VIA Nano işlemcili netbook; Shenzhen Zaiben F88

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Satılmakta olan netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayarların önemli bir kısmında Intel Atom platformu kullanılsa da pazara alternatifler çözümler de sunulmuyor değil. Nano işlemci ailesiyle Intel Atom platformuna rakip olan VIA'nın çözümleri yeni bir netbook modeline daha güç veriyor. Çin merkezli Shenzhen Zaiben firması F88 kod adını verdiği yeni netbook modelinde VIA'nın düşük güç tüketimli en yeni platform tasarımına yer veriyor zira netbook modeline VIA'nın 1.66GHz'de çalılan Nano işlemcisi güç veriyor.

VIA VX855 yonga seti üzerine inşa edilen yeni netbook, kullanılan yonga seti itibariyle VIA'nın S3 Chrome 9 entegre grafik işlem birimyle birlikte geliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip F88 ayrıca 1GB bellek, 160GB sabit disk, WiFi ve 3G gibi özelliklere de sahip. Diğer detayları arasında 10/100 LAN, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, D-Sub & HDMI konnektörleri ile 6 hücreli pilin yer aldığı mini-bilgisayarın 1.3 Kg ağırlığında olduğu açıklandı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen VIA Nano tabanlı F88'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

