir sürücü oluşturabiliyor. Western Digital'in bu ürünüyle tek zar kullanılarak aynı kapasiteyi elde etmek mümkün. Dolayısıyla yüksek kapasiteli SSD'lerin maliyetleri büyük ölçüde düşebilir.
Yeni 2 TB QLC NAND hakkındaki gizemlerden biri de belleğin nasıl üretildiği. Şirket, bu kadar küçük bir kalıp boyutu elde etmek için iki adet 218 katmanlı NAND dizisini üst üste istiflemiş olabilir. Western Digital, yakın gelecekte yeni belleğini tanıttığında bunları öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.