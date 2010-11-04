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Vertex3D, Radeon HD 6850 X Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'ın kardeşi firması olarak tanımlayabileceğimiz TUL Grubu'na bağlı Vertex3D, özel tasarımlı Radeon HD 6850 X Edition modelini duyurdu. AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6850 modeline kıyasla soğutucu tasarımında değişikliğe gidilen ekran kartının, 92mm çapında fan ve çift ısı borusu ile daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimiyle gelen Vertex3D Radeon HD 6850 X Edition, 800MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini destekleyen ekran kartı HD 3D teknolojisiyle 3D Blu-ray gibi yenilikçi teknolojileri de merkezine alıyor. Sisteminde birden fazla kart kullanmak isteyen yüksek performans tutkunları ve oyuncular için Crossfire X desteğine sahip olan kart, çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 konnektörleriyle geliyor.

Vertex3D tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 6850 X Edition modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


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al-ozaria 9 yıl

Sonuçta kasanın içinde olan bir donanımın tipi güzel olsa ne olur çirkin olsa ne olur, o yüzden kartın tipi konusuna hiç girmeden özellikleri ve olası fiyat tahminime göre alınası bir kart olacak. Zaten Tul f/p konusunda kullanıcı dostu bir firmadır. Ürünleri eş değer diğer firma ürünlerine göre daha ucuz ancak aynı kalitedir.
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Bionic. 9 yıl
Tipini Kimse Beğenmed mş Nedense Ben Çok Beğendim Önceki Kapalı Kutu Serisinden İyidir
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MxFxOx 9 yıl
üreticiler HD6870'i standart soğutmayla piyasa sürerken HD6850 daha bir özeniyorlar.
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Rey Leon 9 yıl
hd6850 de hız aşırtma potansiyeli olduğu ıcın özenıyorlar buyuk ıhtımal ile ne kadar işe yarıyor bılmıyorum fakat
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vidoko 9 yıl
heralde en ucuz fiyatı vtx veriyor ancak biraz dizayn yapsa çok iyi olcak..
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Guest-19232E7C9 9 yıl
160-170 Avro deniliyor.
forum.donanimhaber.com/...

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Bu arada anlatım için teşekkür ederim hocam.Güzel özetlemişsiniz,tebrikler.

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