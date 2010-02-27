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Verbatim 500GB kapasiteli ve eSATA destekli harici sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Verbatim 500GB kapasiteli ve eSATA destekli harici sürücüsünü duyurdu
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Depolama çözümleri üzerine çalışan ve ülkemizde daha çok optik medyalarıyla tanınan Verbatim, eSATA destekli taşınabilir depolama sürücüsünü duyurdu. 130 x 80 x 17 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan yeni sürücü, 500GB depolama kapasitesi sunuyor ve çevresel koşullara dayanıklı Alüminyum kasa kullanıyor. Veri aktarımı için hem USB 2.0 hem de eSATA (Power eSATA) desteği sunan yeni sürücü aynı zamanda ön kurulumlu Nero BackitUp4 uygulamasını da beraberinde getiriyor.

Verbatim tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulan 500GB kapasiteli ve eSATA destekli harici depolama sürücüsünün yurt dışı için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 109 Avro olarak açıklandı.


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sotoxs 9 yıl
özellikleri değil de... tasarımı öncekine göre ne kadar sadeleşmiş. kafalar karışık galiba~ bu kadar sert değişimler yaptıklarına göre. bizim kaldırım taşları gibi, değiştir 4 yılda bir (bazen daha kısa)
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Kef14 9 yıl
Verbatim denince aklıma boş cd, dvd geliyordu, bu firma daha önce taşınabilir depolama aygıtları üretti mi?

Yoksa bu ilk mi?
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milyondabir 9 yıl
buda habermi simdi
usb3 olsa eh belki haber olurdu
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