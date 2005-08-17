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Via çipsetleri SATA II diskleri tanımıyor

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
6,1b
1
18
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dünyanın ünlü çipset üreticilerinden Via ilk ürettiği güney köprülerinin SATA kısımlarında otomatik tanıma sürecinde bir problem dolayısıyla sistem kutudan çıktığı gibi işlememekte. Bu sorun donanımsala yakın olduğundan ve tamamen işletim sistemi öncesi olduğundan bir çözüm bulunamama olasılığı yüksek. Bu yüzden zaten Via yeni model bile çıkartacağını duyurdu.

Herşeye rağmen yine de bir çözüm yolu mevcut. Bu yol sabit diskinizin jumper ile SATA I yani 150 Mb/sn hızına sabitlenmesi. Bu sayede otomatik tanıma süreci olmuyor ve ankart diski görebiliyor. Tabii bunun için biraz araştırma gerekebilir çünkü her diskin böyle bir özelliği olup olmayacağı, bu özelliğin diskin üzerinde açıklama olup olmayacağı belli değil.

Via'nın şansızlığı şu anda en üst seviye modellerinde bile sorunun olması. İşte aşağıda sorunlu güney köprüleri ve sata kontrolcüleri ;

  • VT8237, VT8237R, VT6420 ve VT6421L
  • Genelde kullanılabilen çipsetler KT400A, KT600, KT880, K8N800, K8T800, K8T800 Pro

Artık yavaş yavaş ölmekte gözüken Via'nın önümüzdeki yıllarda başka bir firmaya satılması gündeme gelebilir. Zamanında Amd çipsetlerine destek vermesi ile ünlenen firma Nvidia'nın bu pazarı elinden alması ve Pentium 4 çipset lisans sorunu yaşaması ile bu durumlara kadar geldi. Şu an bir tek Amd işlemciler çipsetlerin giriş seviyesinde popüler olan Via kendi işlemci serisi ile aynı zamanda çok çok ucuz pazarda iddialı.


http://www.theinquirer.net/?article=24910 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
Bende Problem Yasıorum Ama Çözücem İnç :D
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sno 9 yıl
2-3 gündür via çipsetli bir bilgisayara format atmaya çalışıorm ama ne yaptıysam göstertemedim hdd'yi.. o jumper ayarları da bulunmadığından mecbur söktüm hdd'yi, ata taktım.. ohhh o kdr rahatki :) ne via'mış arkadaş.. delirtti beni.. daha da olsa almam aldırmam zaten..
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H2O 14 yıl
dostlar simdi bi soru ben bi komsuya topladım kt890pro bundada sata problemi varmı yaw hdd bazen görmüyor kasayı acıyorum kabloları kontrol ediyorum yok saglamlar bilgisayarı acınca bişi yok açılıo birden görüyor
bi baglantı sorunumu var yoksa bi chipset sorunumu bu o bilgisayarda sata ama 2 degil bi bilen yasayan bu sorunu varsa saygılar
amd3000+ 64
asus a8n delux kt890pro
512kingston ram ddr400
120gb seagate 7200hdd 2mb sanırım ön bellekli
bilenlerden simdiden tesekkurler
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sight 14 yıl

Orijinalinden alıntı: H2O

dostlar simdi bi soru ben bi komsuya topladım kt890pro bundada sata problemi varmı yaw hdd bazen görmüyor kasayı acıyorum kabloları kontrol ediyorum yok saglamlar bilgisayarı acınca bişi yok açılıo birden görüyor
bi baglantı sorunumu var yoksa bi chipset sorunumu bu o bilgisayarda sata ama 2 degil bi bilen yasayan bu sorunu varsa saygılar
amd3000+ 64
asus a8n delux kt890pro
512kingston ram ddr400
120gb seagate 7200hdd 2mb sanırım ön bellekli
bilenlerden simdiden tesekkurler



Nsıl bir problemdir bu böyle birşey söylemek zor, yani anakart K8T890 diye hemen sata problemi olması gerekmiyor, ama anakrta veya HDD ye has bir sorun olabilir belki.. Hdd yi başka bir anakartta dene veya anakarta son bios unu yükleyip bir deneyin..
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sight 14 yıl
Bardağı taşıran son damla bu olacak heralde..


Genelde KT400den itibaren chipsetleri fena değildi ama hep giriş seviyesine hitab etmek bir hataydı bence, asıl nvidia gibi o/c ye yatkın ve enthusiast kesime uygun birşeyler geliştirmeye çalışsa, durum bambaşka olurdu sanırım..
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uisik34 14 yıl
VİA DEĞİL Mİ ABİ UZAK DURACAKSIN! BİR İKİ BAŞARISINI ALKIŞLAYALIM Bİ OOO DEDİRTECEK TEKNOLOJİK ATILIMLAR YAPSIN ONDAN SONRA ISINIRIZ BELKİ AMA SONUCTA HALEN "VIA!!!"
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