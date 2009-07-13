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VIA Nano işlemcili netbook; Shenzhen Zaiben F88

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA Nano işlemcili netbook; Shenzhen Zaiben F88
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Satılmakta olan netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayarların önemli bir kısmında Intel Atom platformu kullanılsa da pazara alternatifler çözümler de sunulmuyor değil. Nano işlemci ailesiyle Intel Atom platformuna rakip olan VIA'nın çözümleri yeni bir netbook modeline daha güç veriyor. Çin merkezli Shenzhen Zaiben firması F88 kod adını verdiği yeni netbook modelinde VIA'nın düşük güç tüketimli en yeni platform tasarımına yer veriyor zira netbook modeline VIA'nın 1.66GHz'de çalılan Nano işlemcisi güç veriyor.

VIA VX855 yonga seti üzerine inşa edilen yeni netbook, kullanılan yonga seti itibariyle VIA'nın S3 Chrome 9 entegre grafik işlem birimyle birlikte geliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip F88 ayrıca 1GB bellek, 160GB sabit disk, WiFi ve 3G gibi özelliklere de sahip. Diğer detayları arasında 10/100 LAN, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, D-Sub & HDMI konnektörleri ile 6 hücreli pilin yer aldığı mini-bilgisayarın 1.3 Kg ağırlığında olduğu açıklandı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen VIA Nano tabanlı F88'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Mamiy 10 yıl
bakalım türkiyede kaç liraya döşeyecekler
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sadtneverdie 10 yıl
özellikler neye göre alt seviyede netbook zaten alet Allah bilir kaç paraya satılıyor nanolu netbooklar ülkemizde bile 500 liraya bulunuyorsa yurtdışında bedavadır.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
hayatta almam allah korusun netbook fln
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RaptorFX 10 yıl
özellikler çok alt seviyede. Daha nano bunlarla yola çıkacaksa çok kötü. Atomlar 2. jenerasyonlarına kavuşmuşken hele... Via geliştirdiği ürünleri firmalarla anlaşıp erkenden pazara sürse bu kadar demode olmayacak ama yok. İlla ki kendini nvidia ya sattıracak beceriksizler...
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comanchee 10 yıl
via nano işlemcili alternatifler bulmak-heleki trde-çok zor bunlar atom işlemcili platformlara göre biraz daha ucuz oluyorlar.fakat intelin firmaları kısıtlaması çeşitliği azaltıyor
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hacı.basat 10 yıl
449$'a VIA Nano ULV 2250 işlemcili Lenovo marka IdeaPad S12 dizüstü bilgisayar var, böyle bir dizüstü varken o seviyelerdeki dizüstüleri kim niye daha fazla para verip alacakki, Türkiye'de muhakkak satacak yerler olacaktır, satmayan da bilmeyenlere stoğunu erittirir, malesef piyasada işler böyle, adam elinde ne varsa onu tavsiye ediyor.

Not: Bu mesajı haber sayfasından yazamadım, çeşit çeşit hatalar verdi, sitenin haber sayfasında bir takım hatalar mevcut, ilgili arkadaşlar kodlarını gözden geçirsinler lütfen.
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