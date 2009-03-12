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VIA'dan Nano ve C7 serisi işlemciler için yeni yonga seti; VX855

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan Nano ve C7 serisi işlemciler için yeni yonga seti; VX855
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Geçtiğimiz sene Intel ve AMD için 3. parti yonga seti üretimine son verdiğini açıklayarak kendi platform çözümlerine ağırlık vereceğinin altnı çizen VIA, C7 ve Nano işlemcileriyle uyumlu yeni yonga setini duyurdu. VX855 kod adını taşıyan ve sadece 2.3 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtilen çipsetin entegre DDR2 bellek kontrolcüsüne sahip olduğu ve 4GB'a kadar bellek desteği sunduğu açıklandı.

Haberimizin başlığında da belirttğimiz üzere firmanın C7 ve Nano işlemcileriyle uyumlu olan yeni yonga setinn en önemli özelliklerinden birisi olarak sahip olduğu Chrome 9 serisi DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilmesi. Choromotion adı verilen özel bir video motoru sayesinde donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlem biriminin yanı sıra 192kHz örnekleme oranına sahip olan yüksek tanımlı ses kontrolcüsünü de beraberinde getiriyor.

Nvidia'nın MCP79, Intel'in ise GN40 yonga setine rakip olarak olarak hazırlandığı ve Nano / C7 işlemcileriyle birlikte düşük maliyetli ve düşük güç tüketimli sistemlerde kullanılacağı belirtilen VX855 kod adlı yeni yonga setinin özellikle VIA tabanlı netbook'larda karşımıza çıkması ve yakın zamanda üretilere sağlanması bekleniyor. Yonga setinin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

VIA'dan Nano ve C7 serisi işlemciler için yeni yonga seti; VX855
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VIA'dan Nano ve C7 serisi işlemciler için yeni yonga seti; VX855
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smacuncu 10 yıl
vianın igp ısıne gırmesı bende cok dogru olmus, mevcut pazarda ılerıye donuk cok guzel bır yatırım vede genıs kullanım alanları var, fıyat polıtıkalarını guzel ayarlar, dogrudan kar bekleyen satıslardan uzak durursa buyuk basarı elde edecegı kanısındayım, onboard grafık yongasında da ıntelden ılerıde oldugunu soylememız yanlıs olmaz, bakalım bekleyıp gorecegız
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Confusion 10 yıl
VIA tarafından sürekli bir yenilik ve başarı haberi geliyor ama ne yazıkki ürünün kendisi gelmiyor!!!


forumda via c7 işlemci yada en azından via platformlu note/netbook görmüş olan var mı?
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max975 10 yıl
via işi ilerletiyor.
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Vuze 10 yıl
via bu işi eskisi gibi büyütmeli yoksa kötü sonuçlar doguracaktır haber için teşekkürler
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