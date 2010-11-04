Vertex3D, Radeon HD 6850 X Edition modelini duyurdu

PowerColor'ın kardeşi firması olarak tanımlayabileceğimiz TUL Grubu'na bağlı Vertex3D, özel tasarımlı Radeon HD 6850 X Edition modelini duyurdu. AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6850 modeline kıyasla soğutucu tasarımında değişikliğe gidilen ekran kartının, 92mm çapında fan ve çift ısı borusu ile daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimiyle gelen Vertex3D Radeon HD 6850 X Edition, 800MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini destekleyen ekran kartı HD 3D teknolojisiyle 3D Blu-ray gibi yenilikçi teknolojileri de merkezine alıyor. Sisteminde birden fazla kart kullanmak isteyen yüksek performans tutkunları ve oyuncular için Crossfire X desteğine sahip olan kart, çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 konnektörleriyle geliyor.

Vertex3D tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 6850 X Edition modelinin fiyatı ise açıklanmadı.