Verbatim 500GB kapasiteli ve eSATA destekli harici sürücüsünü duyurdu

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Depolama çözümleri üzerine çalışan ve ülkemizde daha çok optik medyalarıyla tanınan Verbatim, eSATA destekli taşınabilir depolama sürücüsünü duyurdu. 130 x 80 x 17 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan yeni sürücü, 500GB depolama kapasitesi sunuyor ve çevresel koşullara dayanıklı Alüminyum kasa kullanıyor. Veri aktarımı için hem USB 2.0 hem de eSATA (Power eSATA) desteği sunan yeni sürücü aynı zamanda ön kurulumlu Nero BackitUp4 uygulamasını da beraberinde getiriyor.

Verbatim tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulan 500GB kapasiteli ve eSATA destekli harici depolama sürücüsünün yurt dışı için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 109 Avro olarak açıklandı.