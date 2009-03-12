VIA'dan Nano ve C7 serisi işlemciler için yeni yonga seti; VX855

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Geçtiğimiz sene Intel ve AMD için 3. parti yonga seti üretimine son verdiğini açıklayarak kendi platform çözümlerine ağırlık vereceğinin altnı çizen VIA, C7 ve Nano işlemcileriyle uyumlu yeni yonga setini duyurdu. VX855 kod adını taşıyan ve sadece 2.3 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtilen çipsetin entegre DDR2 bellek kontrolcüsüne sahip olduğu ve 4GB'a kadar bellek desteği sunduğu açıklandı.

Haberimizin başlığında da belirttğimiz üzere firmanın C7 ve Nano işlemcileriyle uyumlu olan yeni yonga setinn en önemli özelliklerinden birisi olarak sahip olduğu Chrome 9 serisi DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilmesi. Choromotion adı verilen özel bir video motoru sayesinde donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlem biriminin yanı sıra 192kHz örnekleme oranına sahip olan yüksek tanımlı ses kontrolcüsünü de beraberinde getiriyor.

Nvidia'nın MCP79, Intel'in ise GN40 yonga setine rakip olarak olarak hazırlandığı ve Nano / C7 işlemcileriyle birlikte düşük maliyetli ve düşük güç tüketimli sistemlerde kullanılacağı belirtilen VX855 kod adlı yeni yonga setinin özellikle VIA tabanlı netbook'larda karşımıza çıkması ve yakın zamanda üretilere sağlanması bekleniyor. Yonga setinin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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