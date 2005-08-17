Via çipsetleri SATA II diskleri tanımıyor

Dünyanın ünlü çipset üreticilerinden Via ilk ürettiği güney köprülerinin SATA kısımlarında otomatik tanıma sürecinde bir problem dolayısıyla sistem kutudan çıktığı gibi işlememekte. Bu sorun donanımsala yakın olduğundan ve tamamen işletim sistemi öncesi olduğundan bir çözüm bulunamama olasılığı yüksek. Bu yüzden zaten Via yeni model bile çıkartacağını duyurdu.

Herşeye rağmen yine de bir çözüm yolu mevcut. Bu yol sabit diskinizin jumper ile SATA I yani 150 Mb/sn hızına sabitlenmesi. Bu sayede otomatik tanıma süreci olmuyor ve ankart diski görebiliyor. Tabii bunun için biraz araştırma gerekebilir çünkü her diskin böyle bir özelliği olup olmayacağı, bu özelliğin diskin üzerinde açıklama olup olmayacağı belli değil.

Via'nın şansızlığı şu anda en üst seviye modellerinde bile sorunun olması. İşte aşağıda sorunlu güney köprüleri ve sata kontrolcüleri ;

VT8237, VT8237R, VT6420 ve VT6421L

Genelde kullanılabilen çipsetler KT400A, KT600, KT880, K8N800, K8T800, K8T800 Pro

Artık yavaş yavaş ölmekte gözüken Via'nın önümüzdeki yıllarda başka bir firmaya satılması gündeme gelebilir. Zamanında Amd çipsetlerine destek vermesi ile ünlenen firma Nvidia'nın bu pazarı elinden alması ve Pentium 4 çipset lisans sorunu yaşaması ile bu durumlara kadar geldi. Şu an bir tek Amd işlemciler çipsetlerin giriş seviyesinde popüler olan Via kendi işlemci serisi ile aynı zamanda çok çok ucuz pazarda iddialı.

http://www.theinquirer.net/?article=24910